 Підтримуємо Україну, закликаємо РФ повернути моряків і кораблі, розблокувати Азовське море, - заява шести європейських країн після засідання Радбезу ООН

Відповідну заяву виголосив постійний представник Великої Британії при ООН та у Світовій організації торгівлі Джуліан Брейтуейт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми як держави-члени Європейського союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада (2018 року - ред.) під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські судна відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня", - заявив постпред.

"Ми також продовжуємо закликати Росію відновити свободу навігації в Азовському морі. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підігрівати конфлікт (на Донбасі - ред.) і утримається від дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод, які мають на увазі повне відновлення контролю влади України над територіями, описаними в угоді. Зокрема, Росія повинна припинити свою фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі", - додав він.

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Шість країн також заявили, що засуджують неприпустиму атаку на санітарний автомобіль біля Водяного 1 липня. Крім того, за словами Брейтуейта, країни засуджують дії, що перешкоджають або загрожують діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, і закликають обидві сторони повністю виконувати Мінські угоди і підтримувати діалог в нормандському форматі і на рівні ТКГ в Мінську.

"Ми заохочуємо участь Росії і України у зустрічі на рівні політичних радників в нормандському форматі в Парижі 12 липня, також як і успішне розведення сил і засобів у Станиці Луганській у липні. Ми наполягаємо, що Рада Безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, так як ситуація в Україні є предметом міжнародного занепокоєння", - сказав дипломат.

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"Завтра відзначається п'ята річниця збиття рейсу MH17, яке призвело до смерті 298 людей. Сім'ї і друзі загиблих заслуговують на правосуддя. Ми закликаємо всі сторони, зокрема Російську Федерацію, у повній мірі співпрацювати з JIT, а кримінальне провадження в Нідерландах встановити відповідальність за збиття MH17 відповідно до резолюції РБ ООН 2166", - додав він.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.