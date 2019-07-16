 Підтримуємо Україну, закликаємо РФ повернути моряків і кораблі, розблокувати Азовське море, - заява шести європейських країн після засідання Радбезу ООН

Відповідну заяву виголосив постійний представник Великої Британії при ООН та у Світовій організації торгівлі Джуліан Брейтуейт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми як держави-члени Європейського союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада (2018 року - ред.) під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські судна відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня", - заявив постпред.
"Ми також продовжуємо закликати Росію відновити свободу навігації в Азовському морі. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підігрівати конфлікт (на Донбасі - ред.) і утримається від дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод, які мають на увазі повне відновлення контролю влади України над територіями, описаними в угоді. Зокрема, Росія повинна припинити свою фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі", - додав він.
Шість країн також заявили, що засуджують неприпустиму атаку на санітарний автомобіль біля Водяного 1 липня. Крім того, за словами Брейтуейта, країни засуджують дії, що перешкоджають або загрожують діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, і закликають обидві сторони повністю виконувати Мінські угоди і підтримувати діалог в нормандському форматі і на рівні ТКГ в Мінську.
"Ми заохочуємо участь Росії і України у зустрічі на рівні політичних радників в нормандському форматі в Парижі 12 липня, також як і успішне розведення сил і засобів у Станиці Луганській у липні. Ми наполягаємо, що Рада Безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, так як ситуація в Україні є предметом міжнародного занепокоєння", - сказав дипломат.
"Завтра відзначається п'ята річниця збиття рейсу MH17, яке призвело до смерті 298 людей. Сім'ї і друзі загиблих заслуговують на правосуддя. Ми закликаємо всі сторони, зокрема Російську Федерацію, у повній мірі співпрацювати з JIT, а кримінальне провадження в Нідерландах встановити відповідальність за збиття MH17 відповідно до резолюції РБ ООН 2166", - додав він.
Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.
Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.
Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.
- Мне сказали, что сегодня Россия испытывает серьёзные экономические трудности, поэтому я решил написать в Твиттере моему другу Дмитрию Медведеву (премьер-министр РФ - прим. «НК»), с которым я встречался в Москве, и попросить его рассмотреть возможность продажи мне этой территории, на которой мы и создадим своё новое государство, призванное стать культурной и научной цитаделью будущего всей планеты, - цитирует Цукерберга портал.
Гыг ваще вже гигнувся!
🐱
Статья Пионтковского о капитуляции Украины - https://www.youtube.com/watch?v=0xRon9LMFzc
Это то что многие понимают, но не украинцы или вернее большая её часть.
Нарциси́зм - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості... Слова «нарцисизм», «нарцисичний» і «нарцис» зазвичай використовуються як негативно забарвлені, що вказують на марнославство, зарозумілість, егоїзм або просто самозакоханість...
Зебилы, почему, ну почему вы настолько глупы???
Можно ли считать меня порохоботом? Нет. Появись на горизонте достойный кандидат, я б отдал ему свой голос...но Петя, он как демократия по версии сэра уинстона черчиля...он не идеален, но лучше пока не было... кто лучше??? зеленский вовка??? Ну вы всё хохмите, 75-процентный квартал??? Этот дурак никогда не станет украинским президентом...
Следственные органы Италии не нашли подтверждений информации о том, что некая украинская группа угрожала жизни министра внутренних дел и вицес-премьера Маттео Сальвини(с)
http://www.msn.com/it-it/notizie/politica/salvini-%e2%80%9cneonazi-volevano-la-mia-morte%e2%80%9d-le-fonti-investigative-%e2%80%9cnessun-riscontro%e2%80%9d/ar-*******?li=BBqg6Qc&ocid=UE09DHP
Также массмедия пишет о суде над Маркив, что судья не имел абсолютно никаких доказательств того, что Макив умышленно убил Роккелли и срю журналюгу, и все газеты возмущаются сроком 24 г. Маркиву. Пишут, что повлияла ************* политика Сальвини . Пишут, что решение суда "несправедливое и постыдное со стороны итальянского суда, куда докатилась итальянская юстиция". Не забываем, что Сальвини - вице премьер, министр внутр. дел. Надеемся, за коррупцию (деньги *****) его таки посадят!!! Вместо Маркива! Которого отпустят!
https://it.sputniknews.com/opinioni/201907157879605-processo-rocchelli-vitaly-markiv-condonato-a-24-anni-di-reclusione/
Целая Эстония присоединилась, дикий ужас, шок и трепет.
"заслуживают правосудия"!!!
Бельгия там что ли формулировку такую придумала жестокую *****
С какого перепугу Польша...Бельгия и Германия вдруг стали постоянными членами Совбеза ООН..??
Постоянных членов всего пять...США..Китай..Франция..Великобритания ...ну и паРаша....
А вот США нет....а это довольно плохо....
Польша и Бельгия вообще там рядом не валялись. У них ни оружия ядерного, ни экономики как у немцев.
В статье напутано чего-то
А вообще то очень грустная новость.... из 15 членов Совбеза ООН...только пять выступили ЗА Украину.... и это зебобики менее двух месяцев у власти....а что будет далее???
- Добрий день, а це мовний патруль! Слово "собака" в українській мові чоловічого роду, навіть якщо це ****!
(з обох боків лунають постріли)
Высокие права ухажралкам(женщинам, которые жрут ушами и центр принятия решений находится в районе точке g, к которой она постоянно прислушивается и постоянно опрашивает по принятию тех или иных решений)(женщин с холодным мужским рассудком это не касается-им можно и больше прав).
В германии есть семья: мужик является кредитором(или менеджером и тп) мерседеса(и других немецких кровавых корпораций), у него есть жена с высокими правами, есть обычно 1-2 спиногрыза. Изза капитализма и конкуренции часть таких семей, вернее их кормильцы постоянно испытывают проблемы, а их жены мылятся их оставить так как они не приносят достаточно удовольствия ее Святой Писте- работает ее неудачник много, денег нет никуя, машина уже 3 года старая, епет мало-песта кайфует мало, нечем даже перед соседями повыпендриваться - жизнь гавно - нужно бросать неудачника. И как такой кормилец мыслит: вот там у парашки санкции - вот бы заработать на бизнесе с парашкой и проблемы мои уйдут и жена не уйдет к другому, более успешному.Нужно лишь надавить на меркель пусть мне даст преференции поторговать с парашкой.Тут меняется петя на зеленого еще зе и появляется дырка продавить, чтобы песты жен неудачников получали больше удовольствия, а то что это приводит к убийствам в украине, молдове, грузии и тд потом польше, чехии, германии и тд этим женам насрать(их святая песта требует трений и драйва и сегодня, а завтра это кому нах надо-вот потому нельзя таким давать много прав- ухожралки не умеют ими пользоваться и предел требований их повышений не имеет предела). Потому меркель и некрофил макрон грузят зе - "ну вот ты понимаешь нужно заканчивать войну, а ты упираешься" и тд. Составляют план украина дает заднюю, принимаем парашку в ПАСЕ и все жизнь скоро удасться. Но не тут то было. У ***** есть штатные в кремле имперцы, которые составляют планы вечного нападения и вечных убийств с их интересам на это еще зарабатывать, и они не дадут ничего сделать путенгу, если не развалить парашку под ноль с голодовкой как в 90х в кндр. Они не дадут путину предать- назовут предателем, даже если половина ваты будет голодать-на зомбоящику будут крутить упитанных служителей системы. Потому все эти паражняки с обменом пленных зависят от них, а не от куйла.И им насрать что там хочет меркель или опущенный жабоед макрон-им нужна империя болот и побольше - до гибралтара и дальше, а то что они строить нихера не умеют, зато ватники будут рады крымнаш и все такое.Вот тем запросам величия крымнашистам пора усторить немного просраться от пустого холодильника.
Потому меркель с ее упоротыми и вечноголодными капиталистами и их женами нужно в газовые камеры - это они убивают украинцев десятками тысяч и много других народов.Мерседес-адидас и прочие кровавые голодные корпорации германии должны быть уничтожены.
В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
и как на это должен реагировать путлер? мало что болтают, все равно когда потребуется проголосуют за
Бельгия, Франция, Германия, Польша и Соединенное Королевство, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Эстония . . . Источник: https://censor.net.ua/n3137879
Это с каких пор Бельгия, Германия и Польша - постоянные члены Совбеза ООН ? Что Вы несёте ? Как можно потом доверять Вашим новостям ? Прости, Господи . . .
Украина должна все получить и добиться всего очень тяжело-на грани излома, на грани разрыва ваших мускул, чтобы они вылились силой в гранит. Чтобы поколенная память сохранялась максимально долго с регулярными саморегуляциями к самосохранению и народ был приучен понимать все очень тонко и чтобы каждый кто в теме мгновенно мог выстраивать логические цепочки на десятилетия, столетия и тысячилетия вперед. Стать обществом 4-го и выше тысячилетия суперсплоченному и самоорганизовующему по общим интересам за мгновение и приводящими в действие планы на тысячи лет и строго выполняемые их через 50 или тысячу поколений, как это делали ваши предки этрусски и трипольцы, когда ходили ровно на тысячу лет в индию и оставляли после себя на тысячилетия веды, касты и прочее. Или ходили на территорию италии, где стали осознанно топливом для создания тысячилетнего рима, передав ему все знания и достижения, начиная с акведуков, таким образом создавшим эту цивилизацию и являясь ее продолжением через Возрождение.
Если парашкинцы очень легко будут отдавать моряков через опущенных(предателей - бойки, шуфричи и прочая шерсть), не принимайте их или не принимайте их за отпущенных, пусть сидят где-то дома на зарплате до полного поражения путла и парашки. Только после этого их можно торжественно принимать как героев. Но не полученных через опущенцев типа лысой лживой правильноговорильной жидовской крысы рабиновича и иже с ним. Моряки должны быть получены на правильных ваших условиях.
Гнобить кацапов нужно днем и ночью, в удовольствие или в тяжесть, на смерть или жизнь, так чтобы они ползали на коленях где-нибуть в конгрессе сша и слезно просили избавить их от епаnутых укров и чтобы те от них отстали.Вы должны быть ихним кашмаром, ихними худшими демонами, руцдурачки вами должны пугать своих детеношей. Вымотайте их так, чтобы они при встречи с вами с дикими воплями бросались и забивались в самый дальний возможный угол и заранее обходили вас двадцатой дорогой.
Рашка инициировала собрание Совбеза ООН с целью принять резолюцию с осуждением украинского языкового закона, а вместо этого получила от США, Британии, Польши, Франции(!), Бельгии и Германии обструкцию по поводу всех последних ее преступлений. Наш представитель сильно выступил.
Рашкованский боров в ответ говорил, что все, кто выступал, живут в альтернативной реальности. Сильно нервничал, чуть ручку не сломал.
Тем не менее, среди его аргументов было то, что один из представителей власти Зеленского обвинил Порошенко в том, что тот послал украинских моряков через районы, контролируемые российскими силами. То есть использовал против Украины болтовню членов команды Зеленского, в которой много политически неопытных людей, не отдающих себе отчет в весе каждого сказанного слова. Также россиянин назвал Порошенко "представителем Майданной власти".