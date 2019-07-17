 Глава МВФ Лагард написала заяву про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це 16 липня повідомила пресслужба МВФ.

Обов'язки глави Фонду до того, як Лагард формально піде, виконуватиме Девід Ліптон.

"Оскільки настала велика ясність щодо процесу та часу мого висунення на пост президента Європейського центрального банку, я ухвалила рішення [про відставку] в інтересах МВФ, оскільки це прискорить процес вибору мого наступника", - заявила Лагард.

2 липня Рада Євросоюзу номінував її претендентом на посаду глави ЄЦБ. Кандидатуру має затвердити Європейський парламент.

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