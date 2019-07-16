 Тільки українці можуть вирішувати, яку мовну політику впроваджувати, - представник Франції Рів'єр на Радбезі ООН

Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр на засіданні Радбезу щодо "мовного закону", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна перебуває у дуже важкій ситуації внаслідок конфлікту, який вже забрав понад 13 тисяч життів. І ця ситуація жодним чином не є наслідком ухвалення 25 квітня закону про використання української мови як державної мови.
Цей закон жодним чином не загрожує міжнародному миру та безпеці. Це лише справа і вибір самих українців щодо мовних політик - у спосіб, який відповідає європейським та міжнародним зобов’язанням України", - заявив де Рів’єр.
Франція віддана територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України і ніколи не визнає анексію Криму. Франція засуджує роздачу російських паспортів, вважає її підривом Мінських домовленостей. Французький дипломат нагадав, що завтра - п’яті роковини збиття Росією літака #MH17. Франція також вимагає звільнити моряків, як вимагає міжнародний трибунал ООН.
"За останні дні та тижні вже був прогрес - і це результат дій нового Президента Зеленського", - сказав французький дипломат про дипломатичні зусилля з мирного врегулювання нового українського Президента.
Він зазначив, що саме за ініціативи нової української влади вже було розведення сил в Станиці Луганській і сказав, що "аплодує" встановленню прямих контактів між Путіним та Зеленським 11 липня і вважає, що на основі цих перших ознак прогресу треба знайти момент для більшої довіри.
Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.
Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.
Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.
День прийняття Декларації про державний суверенітет України
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі...
Олександр ОЛЕСЬ марка ще СРСР, але вже присвячена незалежній Україні
такий самий українець, як і ти
нахріна вони нам здались оті аж до волгі ?
если ко мне обращаются на украинском, я отвечаю тоже. на остальных также.
не вижу проблемы. если ты москаль, или рогуль, это твои проблемы.
не к Вам персонально, вообще.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
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вопрос понятен или нужно перевести на русский?
Если нет знакомых украинцев, напиши мне tkhry@ukr.net отвечу приватно.
Это тест на способность к аудированию, которая в свою очередь показывает, сколько человек воспринимает информации на слух на украинском.
Если хочешь узнать ответ, напиши мне. Адрес выше. С первого раза не заметил? Надрался стекломоя?
Однако. Ты в этом предложении нигде не видишь диссонанса?
К тому же о какой "тотальной украинизации" речь?
Стаття 2. Сфера дії Закону
...
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
ми асимілюємо і станемо кацапами.
ти вже став.
Ну а насчет "а зачем мне" - странно такое слышать от человека, гордо именующего себя "украинец", но который испытывает трудности с украинским на ТВ. Я вот как-то даже не задумываюсь на каком оно мне вещает, русском ли, украинском ли. По крайней мере дискомфорта никакого нет, хотя в быту общаюсь на русском и окружение все сплошь русскоязычное.
А так выходит что-то типа "Ма, я хочу жить с теткой, сестрой твоей, ты, пожалуйста, к нам не слишком часто приходи, я хочу, чтоб ты оставалась для меня особенной".
Княжицький
Парубій
Порошенко
Отмазки в стиле "там наши люди" - это несерьезно. Визовый режим - не запрет пересекать границу, пусть "наши люди" получают рабочие визы как в любую другую страну и едут хоть на Чукотку.
тоже хорошо бы звучало..))
Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.