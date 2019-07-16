 На Миколаївщині з вогнепальним пораненням виявили тіло кандидата в нардепи, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Головна версія - самогубство. Поруч із тілом загиблого була мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи вистрілив собі в область грудей.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура в таких випадках. Тривають першочергові слідчі дії.

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