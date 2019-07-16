 "Потрібно дуже добре подумати", - Аброськін застерігає громадян від поїздок до окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Останнім часом щодня адміністративний кордон з окупованою територією АР Крим перетинає від 8 до 10 тисяч громадян України, для порівняння в зимово-весняний час удвічі менше.

З цікавого - згідно з проведеним аналізом-опитуванням жителів анексованого Криму, велика частина уникає відповіді про порушення прав людини з боку окупаційної влади.

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Водночас встановлено, що співробітники ФСБ та прикордонної служби РФ дуже ретельно перевіряють тих громадян України, які мають реєстрацію на материковій частині України і вперше перетинають лінію розмежування. Перевірки тривають не менше години і більшу частину таких громадян доставляють у Джанкой, Армянськ або Сімферополь, де проводяться довгострокові допити.

Тому громадянам України, які вирішили вперше з моменту окупації виїхати на відпочинок до Криму, потрібно дуже добре задуматися".