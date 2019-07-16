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 Позов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату, яка просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати її ліквідацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба суду.

Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін і без проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами, йдеться в повідомленні.

Як нагадали в суді, "УПЦ КП" подала позов до Міністерства культури України про скасування наказу цього відомства в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату", а також про нову редакцію статуту про управління "УПЦ КП".

"Разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просив негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП. Суд, розглянувши цю заяву, залишив її без задоволення, оскільки позивачем не доведені і документально не підтверджені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіяння шкоди його правам, свободам, інтересам і які б унеможливили їх захист без вживання відповідних заходів до прийняття рішення у справі", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137871
 
 
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Тобто Філарет через суд просять відмінити ліквідацію, яку Філарет сам підписав? Це "нємножко па-дибільному"... Ну якщо він хоче відродити УПЦ КП, то чому просто не зареєструє його заново???
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Ну, почему. В моей практике был случай, когда на вопрос судьи "Это вы подписали?" человек говорил "Да, я. Но теперь (через 11 лет) меня давит жаба, и я отказываюсь от своей подписи".
Человек продал свою долю в умирающем ООО, а потом, когда новый собственник отстроил все и запустил, начал получать деньги - продавец, бывший учредитель, решил действовать так, словно он и не продавал ничего.
Похоже?
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к чему ЭТО все упрощенный порядок в суде--это завуалированное -- ранее- положили под сукно.. и показали известную фигуру из пальцев одной руки... Позов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду - Цензор.НЕТ 2342
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Та ніякий це не позов УПЦ КП. Це позов Філарета.
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Филарет, если был бы более муд.рым, или Яхве бы ему подсказал, мог бы аргументировать шо его обманули, шантажировали, что-то укололи, или украли мощи и пообещали скормить верующим, если не поставит свой автограф.
Хотя, может и так сойдет, учитывая что у нас "суд" может признать шо Портнов и прочие пригоден для баллотирования в дупутаты.
Но Яхве не подскажет Филарету. По той же причине шо не подскажет и Человек-Паук Позов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду - Цензор.НЕТ 7588
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соя кинула Патриарха боровшегося за УПЦ почти 30 лет.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПозов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду
 
 
 
 
 
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