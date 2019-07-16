 Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На підставі результату голосування кандидата Європейської ради пані Урсулу фон дер Ляйєн обрано головою Європейської комісії", - оголосив голова Європарламенту Давід-Марія Сассолі.

Для обрання кандидата головою Єврокомісії потрібно було отримати 374 голоси під час таємного голосування.

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