 Штучний інтелект, космос, гіперзвукова зброя і кіберпростір, - в Пентагоні назвали сфери конкуренції з РФ і Китаєм

Про це заявив Командувач сухопутними силами США Марк Еспер під час слухань в Сенаті США з затвердження його кандидатури на посаду очільника Пентагону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В рамках стратегічного протистояння з Росією та Китаєм, Пентагон планує особливу увагу приділити застосуванню технологій штучного інтелекту, гіперзвукової зброї а також розбудовувати кіберможливості та космічні сили США, наголосив Еспер.
Стратегічне протистояння має поєднуватись з заходами протидії Північній Кореї та Іраку, подоланням тероризму, додав він.
Три пріоритети для Пентагону, які озвучив Еспер сенаторам, залишаються практично незмінними протягом останніх років:
- Розбудова збройних сил, підвищення боєготовності та модернізація. "Тут метою є стримувати війну. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають з усіх напрямків. Тоді, супротивники розцінять, що дипломатія – найкращий варіант", - наголосив посадовець.
- Підтримка альянсів та залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднані спільними переконаннями – перевага, якої наші супротивники не мають", - додав Еспер.
- Збільшення ефективності роботи Пентагону.
Війна у кіберпросторі триває, підкреслив посадовець.
"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості".
Серед таких атакувальних можливостей в кіберсфері, Еспер особливо відзначив 13-тий президентський меморандум з національної безпеки, затверджений президентом США Дональдом Трампом минулого року, який надав військовим повноваження проводити "атакувальні кібероперації". Еспер висловив впевненість, що спроби кібервтручань у наступні американські вибори не будуть успішними.
Всього в 1969-1972 роках в рамках програми Apollo астронавти США ШІСТЬ разів висаджувалися на поверхню Місяця.
Цензор, 50 - років пройшло !
50 years ago, Apollo 11 launched holding astronauts that would soon make history and walk on the moon. Today, under the leadership of President @realDonaldTrump
, The US has rededicated itself to deep space exploration to the Moon , Mars, and beyond! # Apollo50th
«В любой стране мира есть 4-6, но 10% процентов упоротых, которые верят в "Лунный заговор".
И ТОЛЬКО в росии! - таких 57%. Да еще 24% "сомневаются".
Факт полетов американцев на Луну - не вопрос веры (верить можно в "заговор"), а, как и факт того, что Земля (в приближении) круглая, ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ ЗНАНИЕ, зафиксированное в учебниках новейшей истории, астрономии, в энциклопедиях, подтвержденное ведущими учеными, руководителями научных и инженерных космических программ (в т. ч. СССР), данными телеметрии (в том числе перехваченной СССР), километрами кино- и фото-пленки, почти 400 кг. лунного грунта, воспоминаниями сотен людей, причастных к программам, тоннеами чертежей, сохранившихся экземпляров оборудования, оставшимися уголковыми отражателями, фото новейших лунных спутников, официальной позицией всех стран и т.д. и т.п. НО 57% все равно ВЕРЯТ что это был "фейк" - что то же самое, что верить в плоскую Землю.
ДБ?
Однозначно.»
On this day, when we commemorate the fifth anniversary of the tragic downing of Malaysia Airlines Flight MH17, which led to the death of 298 innocent people, our hearts are with all those who lost their loved ones and we continue to share their grief.
The EU calls on Russia to accept its responsibility and cooperate fully with the ongoing investigation. The EU expresses its full confidence in the independence and professionalism of the legal procedures that lie ahead.»
хороший кацап мертвый кацап=))
https://www.facebook.com/UkropSoft/videos/453882085169270/
Руководство долгие годы страны упорно делают из страны сверхдержаву в сфере кукурузы.
Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет наблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.
Беня на очереди🤔
On this day, when we commemorate the fifth anniversary of the tragic downing of Malaysia Airlines Flight MH17, which led to the death of 298 innocent people, our hearts are with all those who lost their loved ones and we continue to share their grief.
The European Union reiterates its full support for all efforts to establish truth, justice and accountability for the victims and their next of kin, in accordance with UNSC Resolution 2166.
In this context, the EU welcomes the announcement by the Joint Investigation Team on 19 June 2019 that criminal charges will be brought in the Netherlands against four individuals.
The EU calls on Russia to accept its responsibility and cooperate fully with the ongoing investigation. The EU expresses its full confidence in the independence and professionalism of the legal procedures that lie ahead.
Разве в ЦРУ не знают, что всего этого в рф нет? А у нас любой стецьок знает...
В Японии запущен самый скоростной в мире поезд, способный развивать скорость 400 км/час. - В России начато производство боевого ракетного комплекса С-500.
В Великобритании создан самый маленький в мире робот-хирург. - В России разработан новый пулемет калибра 7,62 мм. - www.svoboda.org/a/30043469.html