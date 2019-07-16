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Все про:Пентагон (231) США (5185) Еспер Марк (1)

 Пентагон розгляне можливість довгострокової програми підтримки України у сфері безпеки, - Еспер

В.о. міністра оборони США Марк Еспер заявив, що в разі затвердження на цій посаді проведе детальне вивчення можливостей для комплексної багаторічної підтримки України у сфері безпеки.

Про це він заявив у відповідь на запитання сенаторів США в рамках процедури затвердження на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо моя кандидатура (на посаду глави Пентагону – ред.) буде затверджена, я проведу докладніше оцінювання в цьому питанні з командувачем Американського командування в Європі, заступником міністра оборони з політичних питань та головою Об'єднаного комітету начальників штабів", - підкреслив Еспер.

Він також звернув увагу на зовнішні фактори, такі як тривалі процеси укладання контрактів і здійснення закупівель, які обмежують здатність швидко постачати озброєння в контексті Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI). Водночас, він позитивно оцінив можливість затвердження багаторічної програми допомоги України у сфері безпеки й оборони.

"Хоча Міністерство оборони США наразі здатне забезпечувати найгостріші оперативні потреби України через USAI, можливість освоїти кошти впродовж багаторічного періоду може дати потенційну змогу Пентагону підтримати комплексні можливості відповідно до обставин, наприклад, щодо летальних систем морської оборони", - зауважив Еспер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137892
 
   
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рассмотрит! не насмотрелись еще за 5 лет?
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5 років на троні не було ляльки на мотузочках, тому і розглянуть тепер.
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Влада в Україні лишається ще проросійською навіть після виборів тому наврядчи нас американці будуть підтримувати на повну потужність
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Это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы США научили украинских европапуасов, как бороться с вражеской информационной угрозой в виде медведчуков и других вражеских политсил.
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значит США Украину не бросят на растерзание раше...это хороший сигнал... Пентагон розгляне можливість довгострокової програми підтримки України у сфері безпеки, - Еспер - Цензор.НЕТ 1726
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Ты нужен США?))) У них свои интересы. Да и не будет Раша Украину терзать, им это тоже не надо Раше хватит контроля над Донбассом
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПентагон розгляне можливість довгострокової програми підтримки України у сфері безпеки, - Еспер
 
 
 
 
 
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