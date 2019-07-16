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 Політика України
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Все про:ГПУ (3077) допит (472) Портнов (80)

 Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану

Генеральна прокуратура викликала колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на допит.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури.

Згідно з порядком, Портнов викликається як свідок у справі про злочини проти учасників Євромайдану.

Допит відбудеться в п'ятницю, 19 липня, об 11:00.

Генпрокуратура розслідує злочинне перешкоджання Євромайдану в листопада 2013 - лютому 2014 року, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137877
 
   
 Топ коментарі
 
портнов, друг ты мой любезнай, ты не обижайся.... конечно, извини душа моя, но тебе посодють.
приплыл ты …. Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос по делу Майдана - Цензор.НЕТ 921
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Портнов причастен к кровопролитию на Майдане.
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Відео заблокували при зе. І Шапошников розказує про роль Хомчака у Іловайських подіях. Що зробив зе з Хомчаком? Правильно, призначив головою ГШ... Старайся краще...
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Тоже правильно. Может внесёт какую-то ясность кто кого убивал на Майдане.
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Портнов сам несет часть ответственности за майдан и за смерти. Он был автором знаменитых диктаторских законов 16 января и хочет снова все повторить. А лексикон гопника из 90х чего стоит:

Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 3153
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И те-же бандитские методы титушни, как и в 2013-2014:

Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 7319
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портнов, друг ты мой любезнай, ты не обижайся.... конечно, извини душа моя, но тебе посодють.
приплыл ты …. Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос по делу Майдана - Цензор.НЕТ 921
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На кол бы посадить этого друга сердечного
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возможно.
но учитывая всё говно, которое Портнов на всех вылил.... Портнову конец.
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Как выразилась покойная Марина Поплавская в "Дизель шоу" "У нас законы чтут, ещё никого не посадили..."
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любезнейший, посодют того, кто громче всех гавкает.... портнова.
деньги любят тишину.
просто этот идиот оказался, действительно... дегенератом.
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Они слишком много друг о друге знают, потяни одного за яйца, вытянешь всех! Максимум пошугают, он же не "заклятим друзям" нагадил а лохторату, на Майдане что сотня "элиты" полегла? Имели они нас всех ввиду! Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 8949
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Та кто ж его посадит, он же дерево), в смысле теперь неприкасаемый...
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Команда Зеленского для борьбы с коррупцией привлекает бывшего IT-директора «Приватбанка» Дмитрия Дубилета. Дмитрий работал в банке именно в момент крупнейшей аферы всех времен в Украине - выводе 5 миллиардов на оффшорные счета и помогал Коломойскому создавать и проводить хитрые схемы. А его отец в это время был третьим по величине акционером банка. Талантливый сынок, правда зебилы?

Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
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Украинский журналист бежавший в США во время репрессий проросийского режима Парашенки в Украине, добился разблокировки видео которое заблокировало ФСБ в ютьюбе, где задокументовано присутствие российских войск в Украине
https://youtu.be/d-WkYEaMiWU
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Відео заблокували при зе. І Шапошников розказує про роль Хомчака у Іловайських подіях. Що зробив зе з Хомчаком? Правильно, призначив головою ГШ... Старайся краще...
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Усе! Посодят! Но не его а без пяти минут арестанта геморройного югика продажного И тикать-то некуда. Смешные идиоты за пять минут до расстрела изображают из себя действующую фемиду...Да срать все хотели на свои вызовы! Жену свою воровку и шлендру допрашивай!
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фи,кацапа...шо ты прикрылся румынским флагом?
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Портнов причастен к кровопролитию на Майдане.
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Он все хочет снова повторить как в 2013-2014:

Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 6252
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Что-то мне подсказывает что после этого вызова появится статья о не причастности Портнова к расстрелам на Майдане и он будет обелён и очищен от всех обвинений и будет кристально чист в "глазах народа" ,такие люди нужны команде ЗЕ)) если я не прав , киньте в меня какашку через неделю! )
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Так команда Зе не есть вся Украина и портнов в глазах украинцев никогда белым и пушистым уже не будет, зато Зе своим присутствием подосрёт карьеру. Зе наверное думает, что его сильно любят, но он скоро поймёт, что он просто альтернатива.
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С любимой говорящей головой папы Бени, вернее говорящей жопой:

Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 5889
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та я не против, пусть колят портнова, он и про пэтруху многое поведает. Давай, геналкаш, мочи
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Портнов вызывается в качестве свидетеля по делу о преступлениях против участников Евромайдана.Источник: https://censor.net.ua/n3137877 - молодець Луцик , під своїх не копає !
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Пепа попросил Юггу подергать пока Портного , что бы не задрачивал , пока выборная кампания . Потом Югга тю тю . а у Пепы неприкосновенность и Портной в пролете . Но самому Портному ничего не будет Это понятно , как 2 - 2 .
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звісно , що нічого не буде - Луцик викликає портнова лише в якості свідка !
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Недоторканість Зеленський обіцяв зняти. Депутатська недоторканість не означає що не посадять якщо щось знайдуть, рада яка була тому приклад. Тому ваші умовиводи безпідставні.
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я вже це чую 20 рок1в . тому й в1ри нема . А якщо таке станеться, то я наллю чарку .
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Зеленский ще обіцяв на вербі груші а на осиці кислиці...
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коли за справу береться такий горе-спеціаліст як кагтавий Югка, як мінімум, співпраця зі слідством з боку Гонучі-портянки гарантована, зрозуміло в межах "розумного".
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Исходя из фактов получается, что товарищ Портнов вырыл яму сам себе.
В принципе, никто не против, все за - молодец, идиот.

…. но каким же генетическим дегенератом надо быть, чтобы это сделать. Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану - Цензор.НЕТ 2800
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Как же рвёт секту порохоботов .Чуют свой близкий конец ....
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Луценко не позавидуешь , как памперс должен впитывать все дерьмо . А главный кукловод , как всегда , за кулисами . Белый и пушистый .
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