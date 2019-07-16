 Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури.
Згідно з порядком, Портнов викликається як свідок у справі про злочини проти учасників Євромайдану.
Допит відбудеться в п'ятницю, 19 липня, об 11:00.
Генпрокуратура розслідує злочинне перешкоджання Євромайдану в листопада 2013 - лютому 2014 року, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.
приплыл ты ….
но учитывая всё говно, которое Портнов на всех вылил.... Портнову конец.
деньги любят тишину.
просто этот идиот оказался, действительно... дегенератом.
яйца,вытянешь всех! Максимум пошугают, он же не "заклятим друзям" нагадил а лохторату, на Майдане что сотня "элиты" полегла? Имели они нас всех ввиду!
Друг дєцтва?
Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
https://youtu.be/d-WkYEaMiWU
В принципе, никто не против, все за - молодец, идиот.
…. но каким же генетическим дегенератом надо быть, чтобы это сделать.