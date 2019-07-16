 Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури.

Згідно з порядком, Портнов викликається як свідок у справі про злочини проти учасників Євромайдану.

Допит відбудеться в п'ятницю, 19 липня, об 11:00.

Генпрокуратура розслідує злочинне перешкоджання Євромайдану в листопада 2013 - лютому 2014 року, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.

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