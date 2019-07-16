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Все про:ГПУ (3077) Добкін (269) допит (472)

 ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича

Народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна викликають на допит у Генеральну прокуратуру України (ГПУ) у справі про замах на експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ, повістку опубліковано на сайті ГПУ.

Добкіна запрошують в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури 25 липня на 11.00.

У документі уточнюється, що Добкін проходить у справі як свідок.

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Згідно з інформацією у повістці, кримінальне провадження відкрите "за фактом вчинення в період з 21 лютого по 22 лютого 2014 року невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на умисне вбивство колишнього президента України Віктора Януковича".

Повістку направлено за місцем проживання Добкіна в Харкові.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137890
 
 
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О, скоро Яныку будем платить за моральный ущерб и попытку люстрировать внука
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Турбує як там справа порушена проти сталіна і берії
Коли нарешті луценко наважится вручати підозру
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Ось на це тратять гроші з наших податків? Розслідувати фантазії овоча?
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Это не фантазии а первые шаги к юридическому обоснованию якобы "государственного переворота" с дальнейшей делегитимизацией всех политических событий, произошедших после 22.02.2014 года.
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Таки да.Тихой сапой всё вернется на круги своя.
І зацвіте ЗеБенін садочок коло хати ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 6661
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«В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель. Источник: https://censor.net.ua/n3137890»

Добре, що уточнили, а то відразу подумалось: «Ай да Міша ! Айда .........!»

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- Мою машину обстреляли из автоматического оружия. Но когда я осмотрелся, то я понял, что это были выстрелы изнутри...
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Да блин. Ведь можно было в 2014 уничтожить всю ету мразь и сейчас бы была совсем другая Украина. Теперь к сожалению мы на краю обрыва. Сзади голодная стая волков, впереди пропасть.
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Хто? !
Оці 73,22% що фактично, через 5 років прголосували за Янека?
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Это когда яйцом или когда были выстрелы изнутри? ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича - Цензор.НЕТ 4524
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Хм... Кацапи заявляють що вже восени Зеленський урочисто передасть владу Януковичу. Невже правда?
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Так тікай скоріше до Польщі, як ти, брехло, обіців тут в квітні.
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Та я ж тобі уже разів 20 казав- мені ще на Майдані зелень вішати.
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