 Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер

Про це Волкер написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри і возз'єднання бранців зі своїми сім'ями", - написав Волкер.
За словами американського дипломата, якщо обмін відбудеться, це буде "результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна".
Нагадуємо, 16 липня заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко повідомив, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення впродовж місяця обміну певної кількості полонених.
И ***** переживём ✌🏻
Нікчемний старий дідуган галасає як навіжене схоже на курку з відрубаною головою і його прихвостні щось кудахтають. Так кумедно спостерігати за агонією тих, хто ввів в цей стан Країну.
2. ПЕТЬ ДЕФЕРАМБЫ **** НЕ СТОИТ- ЖТО КРОВАВЫЙ УБИЙЦА
Если через устную договоренность Зе вытащит моряков, то это плохо？
Мля, вы вообще потерянные, то орете, шо ***** неадекват, то только через бумаги. Придурки
24 чел освободили -240 за прошлый год убили....
волкир действует по указке трампа - а как пел как пел - типа ссамый справедливый волкир -
....и сдулся,
и понятно пачему -
должностя, бабки, ишо раз должностя... ишо раз бабки...
Украина должна все получить и добиться всего очень тяжело-на грани излома, на грани разрыва ваших мускул, чтобы они вылились силой в гранит. Чтобы поколенная память сохранялась максимально долго с регулярными саморегуляциями к самосохранению и народ был приучен понимать все очень тонко и чтобы каждый кто в теме мгновенно мог выстраивать логические цепочки на десятилетия, столетия и тысячилетия вперед. Стать обществом 4-го и выше тысячилетия суперсплоченному и самоорганизующему по общим интересам за мгновение и приводящими в действие планы на тысячи лет и строго выполняемые их через 50 или тысячу поколений, как это делали ваши предки этрусски и трипольцы, когда ходили ровно на тысячу лет в индию и оставляли после себя на тысячелетия веды, касты и прочее. Или ходили на территорию италии, где стали осознанно топливом для создания тысячелетнего рима, передав ему все знания и достижения, начиная с акведуков, таким образом создавшим эту цивилизацию и являясь ее продолжением через Возрождение.
Если парашкинцы очень легко будут отдавать моряков через опущенных(предателей - бойки, шуфричи и прочая шерсть), не принимайте их или не принимайте их за отпущенных, пусть сидят где-то дома на зарплате до полного поражения путла и парашки. Только после этого их можно торжественно принимать как героев. Но не полученных через опущенцев типа лысой лживой правильноговорильной жидовской крысы рабиновича и иже с ним. Моряки должны быть получены на правильных ваших условиях.
Гнобить кацапов нужно днем и ночью, в удовольствие или в тяжесть, на смерть или жизнь, так чтобы они ползали на коленях где-нибуть в конгрессе сша и слезно просили избавить их от епаnутых укров и чтобы те от них отстали.Вы должны быть ихним кошмаром, ихними худшими демонами, руцдурачки вами должны пугать своих детеношей. Вымотайте их так, чтобы они при встречи с вами с дикими воплями бросались и забивались в самый дальний возможный угол и заранее обходили вас двадцатой дорогой.
Кроме кремля 😁
Агент кремля Лолита.
http://www.golos.com.ua/article/319232
Генетика продажная девка империализма.