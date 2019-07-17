 Глава МВФ Лагард написала заяву про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це 16 липня повідомила пресслужба МВФ.
Обов'язки глави Фонду до того, як Лагард формально піде, виконуватиме Девід Ліптон.
"Оскільки настала велика ясність щодо процесу та часу мого висунення на пост президента Європейського центрального банку, я ухвалила рішення [про відставку] в інтересах МВФ, оскільки це прискорить процес вибору мого наступника", - заявила Лагард.
2 липня Рада Євросоюзу номінував її претендентом на посаду глави ЄЦБ. Кандидатуру має затвердити Європейський парламент.
Там одну дупу на два крісла не садять...
Але мій пост стосувався суміщення посад... Людина бере участь у конкурсі на іншу посаду, відповідно звільняється зі старої...
Ба, навіть якщо, її дійсно прищемили корупційним компроматом, і вона дійсно йде з посади під тиском тихо... Це також привід для наслідування наших різного роду петь... які з 96 року БЕЗПЕРЕРВНО перебувають на державних посадах є доларовими мільярдерами і кричать зі всіх каналів які вони молодці...
2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. (уже) Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3137894
какой конкурс, какой интерпол, фбр... не надо слишком идеализировать ЕС и Лагард
По факту Українці давно сплачують тільки проценти... В страху за девальвацію, інфляцію і т.д....
По факту ИВ правий... Мвф і всіх всіх всіх міжнародних кредиторів треба слати на південь... Але народ... толпа... Не можу підібрати цензурних слів по відношенню до основної маси представників нашого народу...
А это тоже деньги и кредиты
youtube.com/watch?v=b-V-xqf3LGs
надень шкуру барана и в африку...))))))
с тех пор у пиндосов в рабстве ))))))))))0