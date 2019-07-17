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Все про:МВФ (546) Лагард (36)

 Глава МВФ Лагард написала заяву про відставку

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард подала заяву про відставку, яка набуде чинності 12 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 16 липня повідомила пресслужба МВФ.

Обов'язки глави Фонду до того, як Лагард формально піде, виконуватиме Девід Ліптон.

"Оскільки настала велика ясність щодо процесу та часу мого висунення на пост президента Європейського центрального банку, я ухвалила рішення [про відставку] в інтересах МВФ, оскільки це прискорить процес вибору мого наступника", - заявила Лагард.

2 липня Рада Євросоюзу номінував її претендентом на посаду глави ЄЦБ. Кандидатуру має затвердити Європейський парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВФ Лагард пообіцяла підтримку Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137894
 
 
 Топ коментарі
 
Там так прийнято... Це у нас і депутат і міністр і бізнесмен і срати на всіх...
Там одну дупу на два крісла не садять...
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МВФ создан для влияния на страны - кредитополучатели. Потом шкуру сдерут, и дефолтятят
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Диджитализация не кормит, не греет, не требует новых заводов и железных дорог. Она для контроля масс в процессе утилизации. Ее экономический цикл узок и почти весь внутри финансовых циклов, где кредит эфемерная условность.
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на повышение хочет, что будет если парламент не утвердит её кандидатуру, как-то слишком самоуверенно
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Там так прийнято... Це у нас і депутат і міністр і бізнесмен і срати на всіх...
Там одну дупу на два крісла не садять...
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ну я так понял, что ей ничто не мешает пока занимать должность в МВФ, тем более, если учесть скандалы коррупционные которые были, то как принято там, могла бы раньше покинуть пост)
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Я розумію, що ви особисто отримуєте всі пакети матеріалів від інтерполу, фбр і інших організацій, що доводять страшну корумпованість цієї жіночки...
Але мій пост стосувався суміщення посад... Людина бере участь у конкурсі на іншу посаду, відповідно звільняється зі старої...
Ба, навіть якщо, її дійсно прищемили корупційним компроматом, і вона дійсно йде з посади під тиском тихо... Це також привід для наслідування наших різного роду петь... які з 96 року БЕЗПЕРЕРВНО перебувають на державних посадах є доларовими мільярдерами і кричать зі всіх каналів які вони молодці...
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читайте внимательно хотя бы, что тут пишут

2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. (уже) Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3137894

какой конкурс, какой интерпол, фбр... не надо слишком идеализировать ЕС и Лагард Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке - Цензор.НЕТ 2242
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она вроде менше нам давала денег чем остальные ...отдавать то мне с вами .... по 3000 баксов на рыло ...вот только Крым и Донбасс тоже были когда бабло брали на всех , а теперь типа они в кусты а отдавать нам ....предьява жителям данбаса -это как карточный долг .только МВФ не опускает в 3.14дары вот что ,а бабки вернуть надо
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Тіло кредиту Україна давно вже віддала... В деяких випадках гроші в Україну навіть не заходили... А списувались (взаєморозрахунком)...
По факту Українці давно сплачують тільки проценти... В страху за девальвацію, інфляцію і т.д....
По факту ИВ правий... Мвф і всіх всіх всіх міжнародних кредиторів треба слати на південь... Але народ... толпа... Не можу підібрати цензурних слів по відношенню до основної маси представників нашого народу...
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Старуха не промах. Сколько раз ее пытались отправить на пенсию из-за коррупции.
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Там матріархат... І згідно Тори її не так просто взяти за яйця...
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В мире три главных эмиссионных центра: доллар, юань и евро.
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Все они контролируются глобализаторами, ориентированными на уничтожение населения планеты. Уничтожение населения, это не 6 млн. холокоста. Это 7 млрд. нового, технологичного, комплексного геноцида нееврейского населения, комбинирующего методы социальной инженерии, психо и биотехнологий, геополитики, контроля масс медиа, деформации культуры и морали.
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Возможно, на этой планете найдутся несколько государств, которые выгонят агентуру глобализаторов из своих властных структур ? Ну не может такого быть чтобы у всего правящего класса, какой бы продажный он ни был, полностью отключились инстинкты самосохранения.
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Полтора миллиарда людей. В евро - 400 миллионов.
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Формально статус резервной валюты придает МВФ, а также фактические объемы международной торговли. Рупия не признается резервной валютой.
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Индустриальная экспансия на планете завершена. Кредит больше не работает на расширение капитала. Происходит деиндустриализация. Единственное предназначение кредита в этих условиях это сдирание шкуры с должника.
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Дигитализация сейчас везде
А это тоже деньги и кредиты
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Диджитализация не кормит, не греет, не требует новых заводов и железных дорог. Она для контроля масс в процессе утилизации. Ее экономический цикл узок и почти весь внутри финансовых циклов, где кредит эфемерная условность.
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И еще диджитализация не требует телеги с извозчиком, что оставляет великих экономистов рассуждающих о "экономически узких циклов" без доступной их интеллекту работы.
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Благими намерениями покупаются души.
youtube.com/watch?v=b-V-xqf3LGs
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девайсы свои повыкидывай. забудь про инет и цензор..)))))))))))))
надень шкуру барана и в африку...))))))
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Здесь она, африка, в шкурах баранов. С электронными там-тамами под пальцами.
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МВФ создан для влияния на страны - кредитополучатели. Потом шкуру сдерут, и дефолтятят
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Новость сродни глобальному землетрясению; но без детального анализа того чем именно в её деятельности остались недовольны Хозяева - новость бессмысленная.
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Наоборот, довольны, если ставят главой ЕЦБ.
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Мда, я вот, как обычно, неверно интерпретировал события.
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Каждый транш МВФ, сопровождают условия, которые не соизмеримы с ценой транша. Придет время, и МВФ, опустит Украину ниже плинтуса. Хотя и сейчас уже подопустили нормально.
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Зато рашка раздает деньги бесплатно! Только в рабство к ним иди, и никаких больше условий!
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В рабство Украина попала именно к США.Посмотри опрос на Антикоре https://antikor.com.ua/poll?polls=7&a=vote&poll_id=45 Большинство украинцев это понимают.
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и сделал это хмельницкий...))))))
с тех пор у пиндосов в рабстве ))))))))))0
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Как вовремя, скоро очередной мировой финансовый кризис, главное - успеть смыться заранее
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГлава МВФ Лагард написала заяву про відставку
 
 
 
 
 
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