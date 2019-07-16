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 Політика України
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 Робота окружної виборчої комісії повністю паралізована, – голова ОВК 94 округу

Поліція увірвалася в приміщення окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 94 і повністю паралізувала процес підготовки до виборів 21 липня.

Про це заявила голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 94 Світлана Циганій на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

За її словами, члени окружної виборчої комісії стали об’єктом тиску деяких учасників виборів, які використовують репресивну правоохоронну систему у своїх цілях.

"Близько 13.00 десятеро представників Національної поліції увійшли до приміщення окружної виборчої комісії №94, що прямо заборонено законом, під приводом вручення членам комісії повісток. У повістках сказано, що до органів досудового слідства їм треба прийти 19 та 20 липня. Члени окружної виборчої комісії номер 94 стали фігурантами надуманих кримінальних справ, порушених за заявами невідомих осіб. Їх намагаються залякати, а роботу комісії – зірвати", – підкреслила Світлана Циганій.

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За її словами, виклик на допит напередодні виборів є нічим іншим як спробою зірвати виборчий процес в окрузі. Оскільки саме 19 липня комісія повинна прийняти від ЦВК бюлетені й роздати їх дільничним виборчим комісіям.

"Робота комісії повністю паралізована, люди налякані та не розуміють, що відбувається. Ми розцінюємо це як неприхований тиск на членів комісії та спробу зірвати підготовку до дня голосування 21 липня", – розповіла голова ОВК.

Світлана Циганій зазначила, що за цією акцією стоять політичні хабарники, які неодноразово погрожували членам комісії, обіцяючи привести поліцію, намагалися зірвати робочі засідання комісії й таким чином повністю паралізувати процес підготовки до виборів.

"Схоже, що правоохоронці виконують політичне замовлення, порушуючи при цьому закон. Я хочу звернутися до пана Авакова: невже це та поліція, на яку ми всі заслуговуємо після років реформ?" – заявила голова ОВК.

Голова окружної виборчої комісії також зазначила, що комісія звернулася до міжнародних спостерігачів, зокрема й представників ОБСЄ, щоб вони дали оцінку спробам зірвати виборчий процес у 94 окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137885
 
 
 Топ коментарі
 
ничему уродов история не учит.. ну ну...
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Аваков слуге урода услужить пыжится .
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Игорь Мосуйчук там - средняя нога Дубинского .
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А шо хотели-то? За шо парализовали???
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один из кандидатов в народные депутати по 94 округу Игорь Мосейчук не один раз прямо угрожал членам ОИК.
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94 округ там Кононеко баллотируется, там Васильково... там вечный кипеш на выборах, там ещё после президентских всё не остыло
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Мосейчук - это тот жирный похудевший с тросточкой???
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Аваков слуге урода услужить пыжится .
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Чомусь пропала остання фраза тексту новини: «Напомним, один из кандидатов в народные депутати по 94 округу Игорь Мосейчук не один раз прямо угрожал членам ОИК.»
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фраза випала бо тоді багато що стає зрозуміло
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Игорь Мосуйчук там - средняя нога Дубинского .
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Это Васильковский и Обуховский районы (Киевская обл.), окружком находится в Обухове.
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Так зеля пытается уже самих избирателей к урнам не допустить а то вдруг не зЕ того проголосуют .
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ничему уродов история не учит.. ну ну...
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Ой, ну что Ви говорите)
А в Одессе, на 134 округе, председателем избирательной комиссии является гражданская жена депутата Геннадия Чекиты, который баллотируется там же...
И ничего, пипл хавает...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРобота окружної виборчої комісії повністю паралізована, – голова ОВК 94 округу
 
 
 
 
 
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