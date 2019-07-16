 На Миколаївщині з вогнепальним пораненням виявили тіло кандидата в нардепи, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Головна версія - самогубство. Поруч із тілом загиблого була мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи вистрілив собі в область грудей.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура в таких випадках. Тривають першочергові слідчі дії.
Двох рабів цьому парубку
https://twitter.com/i/status/1151164453993496578
Ante Gotovina @levchukol1 4 ч.4 часа назад
Покидьку,який згвалтував дитину вдалось прожити у Вінницькому СІЗО аж 2 дні.
Він чомусь почав гамселити головою в стіну,а потім ще сутки ****** себе нещадно і від отриманих травм здох 13,07,19.
Яке прикре самогубство.
В миколаївському СІЗО педофіл встановив рекорд виживання достойний книги рекордів Гіннеса. Йому якось вдалось протягти 2 тижні,поки несподівано не помер ''з невідомих причин''. В цьому ж СІЗО інший гвалтівник раптово впав на сходах та здох. До суда ніхто не дотягнув
Контрабанда против этого детский лепет.
Самого большого вреда украине, кроме олигархической мафии ворования бюджета, приносят экссбушные рейдерские группировки с депутатами-паравозами в вр(покупают места через мажоритарку), которые никогда не ходят в раду.А занимаются прослушкой, подсматриванием с задействованием всего сбушного инструмента для нахождения любых денежных потоков больше 50 000 $. Тоесть если прослушка телефонов по ключевым словам или наружка или внутрёжка или оборот документов или сбушники в налоговой или любая другая ихняя фишка поймала потоки более 50000$, такое предприяитие при помощи подготовки юридических документов и депутатов-паравозов в вр будет отрейдено и перепродано. Это самое токсичное что может быть в украине - оно просто не дает украине развиваться и косит все под ноль до уровня уганды в африке-сжигает все ростки IT и других компаний, только богуслаев с путинской крышей по моторам к миль вертолетам смог устоять в украине от них до 2013года - все остальное похерено, а они только здрастовали и с тех времен рейдерство только цвело(сколько было попыток угнать южмаш, антонов давно на лопатках и дрыгается в конвульсиях и тд).В этих воровских организмах существует и карательные механизмы,которые уничтожают всех, кто сможет наблизится к этим группировкам по лекалам кгб-автоаварии с летальным исходом или сердечная недостаточность или такое к чему не прикопаешься будет максимально выглядеть природне. Для детектирования сбушных очень скрытных организованных группировок придется запрашивать спецслужбы англии, франции, сша.
Иными словами, когда вам обещают говорящие головы в зомбоящике достаток и что-то там развитие это все профанация и пицдеwь изначально, так как они даже не понимают изза чего украина самая нищая и громкие слова IT, инкубаторы это все куйня постная - они все будут скошены сбушными мафиями под ноль. И ничего в принципе в украине невозможно,не говоря о тотальной их лжи, только деградация в демократических условиях.
Тоесть НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ-как бы они не чесали по ушам, даже если бы реально хотели. Все будет как прежде - скатывание к африке.
Антикоррупционный суд нужно срочно принимать.