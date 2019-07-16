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 У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала чоловіка під час спроби переправити за допомогою квадрокоптера наркотики на територію слідчого ізолятора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 01

Вчора близько 21.45 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дегтярівській перебуває чоловік, який поводиться підозріло. Слідчо-оперативна група затримала молодого чоловіка з наркотичною речовиною.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що хлопець за допомогою квадрокоптера намагався передати на територію слідчого ізолятора пакетики, за його словами, з розфасованим метадоном. Криміналісти вилучили заборонену речовину, а правопорушника, 1999 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137891
 
 
 Топ коментарі
 
хтось мав сумніви на їх рахунок?
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Сочувствую, это конечно тяжело разкладывать видеоряд с нескольких тысяч однотипных кадров чтобы выбрать 6.
Ну ничего, ещё 2 недельки потерпите, а после выборов Вам никто уже за это платить не станет, пойдете на обычную работу, там разнообразие.
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Теперь умелец сможет лично рассказать сидельцам как он все прокукарекал.
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Решил охранников дополнительного заработка лишить, негодяй.
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Дивлячись на Зеленського, чи не час легалізувати наркотики?
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Та не можу вже дивитися на цю пику, як терпіти?
У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4115
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не смотрел, если честно, вряд ли посмотрю, если речь о фильме)
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Сочувствую, это конечно тяжело разкладывать видеоряд с нескольких тысяч однотипных кадров чтобы выбрать 6.
Ну ничего, ещё 2 недельки потерпите, а после выборов Вам никто уже за это платить не станет, пойдете на обычную работу, там разнообразие.
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К сожалению это не возможно, т.к. Ваш кумир&Co, если и преодолеет 5% барьер, то в притирочку, а с 17 депутатами много не легализуешь.
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Кудесник прямо. Его б голову да мне б в руки - мы такого напридумывали аж страшно.
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если вафля к НГ не успеет сбежать в Израиль, этот канал пригодится!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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