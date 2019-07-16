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Все про:Єврокомісія (275) фон дер Ляйєн Урсула (5)

 Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії

Депутати Європарламенту проголосували у вівторок у Страсбурзі на підтримку Урсули фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На підставі результату голосування кандидата Європейської ради пані Урсулу фон дер Ляйєн обрано головою Європейської комісії", - оголосив голова Європарламенту Давід-Марія Сассолі.

Для обрання кандидата головою Єврокомісії потрібно було отримати 374 голоси під час таємного голосування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137873
 
   
 Топ коментарі
 
Европарламент проголосовал за кандидатуру немки фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 9992 Будучи министром обороны, она все время повторяла, что с Россией можно говорить только с позиции силы.
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Eto byvsy ministr oborony Germaniji,ona ocen casto jezdil k nam,polucyla medal Litvy za zaslugi Litve.A nej tut tolko xoroso govoryt kto vstrecialsia s nej.Ona za Ukrainu
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Меркель уже можно сказать уходит, как и то, что Урсула уже одобренная элитой наследница престола.
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Україна щиро вітає пані фон дер Ляйєн із обранням на високу посаду
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Эта женщина была министром обороны ФРГ ,кстати,чебу рашка....
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прошла информация что постоянным представителем Украины в ЕС двигают литвину. помните? ему все время болело.

не знаю правда или нет, но уже прочитал в двух местах
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нехватало еще етого старого маразматика Литвина вытаскивать из под нафталина! Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 6125
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А як його братові боліло коли в 2014 дезертирував з Домбасу .
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Ну одна пьяная гансам Шмеркель уже на чудила. Посмотрим теперь на эту...
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Подгорает, алень ?
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
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В смысле??? Сименс поставил турбины в обход санкций и что???? НИЧЕГО!!!! А строительство СП 2, тоже чтобы у кацапов деньги не закончились...
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Siemens oni vsegda gde to vlezali ne tam gde nado.Oni platyli miliardnyje strafy za vinuditelnyje raboty vo vremia vojny grazdanam vostocnoj Evropi,teper drugim fasystam pamogli s turbinami v krym.
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Ну я что не видел, чтобы Сименс был оштрафован. Насколько я смотрел сообщения, они не только не собираются уходить с русского рынка, а наоборот создают ещё одно сп
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Eto byvsy ministr oborony Germaniji,ona ocen casto jezdil k nam,polucyla medal Litvy za zaslugi Litve.A nej tut tolko xoroso govoryt kto vstrecialsia s nej.Ona za Ukrainu
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Я о ней как то не смотрел. Но учитывая политику пьяницы, могу только предпологать
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Эта жестко против Параши , за Украину . Норм тетка . как и АКМ ( будущая канцлерка ) .
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Надеюсь, ее предыдущие слова о рашке были не пустым звуком
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Было бы забавно, если бы не она получила пост. Она также получит и пост Меркель в итоге, и тоже будет править лет 30.
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Merkel ne ejio xotela,a Daliu,no Makron byl protiv i vybrali ejio
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Меркель уже можно сказать уходит, как и то, что Урсула уже одобренная элитой наследница престола.
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Подгорает, алень ?
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
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Что тебе понятно,баран,постоянно наборматывающий кай метова?
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натаха, ты еще раз это напиши. будешь звездой копипаста.
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ну негоже в самом деле "фон" в лапти переобуваться...
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Будучи министром обороны, она все время повторяла, что с Россией можно говорить только с позиции силы.
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наоборот-лучший! теперь ждем разрыв пуканов за поребриком
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министр обороны ,7 детей интересная тётя Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 396
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мордва в шоке,вам милее бурят- шаман вообще без военного образования до мыныстра мо рф ....
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Вроде как недолюбливает путина . . . Посмотрим.

Хотя лучше бы тогда она стала бундесканцлером.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПредставник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії
 
 
 
 
 
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