 Пентагон розгляне можливість довгострокової програми підтримки України у сфері безпеки, - Еспер

Про це він заявив у відповідь на запитання сенаторів США в рамках процедури затвердження на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо моя кандидатура (на посаду глави Пентагону – ред.) буде затверджена, я проведу докладніше оцінювання в цьому питанні з командувачем Американського командування в Європі, заступником міністра оборони з політичних питань та головою Об'єднаного комітету начальників штабів", - підкреслив Еспер.

Він також звернув увагу на зовнішні фактори, такі як тривалі процеси укладання контрактів і здійснення закупівель, які обмежують здатність швидко постачати озброєння в контексті Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI). Водночас, він позитивно оцінив можливість затвердження багаторічної програми допомоги України у сфері безпеки й оборони.

"Хоча Міністерство оборони США наразі здатне забезпечувати найгостріші оперативні потреби України через USAI, можливість освоїти кошти впродовж багаторічного періоду може дати потенційну змогу Пентагону підтримати комплексні можливості відповідно до обставин, наприклад, щодо летальних систем морської оборони", - зауважив Еспер.

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