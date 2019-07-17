 Винник став командувачем сухопутних сил армії Канади

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия, прийняв командування канадською армією", - написав посол.

Призначення було затверджено 14 липня, про що в соцмережі повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, привітавши Винника з призначенням.

До цього часу Пол Винник (Paul Wynnyk) очолював військову розвідку Канади.

За освітою він - військовий інженер, служить у ЗС Канади з 1981 року. У 2009 році брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.

Призначення Винника стане найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади.

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