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 За кордоном
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Все про:Канада (686) Ващук Роман (52)

 Винник став командувачем сухопутних сил армії Канади

Новим командувачем Сухопутних військ Канади став етнічний українець Павло Винник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия, прийняв командування канадською армією", - написав посол.

Призначення було затверджено 14 липня, про що в соцмережі повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, привітавши Винника з призначенням.

До цього часу Пол Винник (Paul Wynnyk) очолював військову розвідку Канади.

За освітою він - військовий інженер, служить у ЗС Канади з 1981 року. У 2009 році брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.

Призначення Винника стане найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137893
 
   
 Топ коментарі
 
Вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
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Половина женщин Украины сейчас вздрогнула
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Откуда деньги, Вов?
Ты же свистел из каждого утюга и электрической розетки, что Порошенко унд Ко разграбили страну до последнего смузи. Люди чуть ли не листья вынуждены есть и ссать в бак своих евробляшных шкод и ниссанов, чтобы доехать до ближайшего леса и шишек набрать. Самая бедная страна Европы и такое разное, ужасное, душу леденящее. Так о каких «пятилетках за три дня» речь идёт, если с ваших слов казна пустая. Впервые за пять лет денег нет на то, чтобы провести военный парад! Вот в марте 2014 года она была полная, аж деньги из Нацбанка высыпались на улицу. А потом Порошенко с Гонтаревой всё поворовали и на Мальдивы отвезли, в липецкую фабрику запаковав.
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А наш Вииник лег под Поплавского.... Сомнительное достижение 😎
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ну диаспора вроде должна быть в курсе, а тут такие поздравления запоздалые
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От ЦН дає, його пращури взагалі з Радехівського району, а Стрий це поселення в Канаді де вони проживали, не кажучи про те що призначення було в 2016 році.З 16 липня 2018 р. - заступник начальника Штабу оборони Канади[en][2][3].
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Взагалі-то в Канаді інша інформація: про його раптову відставку.
https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-military-s-second-in-command-abruptly-resigns-1.4501468

Canadian military's second-in-command abruptly resigns

The Canadian military's second-in-command, Lt.-Gen. Paul Wynnyk, has abruptly retired.
In a news release, Wynnyk said he decided to retire after 38 years of service with the Canadian Armed Forces following "an incredible career that took me farther, and challenged me more deeply, than I could ever have imagined."
"I have been considering this decision for the past few months and Marianne and I have decided that the time to ******* with my family is now," he said in the release.
...
Хіба що раптом щось змінилося ...
Я пробігла по ґуґлу: але нічого =свіжішого= за цю інформацію не знайшла.
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Цензор, ну вот ни разу не желтенький заголовок. Имя только в статье уточняется.
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Почему у русских на России Министр обороны не китаец , а полу китаец? Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады - Цензор.НЕТ 9712
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Наш бандерівець, зі Стрия, батьківщини Степана Бандери, як символічно ! Слава Україні ! Тільки в самій Україні рулять вже малороси типу Зєлєнського та Медведчука...
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Бандера родилься в селе Старий Угринів,Калуського району, Івано-Франківської області , учи матчасть
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Канада - Наша! Кроме того Канада, стратегический сосед и партнер США. Это нужно использовать в наших, Украинских целях! Всячески развивать во всех сферах двусторонние взаимоотношения с Канадой и укреплять взаимоотношения с США! Чем прочнее будут наши позиции в Канаде, тем больше через Канаду будут лоббироваться интересы Украины!

Канада - в приоритете. И еще те страны ЕС, которые выступали против кацапского недоразумения "Северный гавнопоток -2", например Дания, Норвегия и т.д. Расставить приоритеты и целенаправленно работать с этими странами.
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Тоже бабло на армии тырит, как порошенковская банда? Или все же украинцы таки могут быть прогрессивной нацией, хоть пока только в диаспорах? Думаю ответ очевиден, надо только ворьё с ботами по тюрьмам распихать, с конфискацией, где им и место.
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"Новость" опоздала на 3 года!
Генерал-лейтенант Пол Винник (Paul Wynnyk) был командующим Канадской армией с 2016 по 2018 год, затем стал заместителем начальника Штаба Обороны (номинально 3-й, а фактически 2-й по старшинству пост в военной иерархии Канады (после начальника Штаба Обороны и номинального главнокомандующего - Королевы Великобритании, представляемой Генерал-Губернатором Канады). Несколько дней Винник он подал в отставку - там путанная история взаимоотношений в канадском военном ведомстве. Только что на это место назначен преемник Винника на посту командующего армией генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье (Jean-Marc Lanthier).
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВинник став командувачем сухопутних сил армії Канади
 
 
 
 
 
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