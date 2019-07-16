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Все про:Зеленський (2090) Путін (10123) полонені (401) Волкер Курт (426)

 Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що РФ погодиться на обмін полоненими в результаті прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна.

Про це Волкер написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри і возз'єднання бранців зі своїми сім'ями", - написав Волкер.

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За словами американського дипломата, якщо обмін відбудеться, це буде "результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна".

Нагадуємо, 16 липня заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко повідомив, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення впродовж місяця обміну певної кількості полонених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137889
 
 
 Топ коментарі
 
Хуло- убийца. Давайте об жтом не забывать.
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Уже и Волкер понимает пользу прямых переговоров, а зрадофилам до сих пор все не так.
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какие нах пленные??

24 чел освободили -240 за прошлый год убили....

волкир действует по указке трампа - а как пел как пел - типа ссамый справедливый волкир -
....и сдулся,
и понятно пачему -
должностя, бабки, ишо раз должностя... ишо раз бабки...
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Уже и Волкер понимает пользу прямых переговоров, а зрадофилам до сих пор все не так.
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Зрадофіли вони ніяк не второпають, що їх час минув.Гарно- погано, то вже вирішить її Величність Історія, але вороття вже не буде.
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Та да. І "лупали ту скалу". Кидали, поверталися, але ж вистояли і перемогли!!
Нікчемний старий дідуган галасає як навіжене схоже на курку з відрубаною головою і його прихвостні щось кудахтають. Так кумедно спостерігати за агонією тих, хто ввів в цей стан Країну.
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ага он завел страну... а этот страну утеряет..... разницу понимаете или нет...бобики зелено болотные.... Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер - Цензор.НЕТ 3518
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Ну для того, щоб її "утеряти" спочатку потрібно було завести.
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Проблема в тім що Ви Україну і здоровий глузд перемогли.
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вы на коленях всё переживёте - вам не впервой потомкам вертухаев...!)
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Ну, нквд-исти, знищивши УПА, теж так думали.
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Ти ж не так давно був зрадофілом. Шош сталося?
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Моряков из за этого, путем договоренности, возвращать нельзя, я правильно понимаю соеголовых？
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Я про ціну за повернення полонених, фрау.
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Она не фрау, она- товарищ. Фрау сидят на немецких сайтах 😀😀😀
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Та 24 відсотковим пофіг ті моряки. Їм головне- з багнюки не вилізти і інших не пустити. Їм там- ЛЮБО.
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Олено, при Януковичу все квітло і замість багна був асфальт?
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А ты за кого голосовал в 2010? За Юльку-воровку и агента кремля?
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Юлька списана ФСБ в утиль. Тепер проект Суркова ;Буратіно;- Зеленський.
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Вообще-то Конституцией гарантирована тайна голосования.
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1. Моряков раша должна вернуть в любом случае. И понести наказание в международных судах .
2. ПЕТЬ ДЕФЕРАМБЫ **** НЕ СТОИТ- ЖТО КРОВАВЫЙ УБИЙЦА
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раша должна и будапешт выполнить и много чего еще, забыла？ где выполненое？
Если через устную договоренность Зе вытащит моряков, то это плохо？
Мля, вы вообще потерянные, то орете, шо ***** неадекват, то только через бумаги. Придурки
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какие нах пленные??

24 чел освободили -240 за прошлый год убили....

волкир действует по указке трампа - а как пел как пел - типа ссамый справедливый волкир -
....и сдулся,
и понятно пачему -
должностя, бабки, ишо раз должностя... ишо раз бабки...
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Если сейчас тенденция разговаривать с ******, начиная с Трампа, то это должно быть по максимуму в открытую
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А может не о процессе прямого взаимодействия который будет бесконечным с потерей Крыма и Донбасса а о том как обуздать кремлевского подонка.Такое впечатление что эти советники балдеют от происходящего с глубоким безразличием и иногда высказываются для проформы...
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Не дайте парашке сдаться или легко сдаться, путлу легко от вас избавиться - вы должны стать их кашмаром.
Украина должна все получить и добиться всего очень тяжело-на грани излома, на грани разрыва ваших мускул, чтобы они вылились силой в гранит. Чтобы поколенная память сохранялась максимально долго с регулярными саморегуляциями к самосохранению и народ был приучен понимать все очень тонко и чтобы каждый кто в теме мгновенно мог выстраивать логические цепочки на десятилетия, столетия и тысячилетия вперед. Стать обществом 4-го и выше тысячилетия суперсплоченному и самоорганизующему по общим интересам за мгновение и приводящими в действие планы на тысячи лет и строго выполняемые их через 50 или тысячу поколений, как это делали ваши предки этрусски и трипольцы, когда ходили ровно на тысячу лет в индию и оставляли после себя на тысячелетия веды, касты и прочее. Или ходили на территорию италии, где стали осознанно топливом для создания тысячелетнего рима, передав ему все знания и достижения, начиная с акведуков, таким образом создавшим эту цивилизацию и являясь ее продолжением через Возрождение.
Если парашкинцы очень легко будут отдавать моряков через опущенных(предателей - бойки, шуфричи и прочая шерсть), не принимайте их или не принимайте их за отпущенных, пусть сидят где-то дома на зарплате до полного поражения путла и парашки. Только после этого их можно торжественно принимать как героев. Но не полученных через опущенцев типа лысой лживой правильноговорильной жидовской крысы рабиновича и иже с ним. Моряки должны быть получены на правильных ваших условиях.
Гнобить кацапов нужно днем и ночью, в удовольствие или в тяжесть, на смерть или жизнь, так чтобы они ползали на коленях где-нибуть в конгрессе сша и слезно просили избавить их от епаnутых укров и чтобы те от них отстали.Вы должны быть ихним кошмаром, ихними худшими демонами, руцдурачки вами должны пугать своих детеношей. Вымотайте их так, чтобы они при встречи с вами с дикими воплями бросались и забивались в самый дальний возможный угол и заранее обходили вас двадцатой дорогой.
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Глупо думать что Ху*ло просто так отдаст нам пленных. Скорее всего будет подковерный договор с Зеленским.
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Вони повинні випустити моряків,без будь-яких обмінів.
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А вообще какие полномочия к Волкера? Да никаких, с таким успехом можно и бабку, что семечками торгует послушать!
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Ніяких. Він агент кремля. Да? Я правильно написала???
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Не правильно конечно.
Агент кремля Лолита.
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Хто з нас не ласував смачними яблукам - ренетом Симиренка. Не всім відомо, що яблуко це було «репресоване» так само, як його творець Левко Симиренко. Сорту змінили назву й витіснили з України, щоб стерти з пам'яті імена славного роду. Цікава стаття:

http://www.golos.com.ua/article/319232


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Известно конечно.
Генетика продажная девка империализма.
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Основное опасение, чтобы за этим обменом не стояли сепаратные договоренности с пфедерастией и обязательства главному пфедерасту.
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Ну які сепаратні?- Федералізація, русскій язик, референдуми і покарання для майданівців та ;хунти;. Все про що нам уже третій місяць щебече команда Узеленського.
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