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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (18910) Радбез ООН (338)

 Підтримуємо Україну, закликаємо РФ повернути моряків і кораблі, розблокувати Азовське море, - заява шести європейських країн після засідання Радбезу ООН

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща та Сполучене Королівство, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, а також Естонія, зробили спільну заяву після засідання РБ щодо закону про українську мову.

Відповідну заяву виголосив постійний представник Великої Британії при ООН та у Світовій організації торгівлі Джуліан Брейтуейт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми як держави-члени Європейського союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада (2018 року - ред.) під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські судна відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня", - заявив постпред.

"Ми також продовжуємо закликати Росію відновити свободу навігації в Азовському морі. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підігрівати конфлікт (на Донбасі - ред.) і утримається від дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод, які мають на увазі повне відновлення контролю влади України над територіями, описаними в угоді. Зокрема, Росія повинна припинити свою фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі", - додав він.

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Шість країн також заявили, що засуджують неприпустиму атаку на санітарний автомобіль біля Водяного 1 липня. Крім того, за словами Брейтуейта, країни засуджують дії, що перешкоджають або загрожують діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, і закликають обидві сторони повністю виконувати Мінські угоди і підтримувати діалог в нормандському форматі і на рівні ТКГ в Мінську.

"Ми заохочуємо участь Росії і України у зустрічі на рівні політичних радників в нормандському форматі в Парижі 12 липня, також як і успішне розведення сил і засобів у Станиці Луганській у липні. Ми наполягаємо, що Рада Безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, так як ситуація в Україні є предметом міжнародного занепокоєння", - сказав дипломат.

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"Завтра відзначається п'ята річниця збиття рейсу MH17, яке призвело до смерті 298 людей. Сім'ї і друзі загиблих заслуговують на правосуддя. Ми закликаємо всі сторони, зокрема Російську Федерацію, у повній мірі співпрацювати з JIT, а кримінальне провадження в Нідерландах встановити відповідальність за збиття MH17 відповідно до резолюції РБ ООН 2166", - додав він.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137879
 
   
 Топ коментарі
 
Марк Цукерберг предложил России продать ему Калининградскую область

- Мне сказали, что сегодня Россия испытывает серьёзные экономические трудности, поэтому я решил написать в Твиттере моему другу Дмитрию Медведеву (премьер-министр РФ - прим. «НК»), с которым я встречался в Москве, и попросить его рассмотреть возможность продажи мне этой территории, на которой мы и создадим своё новое государство, призванное стать культурной и научной цитаделью будущего всей планеты, - цитирует Цукерберга портал.

Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 876 Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 876Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 2352
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Кенигсберг був на правах оренди до 1995 року, тому росія повинна повернути ці землі, а не продавати їх.
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Опять провал дипломатии ЗЕ? Хрякоботы, а ну бегом обсырать Слугу народа.
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заПОПники против! Лай ПЕС лай!
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А Вовка слушает да ест. Главное, чтобы европейцы нефть и газ покупали, а про призывы как то были и будут, денег от них не убавить и больше чем глубокой озабоченности все равно не будет...
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Ну так само собой .Торговля с агрессором идёт по плану .А вот и дежурные озабоченности от главных друзей из Германии и Франции . Мы призываем ! Толку от этих призывов ноль .
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Марк Цукерберг предложил России продать ему Калининградскую область

- Мне сказали, что сегодня Россия испытывает серьёзные экономические трудности, поэтому я решил написать в Твиттере моему другу Дмитрию Медведеву (премьер-министр РФ - прим. «НК»), с которым я встречался в Москве, и попросить его рассмотреть возможность продажи мне этой территории, на которой мы и создадим своё новое государство, призванное стать культурной и научной цитаделью будущего всей планеты, - цитирует Цукерберга портал.

Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 876 Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 876Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 2352
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А Ыскандеры шо? Надуваются уже? Твердеют?
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Ну кстати, если бы решали на референдуме, то вряд ли местные бы отказались
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Рамблер- парашенский ресурс..
Гыг ваще вже гигнувся!
🐱
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так я даю ссылки на то,шо тебе роспотребнадзор разрешает посещать
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Не, это оно спалилось окончательно. Гыг - лахтоольгинский **********.
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умиляюсь, когда вижу, как человек, тикающий от вопросов по украинскому языку, кого-то другого обвиняет в том, что он лахтинский тролль. писал бы просто "коллега". Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 3956
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У соевых коллаборация с парашей - Ольгино.
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Кенигсберг був на правах оренди до 1995 року, тому росія повинна повернути ці землі, а не продавати їх.
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але для ерефії це було б красивим вирішенням питання. Дурні, якщо б не погодилися але вялічіє не пустить.
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шо та он не по адресу обратился! по ходу с такими предложениями ему к этому дядьке
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По ходу в радбезе в место Украины по губам водят москалям
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Вернут моряков, очень скоро.
Статья Пионтковского о капитуляции Украины - https://www.youtube.com/watch?v=0xRon9LMFzc
Это то что многие понимают, но не украинцы или вернее большая её часть.
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Опять провал дипломатии ЗЕ? Хрякоботы, а ну бегом обсырать Слугу народа.
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Ну да, каа паРаша вернулась а ПАРЕ, так это провал ЗЕ, а как паРашу окунули мордой в очко, так это дипломаты хряка сразу стали. Двойные стандарты у продажный хрякотролей, а скорее *********** лахтоольгинских.
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Ну да . Это Комик всё профукал .Всё то что Кнур надбав непосильными трудами за 5 лет . Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 4771
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Кому он всрался твой слуга народа? Дела делают профессионалы...Ельченко - профи, вызывающий глубокое уважение...вовка-президент вызывает смех... смотрю на этого мальчугана, скачет, как **********, смешит публику, срывает жидкие аплодисменты записными шутками...нет, не выучится этот говнючок на президента...
Нарциси́зм - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості... Слова «нарцисизм», «нарцисичний» і «нарцис» зазвичай використовуються як негативно забарвлені, що вказують на марнославство, зарозумілість, егоїзм або просто самозакоханість...
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Если бы не всрався то ты бы тут не гавкало хрякотролина продажная.
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Ну ладно, всрався...ты победил...)))
Зебилы, почему, ну почему вы настолько глупы???
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Я не идеализирую Вову . Меня удивляет то что те кто критикует Вовчика пытаются сравнивать его с барыгой . Выражаясь вашими словами то если по Вове за пару месяцев соскучилась сцена то по барыге за пять лет соскучилась тюрьма
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Ты знаешь, я абсоютно не влюбен в Петю. Скажу больше, я нахожусь в оппозиции власти, любой власти на свой собственный манер. Я не в восторге от Петиных пройобов, его поразительного невнимания к метведчукам, ахметовы, розенблдям, пашинским...для меня неприемлема его креатура генитального пгокугога...но я отдаю должное его заслугам на международном уровне, по защите моей страны и по сохранению ее целостности (украинский крым признан временно оккупированной территорией).
Можно ли считать меня порохоботом? Нет. Появись на горизонте достойный кандидат, я б отдал ему свой голос...но Петя, он как демократия по версии сэра уинстона черчиля...он не идеален, но лучше пока не было... кто лучше??? зеленский вовка??? Ну вы всё хохмите, 75-процентный квартал??? Этот дурак никогда не станет украинским президентом...
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Шо там стосовно Поціних перемог в міжнародній політиці? Не потрібно приписувати Поросьонко те, що європейці та американці з канадцями зробили заради України. Поця навпаки робив все, аби відштовхнути західних партнерів. Досі не прийнято більше половини основних законів, які обіцяли Європі прийняти в зв'язку з Асоціацією, а основний закон по боротьбі з корупцією навіть відмінили. Це, чудо що європейці нафіг не послали.
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Это - твоя т.з., и я буду ее уважать пока не узнаю, что твой президент - вовка зеленский...
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Это конечно хорошо ,но как-то маловато будет ...очень я бы сказал мало ...хотя спасибо конечно ..
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Насколько глубока обеспокоенность? Метра 2 есть? Если нет, то недостаточно глубокая, гыыы
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Для чого кацапи це засідання ініціювали?******* коли на плюють і сруть? Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 685
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Ну как же...аккурат перед 21-м июля... им в мае указали место и велели больше не совать козлиное рыло в эту тему... ан нет, им надо...
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А московиты вроде хотели вернуть наших моряков как преступников, чтобы наши их еще и судили, я ничего не путаю? Это надо быть настолько тупорылыми зе чтобы соглашаться на эти условия.
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Якось невдобно вийшло...
Следственные органы Италии не нашли подтверждений информации о том, что некая украинская группа угрожала жизни министра внутренних дел и вицес-премьера Маттео Сальвини(с)
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а так хотелось состряпать еще пару дел, чтобы выслужится перед московкими друзьями
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Наоборот, la Digos (дивизия разведки и спец. операций) и прокуратура ОПРОВЕРГЛИ утверждение Сальвини (************** и окнутого).
http://www.msn.com/it-it/notizie/politica/salvini-%e2%80%9cneonazi-volevano-la-mia-morte%e2%80%9d-le-fonti-investigative-%e2%80%9cnessun-riscontro%e2%80%9d/ar-*******?li=BBqg6Qc&ocid=UE09DHP
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Сейчас в Италии все массмедия шумят о Сальвини и пишут, что он взял у ***** 65 млн, а это незаконно в Италии. Им занимается магистратура.
Также массмедия пишет о суде над Маркив, что судья не имел абсолютно никаких доказательств того, что Макив умышленно убил Роккелли и срю журналюгу, и все газеты возмущаются сроком 24 г. Маркиву. Пишут, что повлияла ************* политика Сальвини . Пишут, что решение суда "несправедливое и постыдное со стороны итальянского суда, куда докатилась итальянская юстиция". Не забываем, что Сальвини - вице премьер, министр внутр. дел. Надеемся, за коррупцию (деньги *****) его таки посадят!!! Вместо Маркива! Которого отпустят!
https://it.sputniknews.com/opinioni/201907157879605-processo-rocchelli-vitaly-markiv-condonato-a-24-anni-di-reclusione/
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Эх, мокши, опять что-то пошло не так?впрочем,как всегда. Завязывайте уже голивудить по миру, займитесь своей страной.
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Путлер уже голову в дверях от страха защемил, бл. От страха, японамать.
Целая Эстония присоединилась, дикий ужас, шок и трепет.
"заслуживают правосудия"!!!
Бельгия там что ли формулировку такую придумала жестокую *****
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Бельгия, Франция, Германия, Польша и Соединенное Королевство, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН,Источник: https://censor.net.ua/n3137879

С какого перепугу Польша...Бельгия и Германия вдруг стали постоянными членами Совбеза ООН..??
Постоянных членов всего пять...США..Китай..Франция..Великобритания ...ну и паРаша....
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Итого из постоянных членов всего двое...Франция и Великобритания.....
А вот США нет....а это довольно плохо....
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Кстати, да..Германию ещё при шредере рашка пыталась в совбез ООН проташить. Но сначала США была против, а после ухода шредера тему замяли совсем.
Польша и Бельгия вообще там рядом не валялись. У них ни оружия ядерного, ни экономики как у немцев.
В статье напутано чего-то
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в СБ есть постоянные члены и ротирующиеся непостоянные.
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Эстония вообще не является членом Совбеза ООН.....кто ее туда приплел и для чего...??
А вообще то очень грустная новость.... из 15 членов Совбеза ООН...только пять выступили ЗА Украину.... и это зебобики менее двух месяцев у власти....а что будет далее???
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- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- Добрий день, а це мовний патруль! Слово "собака" в українській мові чоловічого роду, навіть якщо це ****!
(з обох боків лунають постріли)
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вчіть українську, слово собака в українській мові жіночого роду, еквівалент кацапського "****", а чоловічого роду- пес.
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Ну що ж, кацапи не розчарували. Типова унтер-офіцерська вдова. Самі себе висікли. Я знав що в душі кацапи- мазохісти, хоча і ******* косити під садистів.
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Зебобик посла в США решил заменить...и вот уже первая ласточка прилетела....США не поддержали Украину в Совбезе ООН....
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Про зебобика согласен, а в чем США не поддержали ? Я прослушал все заседание, и ни разу не заметил, чтобы США не поддержали Украину. Скорее наоборот - устроили обструкцию мордору, причем все, включая Францию(!). Только Китай высказался нейтрально.
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В дипломатической терминологии пора вводить новую терминологию . Вот например -дружественное словоблудие Вроде бы и неплохо и не хорошо .Никак .....(( Все довольны . И жертва .И насильник. И гаранты порядка
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Высокие права женщинам убивают украинцев и призывают вату обстреливать и убивать всех на земле.Потому их нужно снижать, а кто требует повышать вывести на донбасс на передовую без бронежелета в трусах и майке.
Высокие права ухажралкам(женщинам, которые жрут ушами и центр принятия решений находится в районе точке g, к которой она постоянно прислушивается и постоянно опрашивает по принятию тех или иных решений)(женщин с холодным мужским рассудком это не касается-им можно и больше прав).
В германии есть семья: мужик является кредитором(или менеджером и тп) мерседеса(и других немецких кровавых корпораций), у него есть жена с высокими правами, есть обычно 1-2 спиногрыза. Изза капитализма и конкуренции часть таких семей, вернее их кормильцы постоянно испытывают проблемы, а их жены мылятся их оставить так как они не приносят достаточно удовольствия ее Святой Писте- работает ее неудачник много, денег нет никуя, машина уже 3 года старая, епет мало-песта кайфует мало, нечем даже перед соседями повыпендриваться - жизнь гавно - нужно бросать неудачника. И как такой кормилец мыслит: вот там у парашки санкции - вот бы заработать на бизнесе с парашкой и проблемы мои уйдут и жена не уйдет к другому, более успешному.Нужно лишь надавить на меркель пусть мне даст преференции поторговать с парашкой.Тут меняется петя на зеленого еще зе и появляется дырка продавить, чтобы песты жен неудачников получали больше удовольствия, а то что это приводит к убийствам в украине, молдове, грузии и тд потом польше, чехии, германии и тд этим женам насрать(их святая песта требует трений и драйва и сегодня, а завтра это кому нах надо-вот потому нельзя таким давать много прав- ухожралки не умеют ими пользоваться и предел требований их повышений не имеет предела). Потому меркель и некрофил макрон грузят зе - "ну вот ты понимаешь нужно заканчивать войну, а ты упираешься" и тд. Составляют план украина дает заднюю, принимаем парашку в ПАСЕ и все жизнь скоро удасться. Но не тут то было. У ***** есть штатные в кремле имперцы, которые составляют планы вечного нападения и вечных убийств с их интересам на это еще зарабатывать, и они не дадут ничего сделать путенгу, если не развалить парашку под ноль с голодовкой как в 90х в кндр. Они не дадут путину предать- назовут предателем, даже если половина ваты будет голодать-на зомбоящику будут крутить упитанных служителей системы. Потому все эти паражняки с обменом пленных зависят от них, а не от куйла.И им насрать что там хочет меркель или опущенный жабоед макрон-им нужна империя болот и побольше - до гибралтара и дальше, а то что они строить нихера не умеют, зато ватники будут рады крымнаш и все такое.Вот тем запросам величия крымнашистам пора усторить немного просраться от пустого холодильника.
Потому меркель с ее упоротыми и вечноголодными капиталистами и их женами нужно в газовые камеры - это они убивают украинцев десятками тысяч и много других народов.Мерседес-адидас и прочие кровавые голодные корпорации германии должны быть уничтожены.
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Это я так, для справки.
В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
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В очередной раз кацапсинам штуцером по губам помазали. Но кацап есть кацап, сделает вид Шо он ни при чем и дальше будет талдонить про ихтамнєтов и волиизЬивлєнии крымчан Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 4049
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это те самые страны, за исключением эстонии которые позвали рашу в ПАСЕ?
и как на это должен реагировать путлер? мало что болтают, все равно когда потребуется проголосуют за
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Цензор, у Вас редакторы вообще есть нормальные ???

Бельгия, Франция, Германия, Польша и Соединенное Королевство, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Эстония . . . Источник: https://censor.net.ua/n3137879

Это с каких пор Бельгия, Германия и Польша - постоянные члены Совбеза ООН ? Что Вы несёте ? Как можно потом доверять Вашим новостям ? Прости, Господи . . .
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Да они тупо скопипастили с UNN. Ну а зачем Бутусову напрягаться, внешняя политика уже не имеет такого значения для Цензора, ведь зеленая власть пришла.
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Не дайте парашке сдасться или легко сдасться, путлу легко от вас избавиться - вы должны стать их кашмаром.
Украина должна все получить и добиться всего очень тяжело-на грани излома, на грани разрыва ваших мускул, чтобы они вылились силой в гранит. Чтобы поколенная память сохранялась максимально долго с регулярными саморегуляциями к самосохранению и народ был приучен понимать все очень тонко и чтобы каждый кто в теме мгновенно мог выстраивать логические цепочки на десятилетия, столетия и тысячилетия вперед. Стать обществом 4-го и выше тысячилетия суперсплоченному и самоорганизовующему по общим интересам за мгновение и приводящими в действие планы на тысячи лет и строго выполняемые их через 50 или тысячу поколений, как это делали ваши предки этрусски и трипольцы, когда ходили ровно на тысячу лет в индию и оставляли после себя на тысячилетия веды, касты и прочее. Или ходили на территорию италии, где стали осознанно топливом для создания тысячилетнего рима, передав ему все знания и достижения, начиная с акведуков, таким образом создавшим эту цивилизацию и являясь ее продолжением через Возрождение.
Если парашкинцы очень легко будут отдавать моряков через опущенных(предателей - бойки, шуфричи и прочая шерсть), не принимайте их или не принимайте их за отпущенных, пусть сидят где-то дома на зарплате до полного поражения путла и парашки. Только после этого их можно торжественно принимать как героев. Но не полученных через опущенцев типа лысой лживой правильноговорильной жидовской крысы рабиновича и иже с ним. Моряки должны быть получены на правильных ваших условиях.
Гнобить кацапов нужно днем и ночью, в удовольствие или в тяжесть, на смерть или жизнь, так чтобы они ползали на коленях где-нибуть в конгрессе сша и слезно просили избавить их от епаnутых укров и чтобы те от них отстали.Вы должны быть ихним кашмаром, ихними худшими демонами, руцдурачки вами должны пугать своих детеношей. Вымотайте их так, чтобы они при встречи с вами с дикими воплями бросались и забивались в самый дальний возможный угол и заранее обходили вас двадцатой дорогой.
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Красткое содержание для тех, кто не смотрел заседание Совбеза ООН:

Рашка инициировала собрание Совбеза ООН с целью принять резолюцию с осуждением украинского языкового закона, а вместо этого получила от США, Британии, Польши, Франции(!), Бельгии и Германии обструкцию по поводу всех последних ее преступлений. Наш представитель сильно выступил.

Рашкованский боров в ответ говорил, что все, кто выступал, живут в альтернативной реальности. Сильно нервничал, чуть ручку не сломал.

Тем не менее, среди его аргументов было то, что один из представителей власти Зеленского обвинил Порошенко в том, что тот послал украинских моряков через районы, контролируемые российскими силами. То есть использовал против Украины болтовню членов команды Зеленского, в которой много политически неопытных людей, не отдающих себе отчет в весе каждого сказанного слова. Также россиянин назвал Порошенко "представителем Майданной власти".
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Ну, це вабще- "Порошенко представитель Майданной власти", таке дійсно тільки москаль міг ляпнути. Порошенко не довів до суду жодної справи по Майдану.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідтримуємо Україну, закликаємо РФ повернути моряків і кораблі, розблокувати Азовське море, - заява шести європейських країн після засідання Радбезу ООН
 
 
 
 
 
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