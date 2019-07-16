 Екстрадиція Фірташа в США може затягтися до осені, - австрійський суд

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Як заявили в Земельному суді Відня з кримінальних справ Дмитро Фірташ звернувся до суду для відновлення справи і подав документи. Також ще не призначено дату екстрадиції Фірташа.
"Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено", — повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн.
Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні в березні 2014 на запит ФБР на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.
Это ваш газпромовский овощ,а не *****
🤔
Или куда он денется?
🤣🤣
Очень кстати.
Вы намекаете, что Зеленский это Чаушеску - 2?
Не спорю с вами - но очень возможно.... и Леночка вместе с ним... может быть может быть....
може сам в омеригу попросится
А они про Пэдру беспокоятся.
Как будто это пэдро у газпрема в доле был.
6 год
Українці, вітаю із перемогою! Конституційний Суд України визнав КОНСТИТУЦІЙНИМ закон про декомунізацію!
Не було б цього рішення, якби ми з вами мовчали. Якби не виходили на пікети й не здіймали галас у ЗМІ. Ми висловили свою позицію, запевнили, що не відступимось, переконали, що не дозволимо знищити Україну. Тому і перемогли.
Так само маємо зробити на виборах. Мобілізувати всі сили і захисти нашу свободу.
Є Свобода - буде Україна!
Україна - понад Усе!
Петр трусливый, алчный, циничный и недалекий. Марина крайне жестокая и не смотря на свой вид, принимает безумные решения
Все 5 лет каденции Петра Порошенко, страной на самом деле правила Марина Порошенко.
Петр Порошенко крайне трусливый, алчный, циничный и недалекий человек, что не скажешь о его жене Марине.
Все кто знает семью Петра Порошенко подтвердят, что главную скрипку в их семье играет Марина Порошенко и Петр Порошенко не принимает абсолютно никаких решений без согласия Марины.
Марина Порошенко крайне жестокая женщина и не смотря на свой милый вид, она принимает безумные решения.
Она выросла в очень богатой семье партийного функционера ЦК КПСС высшего звена и с самого детства Марина жила в другом мире.
https://ua24ua.net/ukrainoy-pravila-marina-poroshenkoi-ego-gena-v-tochnosti-povtoryayut-sudbu-chaushesku-foto-video/
😁
А зачем к нему пэдро в Вену ездил?
Или вы соврамши как всегда были?
Так дополните свою историю для правдоподобности.
Фирташ зная что пэдро совсем не главный в семье как раз и назначил Марину выполнять его поручения.
Будем в голивуд продавать сценарий.
Интересный источник информации.
Ничего,как возьмут его осенью сдаст настоящих своих подельников в страшной тюрьме Гуантанамо.
Неужели фрау за ***** волнуется?
главное то одно - Фирташу ГАПЛЫК!!!!
И ожидаемо Беня, Богдан и зеленое … о
http://ua24ua.net/ot-poroshenko-do-klimkina-i-naeva-u-kogo-iz-pravyashchey-tusovki-est-rodstvenniki-v-krimu-i-rossii/
😁
Они грязные.
Нетрадицционно сориентировался, видать.
🐱
🤔
А че это тупой от шмали амстердамовский ******** шарийковый там так брыкает? Чето там кацапы угрожают взорвать-значит в ответ парашке по делам их.Они че думают что этот недоразвитый кусок гавна как в своих роликах разорвет мозги всем украинцам своей кацапской "правдой" о мышебратстве или адинароте?
Агрессора не предают, агрессора уничтожают.При попытке слушать это говно невозможно как оно перекручивает и лжет. Хватает послушать один ролик и больше смотреть на это говно не хочется. Но кацапам такая ложь заходит на ура - ведь лгать и себе тоже этим рабам очень нравится, лишь бы хвалили раба, что он рабствует есть очень правильно. 2 чекистких приема это гавно использует - перекручивание фактов и выпячивание незначительных мелочей, которые не имеют никакого значения для причинно-следственной логики и важно с крывыми присмехуечками своего кривого ***** подают как важную правду.Ну все как в кацапской пропаганде с выпячиванием всякого мелкого дерьма и прималчиванием действительно важного.
Ну,, например одно запомнилось что это дебильное там чесало что расею невозможно удавить это как удавить слона. Во первых удавили даже более крупного динозавра как сср, а такое хиленькое дерьмо как бензоколонка удавить нужно отключить лишь от свифта или взорвать в украине нефтепровод и этот виртуальный слон сдуется со сдыханием миллионов кацапов с голодухи и тут же запищит как обосранная болонка - дайте куринных американских карачков как в 90х, чтобы кацапы не дохли.Без американского лендлиза даже в войне с **********-пере********** немцами бы не победило.
Эти красные шары что он там напридумал своей ******** буйной фантазией это вообще что он этим хочет сказать? Что его в украине нужно поймать за его красноперые шары и приковать наручниками за чекисткие шары к игральному аппарату пусть там совокупится в эктазе и это больное ******* все свои полученные от чекистов и youtuba деньги.Нет, ну ради справедливости есть в нем кое-что интересное, как например ******** упоротость, которая у него дороже денег в отличии от тотально коррупционного типа как свинарчука, но нет, не в этой жизни - он ее засрал руцмиром лживых дураков, у которых все посроено на лжи и профанации и кроме 9мая у них ничего святого НЕТУ. НЕТУ.И чекисты со всеми своими ментальными специнструментами даже не способны придумать новую ложь для своих рабских дуракоф.А руцмир дураков смывается только кровью. Замочит шмарий на передовой десяток-другой кацов с видеоподтверждением в роликах как он умеет, тогда можно подумать.А сейчас ломите это обосранство ванючим лживым руцмиром нахер.И спасибо пете, что тоже помогает гнать это говно подальше от украины.Предательская лживая тюлька бы не смогла так никаким боком, потому что гавно видит гавно издалека и обходит издалека.
в американской кутузке вместо ильменитовых вкусняшек.
И будет сотрудничать со следствием, так что ему ещё надо благополучно долететь
до Америки. и не поскользуться у себя в австрийской ванне с многочисленными острыми углами.