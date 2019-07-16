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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Закарпаття (775) МЗС (1818) Сійярто (58) Брензович (1)

 Глава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС

Міністерство закордонних справ України звернеться до компетентних органів України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходах на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 16 липня відвідав м. Берегово Закарпатської області України, де взяв участь у низці публічних заходів. В офіційній ноті посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сійярто зробив на запрошення народного депутата України В.Брензовича, який є кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради ", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслюють, що згідно з п.1 ч.1 ст.74 закону України "Про вибори народних депутатів України" іноземцям забороняється брати участь у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу або кандидата в депутати.

Крім того, особи, які мають дипломатичний імунітет мають поважати закони країни перебування і не втручатися в її внутрішні справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137870
 
 
 Топ коментарі
 
Заборонити в'їзд на п'ять років, то й законів порушати не буде.
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Ну если украинские власти привыкли ложить на Украинские Законы и Конституцию, то почему их удивляет, что это делают иностранцы???
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Ось такі речі відбуваються і будуть відбуватися далі. Бо новообраний не займається своїми безпосередніми обов'язками - захистом СУВЕРЕНІТЕТУ України, а репетирує, чи приміряє на себе роль Лукашенки, директора Білорусі. Він може кричати і кидатись лише на своїх. Напевне, щоб чужі боялися. А чужі лише посміються. І роблять те, що вважають корисним для своїх держав. Бо нашу захищати нема кому - всі пішли на стадіон.
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венгры никогда умом не отличались. Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД - Цензор.НЕТ 6664
не обращайте внимание на убогих.
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вы вели бизнес с венграми? Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД - Цензор.НЕТ 2834
ну ото то ж. Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД - Цензор.НЕТ 2834
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Я считаю, что упускать из виду их амбиции в отношении Закарпатья (читай "аннексии") нельщя ни в коем случае и на каждый такой эксцесс должна быть намного более жёсткая реакция МИДа, и уменьшать опасность таких выходок нельзя ни в коем члучае.
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уважаемый, вы вели бизнес с венграми? Глава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС - Цензор.НЕТ 135
простите, что бы вы подумали о партнерах, когда они бы пытались всучить вам китайский аппарат под видом венгерского?
венгров надо посылать нахер. всех!
это цыгане, которые не умеют работать и пытаются всех надурить!
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Ну если украинские власти привыкли ложить на Украинские Законы и Конституцию, то почему их удивляет, что это делают иностранцы???
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та да, Москаль им дал зелёный свет на венгерскую экспансию. сегодня сиярто ему орден дал за заслуги.
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Не. надо всего лишь о за нарушение снять кандидата за которого агитировал
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Заборонити в'їзд на п'ять років, то й законів порушати не буде.
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Прорветься як Мішка Саакашвілі)) Об нас певно ше тільки бомж з Брукліна не витер ноги(і не тільки ноги), бо п.є віскі і не знає де та Україна знаходиться.
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Напишите в Лигу защиты леса, там вам помогут)

Помните как этот ****** приезжал сюда, а Климкин напрашивался к нему на встречу? Тот даже не ответил нашему курскому коротышке.
Провел по губам со вкусом... Даже в царской Парашной амперии, за такое Климкин бы застрелился, либо застрелил бы ******а. А тут - сглотнул и причмокнул... Горжусь нашим министром, особенно после прочтения статьи, ссылку тут дали, где про дело Маркива говорится. Климкин - ..... редиска, шоб не материться.
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Ось такі речі відбуваються і будуть відбуватися далі. Бо новообраний не займається своїми безпосередніми обов'язками - захистом СУВЕРЕНІТЕТУ України, а репетирує, чи приміряє на себе роль Лукашенки, директора Білорусі. Він може кричати і кидатись лише на своїх. Напевне, щоб чужі боялися. А чужі лише посміються. І роблять те, що вважають корисним для своїх держав. Бо нашу захищати нема кому - всі пішли на стадіон.
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где вам уперлись эти тупые мадьяры?
других проблем нет?
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Арестовать и наказать этого суслика. Он давно нарывается
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А тим часом, на ішному кордоні...

В "ДНР" натовп вимагав в Зеленського "особливого статусу". В окупованому Донецьку відбулася акція, під час якої в президента України Володимира Зеленського вимагали "особливого статусу" для окупованих територій Донбасу.
Повідомляється, що акція відбулася у місцевому парку кованих фігур і, за даними окупантів, зібрала близько 3 тисяч учасників. Вони запевняють, що акцію підтримують мільйон жителів окупованих територій. "За оцінками організаторів, в парку кованих фігур біля екрану зібралися близько 3 тисяч активістів "Вибору Донбасу". Підтримку в один мільйон вони зустріли привітаннями один одного, після чого багато хто почав скандувати: "Нас мільйон! Зеленський, як чутно?", - йдеться у повідомленнях на сайтах, підконтрольних бойовикам.
Примітно, що "несподівано" невідь-звідки з'явилися чисельні плакатики з таким самим закликом. Хоча плакатики на цьому заході - це окрема тема. Тут тобі й "Наш выбор - Россия", а поруч табличка "Зеленский, верни пенсии". Таблички "Выбор Донбасс-русский язык" досить органічно виглядали поруч із табличками російською, написаними з помилками.

https://dn.depo.ua/ukr/donetsk/vibir-donbasu-rosiyskoyu-z-pomilkami-v-dnr-natovp-vimagav-v-zelenskogo-osoblivogo-statusu-20190716995861
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Сейчас законодатель внешней политики вернется из поездки на тесле и порешает сразу все проблемы.
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обрали виродка!!! Країна забула про спокій і стабільний рух в напрямку ЄС...Військових колотять своїми заявами...Це кончене в червоних труселях то відоси знімає, то шаурму жере, то в морі яйця полоще, то хамить(на радість дебілам) всім підряд посадовцям(і ще купи фігні та видвертої зради держави!)..- і ні хрена не робить для країни...Одна ватяно-зелена гниль святкує...Божевільня якась, а не держава при Зєлєбєні...І шо, це все триватиме 5 років???
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Наша наявна армія, таку Угорщину навіть не помітить... Але всякі "*******" прикриваються НАТО (чи то кацапією, так мадяри?). Слава Україні! Смерть продажним гнидам!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС
 
 
 
 
 
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