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 Політика України
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 Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу

16 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Були позитивно відзначені результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандському форматі в Парижі, які мають дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.

Президент України і канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в'язнів, а також завершення процесу розведення сил і засобів біля Станиці Луганської, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

Читайте також: "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

Зеленський і Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України. Окрему увагу було приділено обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137875
 
   
 Топ коментарі
 
камера стоит почти на уроне нижнего среза лобового стекла. на уровне груди вазелина. если участь что он ростом с колли то камера стоит на торпедо
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Что там обсуждать???? СП 2 успешно строят. Мост скоро построят, чтобы русские танки вдруг не заблудились. А украинские заложники, ну призов Вову Тупина, ну посмеет я он ещё раз и все...
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Рузке танки обязательно попрут через мост. Другие 2000 км границы надежно защищены стеной Яйценюка.

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Побудуй кращу, хоча навряд так буде - на дивані тобі видніше і все так просто, легко і як "два пальці об асхвальта", ага?!
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А зачем им переть? Клоун их и так пригласит, на парад.
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Зачем та стена Зеклован с Медвдечуком проведёт телемост, запустит ватных Сватов, а после и рихвирендум за дружбу с Расиюшкой..ЗЕбилы малороссы радостно проголосуют ЗА, и шо толку с той стены если в стране 73% малороссов подкацапных.
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пустопорожнее порохоботское прикорытное кликушество.

И бурятские лайкатели соответствующие. Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 8447
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оно говорило по телефону!!!!!!!
уму не постижимо!
у зебилов слёзы счастья!
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ну и????
что ты там бормотало, убого-зебильное?
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в Меркель і так трясця від ЗЕленого хоче мабуть добити бабцю
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Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа - Цензор.НЕТ 8148
Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

ПРОЧЛА:
«Aнгела Меркель слушала гимн Германии сидя».
ПОДУМАЛА:
«Вот бы прочитать когда-нибудь, что кое-кто слушал гимн России лёжа».
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На минуту задумался: а что если бы фамилия нынешнего суррогата главы державы была не Зе-, а Бе- ленский? Бекоманда, вместо зебилов - бедорасы и вместо зеленой партсимволики - белый флаг, что очень даже логично для капитулянтов.
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СП закончат, моряков вернут под рейтинг зеленского, станица отдается лднр. Про Крым уже можно забыть..
отвечать тоже будете вместе?
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Мент, в кустах сидел с "радаром"??
А правда, шо мент офицер?
🐱
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Мусорок, ты напиши этому ванятке, пусть обратит внимание, где камера стоит в машине, ок, пинкертоны усратые😀.
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камера стоит почти на уроне нижнего среза лобового стекла. на уровне груди вазелина. если участь что он ростом с колли то камера стоит на торпедо
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Мдааа, вот потому у нас раскрываемости такие были, с такими то мусорами.
Камера стоит в верхней части правой стойки, или ты думаешь, что киношники Зе ничего не понимают в сьемке?😀
Трубецт вы низость！
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понимают конечно. а я еще понимаю в геометрии и знаю где центр кадра и что такое "угол камеры"
если бы камера стояла в верхней части правой стойки то центр кадра был бы не на уровне груди вазелина а выше - на уровне глаз. посмотри где находится верхняя часть левой стойки
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нах ты мне нужен тебя спамить? наоборот - ваша тупость должна быть видна всем
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Руль теслы находится на уровне крыши "джипа" в том случае, если "джип" - это сама тесла модель Х (кроссовер), рядом едет универсал типа шкоды октавии, а порохоботы крайне тупы. Только при соблюдении этих троих условий.
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серьезно? это чья машина? богдана? так у него "эска". а она низкая. и рядом не универсал а джип. так кто тупой зебобик?
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Я без понятия чья это машина, но панорамное лобовое стекло прямо над головой водителя только у model X
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кстати. фот фото тесла х
людей на заднем плане видишь?

Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 9558
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это только подтверждает твою тупость.
Ты про ракурсы слыхивал, пинкертон？
Ладно, пшло отсюда, все равно скоро появятся обьяснения профи и ты усрешься от злобы😀
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про ракурсы? конечно слышал. а еще я слышал про габаритные размеры теслы
высота модели "х" 168 см. любой универсал никак не может своей крышей быть по нижний срез окна. так что в очередной раз вам насрали в голову зебобики.. ваш вазелин катался на тесле на эвакуаторе или прицепе
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кстати, на фото чудак с бейджиком стоит вплотную к машине и ракурс съемки ну никак не вляет на то что срез окна у него на уровне пояса
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ЗЕбил совсем забрехался после того как твоего кловуна на прицепе повозили в Тесле
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только генетический дегенерат мог так вляпаться с теслой
зеленый, ты деградант!
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.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Прошенко....
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Дякую тобі, фейсбук, за те що ти є)). Лише тут можна побачити як бідні порошкоботи з останніх сил намагаються сформувати ілюзію що їх - більшість, і так гаряче, так натхенно і безкорисно(😂😂😂) підтримувати ПіДра, безкінечно накручувати лайки на свої комменти, а потім категорично обурюватись, спостерігаючи за тим як падає рейтинг їх хазяїна. Лише тут можна поспостерігати за метушливим, і водночас таким безпомічним і недолугим натовпом "антикапітулянтів". Дякую вам за те, що створюєте таку дивовижну атмосферу😍🤣😂
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В цуциків агонія,уже крім лубьянських картинок і відвертої брехні ні на що нездатні
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По моему, ты счас не Гыг!
Гыг со Мной бы не спорил!
🐱
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фуууууууууу какие мерзко-отвратительные рожи!!!!
фууууууууууууууууууууууууууууууууууу
исдохните!!!!
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порстите, но уберите этого ублюдка с шаурмой.... противно!!!
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Кровавая меркель даже заставляла порошенка децентрализировать украину территориально для удобного для парашки нападения, чтобы она с легкостью могла подкупать и запугивать(и с легкостью гнать на референдумы под автоматом) местные элиты для завода зеленых человечков как в крыму.Это для будущих планов удобного нападения на украину через 5-10-15 лет.
Меркель должна сидеть в гааге с путиным и шойгу как пособник и спосор войнового бизнеса парашки.
Военный преступник меркель - это приносчик миллинов жертв по всей европе поддержкой как в пасе и финансированием через сп-2 ватного войнового бизнеса для успешного нападения на устальцев.
Военный преступник меркель и частично старушенческий некрофил макрон, на которой миллионы жертв с прошлом и неизвестно сколько в будущем с планированием по децентрализации украины должна сидеть уже сегодня в гааге.Децентрализация украины в выкручиванием рук украине и пете - это немецко-ватный террористический сговор по созданию условий для парашкинских нападений. Вся эта децентрализация в украине по вине меркель это отплата чекистов и путена сп-2 по скидкам для немецких фашистов, вот почему она так давила на петю по децентрализации украины, чтобы получить деньжат от своего кровавого пособника путла.
Военного преступника меркель нужно вешать как хусейна в гааге вместе с мерседес-адидас спонсорами и пособниками ватного войнового бизнеса.
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есть инфа, что готовится тотальная облава на чиновников. после выборов накроют сразу всех, кто не успел удрать. обыски, аресты, конфискация. дела всех этих деятелей уже собраны. давно. маски шоу маст гоу он!
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А, від Портнова?- Так він і АТОшникам погрожує вже.
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портнов сам себя уговорил. генетический дегенерат, естессно.
но тут никто не виноват. Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 1871
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С этим понятно
Меня больше интересует, что он хотел сделать тогда с колоколами, когда альпбросок совершил в церкви? Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 6963
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Застучи за підробку Ніка, стукачек!
Пшел!
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Ой... Ти працював одночасно з двох ніків?- Ну, Баксику, поважаю твій працеголізм, але за таке можна і деактив заробити. Та й здоров'я побережи. Всіх грошей не заробиш.
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Тупе ти- маю з 15 ніків!
Ти ніхто і стукач!
Салабон на ЦН ти!
🐱
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Зеленский и Меркель поговорили по телефону:,Меркель больше за российский газ,а Зеленский больше за Донбасс,сошлись на том,что там и там всё труба Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа - Цензор.НЕТ 3081
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Высокие права женщинам убивают украинцев и призывают вату обстреливать и убивать всех на земле.Потому их нужно снижать, а кто требует повышать вывести на донбасс на передовую без бронежелета в трусах и майке.
Высокие права ухажралкам(женщинам, которые жрут ушами и центр принятия решений находится в районе точке g, к которой она постоянно прислушивается и постоянно опрашивает по принятию тех или иных решений)(женщин с холодным мужским рассудком это не касается-им можно и больше прав).
В германии есть семья: мужик является кредитором(или менеджером и тп) мерседеса(и других немецких кровавых корпораций), у него есть жена с высокими правами, есть обычно 1-2 спиногрыза. Изза капитализма и конкуренции часть таких семей, вернее их кормильцы постоянно испытывают проблемы, а их жены мылятся их оставить так как они не приносят достаточно удовольствия ее Святой Писте- работает ее неудачник много, денег нет никуя, машина уже 3 года старая, епет мало-песта кайфует мало, нечем даже перед соседями повыпендриваться - жизнь гавно - нужно бросать неудачника. И как такой кормилец мыслит: вот там у парашки санкции - вот бы заработать на бизнесе с парашкой и проблемы мои уйдут и жена не уйдет к другому, более успешному.Нужно лишь надавить на меркель пусть мне даст преференции поторговать с парашкой.Тут меняется петя на зеленого еще зе и появляется дырка продавить, чтобы песты жен неудачников получали больше удовольствия, а то что это приводит к убийствам в украине, молдове, грузии и тд потом польше, чехии, германии и тд этим женам насрать(их святая песта требует трений и драйва и сегодня, а завтра это кому нах надо-вот потому нельзя таким давать много прав- ухожралки не умеют ими пользоваться и предел требований их повышений не имеет предела). Потому меркель и некрофил макрон грузят зе - "ну вот ты понимаешь нужно заканчивать войну, а ты упираешься" и тд. Составляют план украина дает заднюю, принимаем парашку в ПАСЕ и все жизнь скоро удасться. Но не тут то было. У ***** есть штатные в кремле имперцы, которые составляют планы вечного нападения и вечных убийств с их интересам на это еще зарабатывать, и они не дадут ничего сделать путенгу, если не развалить парашку под ноль с голодовкой как в 90х в кндр. Они не дадут путину предать- назовут предателем, даже если половина ваты будет голодать-на зомбоящику будут крутить упитанных служителей системы. Потому все эти паражняки с обменом пленных зависят от них, а не от куйла.И им насрать что там хочет меркель или опущенный жабоед макрон-им нужна империя болот и побольше - до гибралтара и дальше, а то что они строить нихера не умеют, зато ватники будут рады крымнаш и все такое.Вот тем запросам величия крымнашистам пора усторить немного просраться от пустого холодилька.
Потому меркель с ее упоротыми и вечноголодными капиталистами и их женами нужно в газовые камеры - это они убивают украинцев десятками тысяч и много других народов.Мерседес-адидас и прочие кровавые голодные корпорации германии должны быть уничтожены.
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Знаете, товарищи, но это уже просто смешно, когда ОНО может.... может ….. разговаривать по телефону ….. Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 7480
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tfu in you face…. зеленое дерьмо.
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Украинский независимый журналист бежавший в США во время репрессий проросийского режима Парашенки, добился разблокировали видео заблокированым ФСБ в ютьюбе, где задокументированы доказательства присутствия российских войск в Украине
https://youtu.be/d-WkYEaMiWU
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Хіба не про канцлерку говорили петраоті, як про аґентку Москви ,не про Америку - ніби хоче панувати над всім світом, і тому ця війна не є російсько-українською, а війною США і Росі за сфери впливу,що Захід не вірить у потенціал України як держави, а тому от-от зрадить її і розділить з Росю на окремі зони контролю? І нібито від повного фіаско Україну рятував тільки дипломатичний геній Петро?Шкода таких свиноаналітиків-на шаурму тільки й гожі!
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Вот опять все хотят говорящую собачку посмотреть.
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зелупа доведёт бабушку меркель до цугундера когда он гайморитно сипит у неё начинатся трясучая кондрашка Не переносит его бабка Да я бы и сам его придушил бы
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...а перші два питання - лише риторичний камуфляж до третього
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Nемецкий финансовый и политический фашист меркель вместе с ее немецкими советниками с супержадными капиталистами мерседес-адидас должна быть повешена в гааге как хусейн как военный преступник как поддержка кровавого фашиста парашки в пасе, и как финансовый пособник войновым кацапским преступникам в их 5летних войновых бизнесах с воровским обменом немецких денег мерседес-адидас на величие крымнашистам.
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Бойкот немецким товарам.
Парашка за последних 30 лет убила своим войновым бизнесом от 100 000 до несколько миллионов людей, провела более 5 гибридных военных кампаний, в том числе участвовала в травле мна карабахе - украина, молдова, чечня 2 раза, грузия, карабах, сирия и тд.Как видим в пасе германия с францией парашки в этих убийствах союзник. Мерседесы с их кровавым дизайном выдуривают со всего мира на войну для парашки и северный поток 2 является оплатой кровавых немецких бизнесменов мерседесов, гоп-адидас и прочие немецкие кровавые бизнеса напрямую в обход украины хотят финансировать каждых 5 лет новые войны парашки.
Потому германия с францией должна быть уничтожена объеденной европой. Это кровавые страны убили более миллиона руками парашки людей. Северный поток 2 это поток для финансирования парашки для будущих нападения снова и снова - прибалтика, польща, румыния и итд.ПАСЕ это доказало, что германия с парашкой оба фашистских государства. Кто покупает немецкие товары - тот спонсор парашкинских нападений и убийств ихних извергов начиная со украинской стрички на рюкзаке до буков по граж.самолетам.
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Немецкие кровавые товары должны быть бойкотированы по всему миру.Каждый новый дизайн мерседесов ассоциироваться со смертями и кровью каждо5летнего парашкинского войнового бизнеса ватных генштабных чиновников.Эти товары финансируют с частотой 5 лет парашкинские войны и миллионы жертв.Фашисткая на крови ультракапиталистическая германия с северным потоком-2 финансируемая 5летний войновый бизнес парашки должна быть разделена на 10 частей, половина голландии и прибалтике, половина польше со швейцарией.Немецкие кровавые капиталисты с меркель должны быть осуждены.
Бойкотируем фашисткую кровавую германию - спаси европейское и постсср белое человечество.
Фашисткие кровавые заводы на территории германии должны быть уничтожены, оборудование вывезено с запретом производить всякую продукцию кроме жратвы себе.А иначе они через 5 лет с парашкой с связке поддержки через северный поток 2 нападут на казахстан, а там польша с прибалтикой с новыми миллионными жертвами.Объединенная европа должна остановить немецкого кровавого капиталиста-фашиста с кровожадной меркель, который через сп-2 финансирует парашкинский войновый бизнес для нападений и убийств.
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Таки СП2- важная составляющая энергобезопасности Европы, гы. С учетом курса ЕС на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, приливы), и сокращением атомной (Чернобыль, Фукусима), Европа нуждается в компенсационной генерации периодов вечер-ночь-утро, (подсказка- либо уголь либо газ). А в связи с экологией, Германия полностью отказывается от угольной генерации к концу 2020 года... Вопрос знатокам- какой вид топлива будет наиболее востребован в ЕС в ближайшее время? Второй вопрос- где УКР ГТС в этом процессе?
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Пєтя на ICTV свистить, як буде вичавлювати москалв з України.)))
Тож приберіть хлопців з нулів, не заважайте сивому наступати!!)))))
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Цей піар-вкид розрахований на пустоголових дурнів. З рейтингом - біда, говорити ні про що. Пан Зеленський зателефонував пані Меркель і вони удвох потовкли воду в ступі? Так ніби дружбану знічев'я - а дай, думаю, звякну. Нашому "президенту" може робити й нічого, окрім у носі колупатися. А пані Меркель - людина надзвичайно зайнята. Просто звякнути їй і потеревенити, бла-бла, про все і ні про що, неможливо (спитайте у Пристайко). Розмова мабуть була, та говорили вони зовсім про щось інше. А інформація прес-служби - то для телевізороголових пучеглазиків. Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 7528 Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 7528 Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу - Цензор.НЕТ 7528
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Почему Вова обсуждает это с Меркель, разве она удерживает украинских моряков?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу
 
 
 
 
 
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