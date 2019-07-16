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 Події, Суспільство
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Все про:Крим (7177) Аброськін (427)

 "Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму

Заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін застеріг громадян України щодо того, що в окупованому Криму часто порушуються права людини і порадив подумати перед тим як їхати на півострів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Останнім часом щодня адміністративний кордон з окупованою територією АР Крим перетинає від 8 до 10 тисяч громадян України, для порівняння в зимово-весняний час удвічі менше.

З цікавого - згідно з проведеним аналізом-опитуванням жителів анексованого Криму, велика частина уникає відповіді про порушення прав людини з боку окупаційної влади.

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Водночас встановлено, що співробітники ФСБ та прикордонної служби РФ дуже ретельно перевіряють тих громадян України, які мають реєстрацію на материковій частині України і вперше перетинають лінію розмежування. Перевірки тривають не менше години і більшу частину таких громадян доставляють у Джанкой, Армянськ або Сімферополь, де проводяться довгострокові допити.

Тому громадянам України, які вирішили вперше з моменту окупації виїхати на відпочинок до Криму, потрібно дуже добре задуматися".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137888
 
   
 Топ коментарі
 
Придурков предостерегать напрасно
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Знайомтеся: це Антон Литвиненко, лейтенант, офіцер десантно-штурмових військ ВСУ після закінчення в цьому році навчання і отримання пагонів офіцера:
"Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2586
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8-10 тыс. ежедневно? Страна предателей и дебилов. Одни ездят к окупантам на пироги другие сидят под пулями, дождем и снегом в окопах, третьи гниют в росийском плену. Что же за гнилой народ такой
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Придурков предостерегать напрасно
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Оно конечно так,а с другой стороны,кого мы слушаем?По сути продажного мента,который старался выторговать у оккупантов местечко потеплее,а когда не удалось,то вернулся в Украину по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок". А его выкрутасы против Семененко при блокаде торговли с лднр помните?
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"Мыши плакали, кололись, но всё равно продолжали грызть кактус...")
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нужно перестать их менять , вычеркнуть из списка на обмен , итд.....и пусть едут
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ЗЕ ехало на Тесле на платформе - его руль выше крыши проезжающего мимо джипа)) Вот как снимается так и рулит страной Д(з)****! смотрите его обращение к избирателям за рулем продвинутой иномарки - тупэ дытынча граеться в преЗЕка
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Тю, так що, Зеленський дарма дав наказ облагородити пп з Кримом?
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Знайомтеся: це Антон Литвиненко, лейтенант, офіцер десантно-штурмових військ ВСУ після закінчення в цьому році навчання і отримання пагонів офіцера:
"Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2586
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Ну и на кого он будет работать? Думаю всем понятно. С таким падлом неизвестно когда оно предаст и нож в спину вставит. Глупо думать что росийские спецслужбы его уже не звербовали. Они то знали что он едет в крым еще до того как он пересек КПП. "Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4921
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8-10 тыс. ежедневно? Страна предателей и дебилов. Одни ездят к окупантам на пироги другие сидят под пулями, дождем и снегом в окопах, третьи гниют в росийском плену. Что же за гнилой народ такой
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Хороший народ, просто разные взгляды, такое часто бывает,например в англии выход из ес разделил страну, в сша гражданска война была, в россии, кореи вообще две стало и тд
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"Нужно очень хорошо подумать"

Это ж прям триггер-слово какое-то. После этого все попрутся в Крым назло.
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Та закройте нахрен эти КПП хотя-бы на лето, кому к родным тот и в другое время поедет
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Интересно,что бы сказали погибшие в АТО ездунам к оккупантам ?
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10 000 в сутки это до 900 000 за сезон - 15% от доверенного уровня, но вы же дебилы им самых богатых наших ватничков оставили - тех, которые на машинах едут. Я за то, чтобы закрыть наглухо до конца оккупации.
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В первую очередь задуматься должно руководство Украины... об отношении к тем гражданам, которые выезжают на отдых в Крым. Пять лет воем об оккупации Крыма и пять лет спокойно в нём отдыхаем.
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10 тыс. в день, 300 тыс. в месяц = 900 тысяч только за 3 летних месяца.
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Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" "Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1904
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму
 
 
 
 
 
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