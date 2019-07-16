 ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича

Як передає Цензор.НЕТ, повістку опубліковано на сайті ГПУ.
Добкіна запрошують в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури 25 липня на 11.00.
У документі уточнюється, що Добкін проходить у справі як свідок.
Згідно з інформацією у повістці, кримінальне провадження відкрите "за фактом вчинення в період з 21 лютого по 22 лютого 2014 року невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на умисне вбивство колишнього президента України Віктора Януковича".
Повістку направлено за місцем проживання Добкіна в Харкові.
18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.
Коли нарешті луценко наважится вручати підозру
І зацвіте ЗеБенін садочок коло хати
Добре, що уточнили, а то відразу подумалось: «Ай да Міша ! Айда .........!»
Оці 73,22% що фактично, через 5 років прголосували за Янека?