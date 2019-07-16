 У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 21.45 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дегтярівській перебуває чоловік, який поводиться підозріло. Слідчо-оперативна група затримала молодого чоловіка з наркотичною речовиною.

Правоохоронці встановили, що хлопець за допомогою квадрокоптера намагався передати на територію слідчого ізолятора пакетики, за його словами, з розфасованим метадоном. Криміналісти вилучили заборонену речовину, а правопорушника, 1999 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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