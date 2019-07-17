 Винник став командувачем сухопутних сил армії Канади

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия, прийняв командування канадською армією", - написав посол.
Генерал-лейтенант Винник, внук українських поселенців із #Стрий, #Альберта, перейняв командування Канадської Армії: https://t.co/KjMm5dgmeN— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 14 липня 2016 р.
Призначення було затверджено 14 липня, про що в соцмережі повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, привітавши Винника з призначенням.
До цього часу Пол Винник (Paul Wynnyk) очолював військову розвідку Канади.
За освітою він - військовий інженер, служить у ЗС Канади з 1981 року. У 2009 році брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.
Призначення Винника стане найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади.
Вітання.
https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-military-s-second-in-command-abruptly-resigns-1.4501468
Canadian military's second-in-command abruptly resigns
The Canadian military's second-in-command, Lt.-Gen. Paul Wynnyk, has abruptly retired.
In a news release, Wynnyk said he decided to retire after 38 years of service with the Canadian Armed Forces following "an incredible career that took me farther, and challenged me more deeply, than I could ever have imagined."
"I have been considering this decision for the past few months and Marianne and I have decided that the time to ******* with my family is now," he said in the release.
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Хіба що раптом щось змінилося ...
Я пробігла по ґуґлу: але нічого =свіжішого= за цю інформацію не знайшла.
Канада - в приоритете. И еще те страны ЕС, которые выступали против кацапского недоразумения "Северный гавнопоток -2", например Дания, Норвегия и т.д. Расставить приоритеты и целенаправленно работать с этими странами.
Генерал-лейтенант Пол Винник (Paul Wynnyk) был командующим Канадской армией с 2016 по 2018 год, затем стал заместителем начальника Штаба Обороны (номинально 3-й, а фактически 2-й по старшинству пост в военной иерархии Канады (после начальника Штаба Обороны и номинального главнокомандующего - Королевы Великобритании, представляемой Генерал-Губернатором Канады). Несколько дней Винник он подал в отставку - там путанная история взаимоотношений в канадском военном ведомстве. Только что на это место назначен преемник Винника на посту командующего армией генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье (Jean-Marc Lanthier).