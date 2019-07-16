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Все про:українська мова (279) Франція (755) Радбез ООН (338)

 Тільки українці можуть вирішувати, яку мовну політику впроваджувати, - представник Франції Рів'єр на Радбезі ООН

Війна в Україні забрала вже понад 13 тисяч життів і це жодним чином не пов’язано з законом про українську мову, який жодним чином не стосується міжнародного миру та безпеки, і лише українці повинні вирішувати, які мовні політики впроваджувати.

Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр на засіданні Радбезу щодо "мовного закону", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перебуває у дуже важкій ситуації внаслідок конфлікту, який вже забрав понад 13 тисяч життів. І ця ситуація жодним чином не є наслідком ухвалення 25 квітня закону про використання української мови як державної мови.

Цей закон жодним чином не загрожує міжнародному миру та безпеці. Це лише справа і вибір самих українців щодо мовних політик - у спосіб, який відповідає європейським та міжнародним зобов’язанням України", - заявив де Рів’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримуємо Україну, закликаємо РФ повернути моряків і кораблі, розблокувати Азовське море, - заява шести європейських країн після засідання Радбезу ООН

Франція віддана територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України і ніколи не визнає анексію Криму. Франція засуджує роздачу російських паспортів, вважає її підривом Мінських домовленостей. Французький дипломат нагадав, що завтра - п’яті роковини збиття Росією літака #MH17. Франція також вимагає звільнити моряків, як вимагає міжнародний трибунал ООН.

"За останні дні та тижні вже був прогрес - і це результат дій нового Президента Зеленського", - сказав французький дипломат про дипломатичні зусилля з мирного врегулювання нового українського Президента.

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Він зазначив, що саме за ініціативи нової української влади вже було розведення сил в Станиці Луганській і сказав, що "аплодує" встановленню прямих контактів між Путіним та Зеленським 11 липня і вважає, що на основі цих перших ознак прогресу треба знайти момент для більшої довіри.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137872
 
   
 Топ коментарі
 
16 ЛИПНЯ
День прийняття Декларації про державний суверенітет України
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі...
Олександр ОЛЕСЬ марка ще СРСР, але вже присвячена незалежній Україні

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6704
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Такий незалежний преЗЄдент, що аж в дупі свербить Ігор Валерійович…

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8588
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Та то зелебот. Не звертай уваги.
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Интересно Зеленский говорил . что будет на коленях умолять Путина - это прямой контакт или противоестественный ?
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Такий незалежний преЗЄдент, що аж в дупі свербить Ігор Валерійович…

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8588
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16 ЛИПНЯ
День прийняття Декларації про державний суверенітет України
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі...
Олександр ОЛЕСЬ марка ще СРСР, але вже присвячена незалежній Україні

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6704
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Да кому какое дело, какие Законы принимает Украина, даже если они и дебильные!!!!
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цікаво, - делегація з *********** була присутня на цьому засіданні?
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Это совбез там 5 постоянных и 10 от всяких бандустанов . а собрались по воплям раши о геноциде русскочелюстных - у них челюсти вывихиваются от украинского языка
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я до того, що мадяри на пару з мокшами верещали з приводу нашого закону про мову
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ну то шо мадьяры верещат, то не удивительно! они последние лет 30 промывали мозги Закарпатским жителям, уже считали эту территорию своей, а тут такой облом - нужно опять учить родной язык
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У мене відняло мову... Чесно... Приємно вражений....
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Ей кремлеботы и зелупенцы, а шо вы теперь скажете, что европе на нас похер?
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Млять , до каких пор можно мусолить эту языковую тему .?? И не надоедает же некоторым . Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6063 .
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Я украинец и против тотальной украинизации Украины и это моё право как вольного и свободного украинца. Русский язык наравне с украинским родом из Руси-Украины и отдавать предпочтение какому-то одному языку это обкрадывать интеллектуальное достояние украинцев. Я против мовного закона потрошиных свинарчуков.
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Ми маємо бути готові захищати українську мову. Від випадів Росії, керівництво якої вважає нас частиною «єдиного народу». Від атак їхньої агентури в Україні. Від шоу-бізнесового лобі, якому закон заважає виробляти російськомовний продукт і вигідно продавати його до Московії.
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Когда параша развалится Украина обязательно вернёт себе не только Крым и донбасс, но и прирастёт её территориями аж до Волги. На каком языке мы туда пойдём - на украинском с кровью, или на русском с хлебом-солью?
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нікуди ми не підемо.
нахріна вони нам здались оті аж до волгі ?
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Нам предки оставили самое большое государство в Европе, а я хочу оставить его нашим потомкам ещё больше, бо я козак, а ты крепостное селючьё вот и разница между нами.
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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А украинский язык мова победителей? Думай, шо говоришь.
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я свободно говорю на пяти языках.
если ко мне обращаются на украинском, я отвечаю тоже. на остальных также.
не вижу проблемы. если ты москаль, или рогуль, это твои проблемы.
не к Вам персонально, вообще.
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ти украінєц какова праісхаждєнія русскава ілі єврєйскава?
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а всє русскіє украінскава праісхаждєнія как напрімєр путін?
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Лукавиш адіннароте , вірно буде " українці походять з Русі " . Без кацапського "русскій".
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Анатолич,скрепу тебе в руку и барабан на шею,шоб возглавить колонну идущих на к своим братьям,хай они тебя хлебом с солью и встречают! Побалалаете под самоварчик. Ляпота!
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можу показати що ти не українець.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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по ходу вона не знає і старий правопис
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Так, шо она сказала? Ты хоть поняло? Мурлыкнуло себе под нос, промямлило, а я бнять поэтому не украинец?
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Не кипишуй, кацапа. Там всё понятно. Ответ не хочу светить. Там между репликами девочки и корреспондента мама что-то подсказывает. Так вот эту реплику действительно трудно понять. Но я же и не спрашиваю.

Если нет знакомых украинцев, напиши мне tkhry@ukr.net отвечу приватно.
Это тест на способность к аудированию, которая в свою очередь показывает, сколько человек воспринимает информации на слух на украинском.
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За кацапа тебе в течении недели карниз на голову упадёт или извинись, рагопил колхозный. А, что касается их диалога, то я уверен, шо ты и сам ничего не разобрал, поэтому и шукаешь, шоб тебе кто-то перевёл. Я кстати перечитал там все комменты - тоже ноль. Так, шо там с Даха Браха - ты всё понял?
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Я поимел тебя как хотел: убедительно показал, что ты Katsapus vulgaris.
Если хочешь узнать ответ, напиши мне. Адрес выше. С первого раза не заметил? Надрался стекломоя?
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Какая эпичная кацапа. Держи 11.80 на очередную рюмку стекломоя.
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"Я украинец и против тотальной украинизации Украины"
Однако. Ты в этом предложении нигде не видишь диссонанса?

К тому же о какой "тотальной украинизации" речь?

Стаття 2. Сфера дії Закону
...
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
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А зачем мне 90% чи 100% украинскомовного телевизора? Мы должны создавать и русскоязычный продукт и продавать его в парашу и на эти деньги строить танки.
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дурниці.
ми асимілюємо і станемо кацапами.
ти вже став.
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Ксю це зєлін шіфер виліз . Облиш воно безнадійне .
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Когда я служил в армии (СА) то украиномовные селюки буквально через неделю начинали чё-кать, под кацапов косить. Я ходил и подсрачники с подзатыльниками им раздавал и у меня все до дембеля шо-кали. Теперь это рагульё воспряло - теперь все кацапы кроме них жлобов.
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Кто мешает создать украиноязычный продукт и переозвучить его специально для продажи параше? Ты ведь вряд ли зарубежные фильмы в оригинале все смотришь.
Ну а насчет "а зачем мне" - странно такое слышать от человека, гордо именующего себя "украинец", но который испытывает трудности с украинским на ТВ. Я вот как-то даже не задумываюсь на каком оно мне вещает, русском ли, украинском ли. По крайней мере дискомфорта никакого нет, хотя в быту общаюсь на русском и окружение все сплошь русскоязычное.
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Мне не нравится когда украинского языка слишком много. Кстати на украинский язык это откладывает негативный отпечаток - он перестаёт быть особенным. А по поводу продукта так русскоязычный продукт есть русскоязычный, ибо русский язык Украины не такой как в параше - он лучше и красивее, ибо пропитан мовой. Кстати русский язык киевлян считается самым красивым из русских языков - нам, шо в угоду проворовавшимся свинарчукам отказаться от этого?
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Ну, так то он и не должен быть особенным. Он должен быть повседневным. Пусть он особенным будет где-нибудь в РФ или Казахстане или Островах Зеленого Мыса, а у себя дома он ИМХО, должен быть привычным, как тапочки, а не экзотикой.
А так выходит что-то типа "Ма, я хочу жить с теткой, сестрой твоей, ты, пожалуйста, к нам не слишком часто приходи, я хочу, чтоб ты оставалась для меня особенной".
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Ты не художник и не творец, не композитор и не мытэць - тебе и не надо особенного, бо ты дуб, а я интеллектуал - натура утончённая, космическая, мне мова нужна соловьиная, певучая и калынковая, а не великая и могучая к чему это закон её и ведёт. Понимаешь о чём я, баобаб? Видел когда ни будь украинский веночек на украинках? От такая и мова красивая, а с этим законом она станет как пилотка. Понятно хоть?
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Ущемление русского языка заключается в нежелании учить украинский язык. Причины нежелания изучать украинский: тупость, лень, ненависть ко всему украинскому, тоска по СССР, любовь к россии.
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З чьго ти рагуль узяло, що я не знаю мови? Я двомовний, а не одномовне козломордо.
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Это так гуглпереводчик тебе перевёл ? і не кажи що розуміеш мову цапе
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А не ПШВЖ двоязика істото шіфероподібна . Роздвоєні язики крім змій ще в ящірок . До кого себе відносиш ? Стільки крові , страждань і сліз адіннаротом за 365 років кацапія принесла Україні ? Заборона української мови кацапами за 126 документами на протязі 365 років . Мало ? "Мова це ті нитки якими імперія пришиває до себе колонії "
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Парубій каже, що мовний Закон підписали
Княжицький
Парубій
Порошенко

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 3243
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Де цей жабоїд прогрес побачив? Обстрілів стало більше. Кількість поранених і загиблих військових зросла. Полонені все там же. Заручники не відпущені. Де прогрес?
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Не раз вже писалося: і мова, і церква, і школа, і історія, і медійний простір - це наші ФАЄРВОЛИ, які захищають нас від ментального сифілісу Козломордії. І кожен знас. зто, образно кажучи, має навички хоч маленького сисадміна (санітара, прикордонника) - МУСИТЬ захистити хоч п'ятьох, хоч десятьох українців від тієї зарази. Хто так не вважає - той є злочинним хакером, який намагається запустити вірус до нашого домену.
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А визовый режим с ордой где ? Вот вам первый барьер от орды .А запрет на торговлю кацапскими товарами в Украине где ? А всё остальное вторично и следует за первым и вторым
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Хотя бы визовый режим. Это по крайней мере показало бы серьезность намерений. А так, только пустой треп...
Отмазки в стиле "там наши люди" - это несерьезно. Визовый режим - не запрет пересекать границу, пусть "наши люди" получают рабочие визы как в любую другую страну и едут хоть на Чукотку.
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В том то и дело что это уже НЕ наши люди. А удобные отмазки придумывались совсем не из за заботы о них. Там другие интересы .Визовый режим не входил в планы соевых ,,патриотов" .Они руками и рогами были против. Прежде всего сам барыга и его министр Клим .
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Только французы могут решать, какую языковую политику внедрять..- заявил представитель Украины ..

тоже хорошо бы звучало..))
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но для этого надо, чтобы ВВП Украины был 1,2 трл.дол. США - это тоже амбициозная цель, к которой надо стремиться..)) Олимпиада - то такэ..
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Усі голоси за партії, що не подолають 5% бар'єр, при підрахунку розподіляться пропорційно між силами, які пройшли у парламент.

Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТільки українці можуть вирішувати, яку мовну політику впроваджувати, - представник Франції Рів'єр на Радбезі ООН
 
 
 
 
 
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