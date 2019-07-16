 Представник Німеччини Урсула фон дер Ляйєн стала главою Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На підставі результату голосування кандидата Європейської ради пані Урсулу фон дер Ляйєн обрано головою Європейської комісії", - оголосив голова Європарламенту Давід-Марія Сассолі.
Для обрання кандидата головою Єврокомісії потрібно було отримати 374 голоси під час таємного голосування.
не знаю правда или нет, но уже прочитал в двух местах
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
Анжела хорошо дала прикурить кремлинам.
За "фон" тоже не засохнет,
Ее позиция разговаривать с рашей с позиции силы
Читай выше 😀
Хотя лучше бы тогда она стала бундесканцлером.