 Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Були позитивно відзначені результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандському форматі в Парижі, які мають дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.
Президент України і канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в'язнів, а також завершення процесу розведення сил і засобів біля Станиці Луганської, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.
Зеленський і Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України. Окрему увагу було приділено обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.
И бурятские лайкатели соответствующие.
уму не постижимо!
у зебилов слёзы счастья!
что ты там бормотало, убого-зебильное?
Тётя Роза @Anakoyher 13 ч.13 часов назад
ПРОЧЛА:
«Aнгела Меркель слушала гимн Германии сидя».
ПОДУМАЛА:
«Вот бы прочитать когда-нибудь, что кое-кто слушал гимн России лёжа».
отвечать тоже будете вместе?
А правда, шо мент офицер?
🐱
Камера стоит в верхней части правой стойки, или ты думаешь, что киношники Зе ничего не понимают в сьемке?😀
Трубецт вы низость！
если бы камера стояла в верхней части правой стойки то центр кадра был бы не на уровне груди вазелина а выше - на уровне глаз. посмотри где находится верхняя часть левой стойки
людей на заднем плане видишь?
Ты про ракурсы слыхивал, пинкертон？
Ладно, пшло отсюда, все равно скоро появятся обьяснения профи и ты усрешься от злобы😀
высота модели "х" 168 см. любой универсал никак не может своей крышей быть по нижний срез окна. так что в очередной раз вам насрали в голову зебобики.. ваш вазелин катался на тесле на эвакуаторе или прицепе
зеленый, ты деградант!
Гыг со Мной бы не спорил!
🐱
фууууууууууууууууууууууууууууууууууу
исдохните!!!!
Меркель должна сидеть в гааге с путиным и шойгу как пособник и спосор войнового бизнеса парашки.
Военный преступник меркель - это приносчик миллинов жертв по всей европе поддержкой как в пасе и финансированием через сп-2 ватного войнового бизнеса для успешного нападения на устальцев.
Военный преступник меркель и частично старушенческий некрофил макрон, на которой миллионы жертв с прошлом и неизвестно сколько в будущем с планированием по децентрализации украины должна сидеть уже сегодня в гааге.Децентрализация украины в выкручиванием рук украине и пете - это немецко-ватный террористический сговор по созданию условий для парашкинских нападений. Вся эта децентрализация в украине по вине меркель это отплата чекистов и путена сп-2 по скидкам для немецких фашистов, вот почему она так давила на петю по децентрализации украины, чтобы получить деньжат от своего кровавого пособника путла.
Военного преступника меркель нужно вешать как хусейна в гааге вместе с мерседес-адидас спонсорами и пособниками ватного войнового бизнеса.
но тут никто не виноват.
Меня больше интересует, что он хотел сделать тогда с колоколами, когда альпбросок совершил в церкви?
Пшел!
Ти ніхто і стукач!
Салабон на ЦН ти!
🐱
Высокие права ухажралкам(женщинам, которые жрут ушами и центр принятия решений находится в районе точке g, к которой она постоянно прислушивается и постоянно опрашивает по принятию тех или иных решений)(женщин с холодным мужским рассудком это не касается-им можно и больше прав).
В германии есть семья: мужик является кредитором(или менеджером и тп) мерседеса(и других немецких кровавых корпораций), у него есть жена с высокими правами, есть обычно 1-2 спиногрыза. Изза капитализма и конкуренции часть таких семей, вернее их кормильцы постоянно испытывают проблемы, а их жены мылятся их оставить так как они не приносят достаточно удовольствия ее Святой Писте- работает ее неудачник много, денег нет никуя, машина уже 3 года старая, епет мало-песта кайфует мало, нечем даже перед соседями повыпендриваться - жизнь гавно - нужно бросать неудачника. И как такой кормилец мыслит: вот там у парашки санкции - вот бы заработать на бизнесе с парашкой и проблемы мои уйдут и жена не уйдет к другому, более успешному.Нужно лишь надавить на меркель пусть мне даст преференции поторговать с парашкой.Тут меняется петя на зеленого еще зе и появляется дырка продавить, чтобы песты жен неудачников получали больше удовольствия, а то что это приводит к убийствам в украине, молдове, грузии и тд потом польше, чехии, германии и тд этим женам насрать(их святая песта требует трений и драйва и сегодня, а завтра это кому нах надо-вот потому нельзя таким давать много прав- ухожралки не умеют ими пользоваться и предел требований их повышений не имеет предела). Потому меркель и некрофил макрон грузят зе - "ну вот ты понимаешь нужно заканчивать войну, а ты упираешься" и тд. Составляют план украина дает заднюю, принимаем парашку в ПАСЕ и все жизнь скоро удасться. Но не тут то было. У ***** есть штатные в кремле имперцы, которые составляют планы вечного нападения и вечных убийств с их интересам на это еще зарабатывать, и они не дадут ничего сделать путенгу, если не развалить парашку под ноль с голодовкой как в 90х в кндр. Они не дадут путину предать- назовут предателем, даже если половина ваты будет голодать-на зомбоящику будут крутить упитанных служителей системы. Потому все эти паражняки с обменом пленных зависят от них, а не от куйла.И им насрать что там хочет меркель или опущенный жабоед макрон-им нужна империя болот и побольше - до гибралтара и дальше, а то что они строить нихера не умеют, зато ватники будут рады крымнаш и все такое.Вот тем запросам величия крымнашистам пора усторить немного просраться от пустого холодилька.
Потому меркель с ее упоротыми и вечноголодными капиталистами и их женами нужно в газовые камеры - это они убивают украинцев десятками тысяч и много других народов.Мерседес-адидас и прочие кровавые голодные корпорации германии должны быть уничтожены.
https://youtu.be/d-WkYEaMiWU
Парашка за последних 30 лет убила своим войновым бизнесом от 100 000 до несколько миллионов людей, провела более 5 гибридных военных кампаний, в том числе участвовала в травле мна карабахе - украина, молдова, чечня 2 раза, грузия, карабах, сирия и тд.Как видим в пасе германия с францией парашки в этих убийствах союзник. Мерседесы с их кровавым дизайном выдуривают со всего мира на войну для парашки и северный поток 2 является оплатой кровавых немецких бизнесменов мерседесов, гоп-адидас и прочие немецкие кровавые бизнеса напрямую в обход украины хотят финансировать каждых 5 лет новые войны парашки.
Потому германия с францией должна быть уничтожена объеденной европой. Это кровавые страны убили более миллиона руками парашки людей. Северный поток 2 это поток для финансирования парашки для будущих нападения снова и снова - прибалтика, польща, румыния и итд.ПАСЕ это доказало, что германия с парашкой оба фашистских государства. Кто покупает немецкие товары - тот спонсор парашкинских нападений и убийств ихних извергов начиная со украинской стрички на рюкзаке до буков по граж.самолетам.
Бойкотируем фашисткую кровавую германию - спаси европейское и постсср белое человечество.
Фашисткие кровавые заводы на территории германии должны быть уничтожены, оборудование вывезено с запретом производить всякую продукцию кроме жратвы себе.А иначе они через 5 лет с парашкой с связке поддержки через северный поток 2 нападут на казахстан, а там польша с прибалтикой с новыми миллионными жертвами.Объединенная европа должна остановить немецкого кровавого капиталиста-фашиста с кровожадной меркель, который через сп-2 финансирует парашкинский войновый бизнес для нападений и убийств.
Тож приберіть хлопців з нулів, не заважайте сивому наступати!!)))))