 Глава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 16 липня відвідав м. Берегово Закарпатської області України, де взяв участь у низці публічних заходів. В офіційній ноті посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сійярто зробив на запрошення народного депутата України В.Брензовича, який є кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради ", - йдеться в повідомленні.
У МЗС підкреслюють, що згідно з п.1 ч.1 ст.74 закону України "Про вибори народних депутатів України" іноземцям забороняється брати участь у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу або кандидата в депутати.
Крім того, особи, які мають дипломатичний імунітет мають поважати закони країни перебування і не втручатися в її внутрішні справи.
не обращайте внимание на убогих.
ну ото то ж.
простите, что бы вы подумали о партнерах, когда они бы пытались всучить вам китайский аппарат под видом венгерского?
венгров надо посылать нахер. всех!
это цыгане, которые не умеют работать и пытаются всех надурить!
Помните как этот ****** приезжал сюда, а Климкин напрашивался к нему на встречу? Тот даже не ответил нашему курскому коротышке.
Провел по губам со вкусом... Даже в царской Парашной амперии, за такое Климкин бы застрелился, либо застрелил бы ******а. А тут - сглотнул и причмокнул... Горжусь нашим министром, особенно после прочтения статьи, ссылку тут дали, где про дело Маркива говорится. Климкин - ..... редиска, шоб не материться.
других проблем нет?
В "ДНР" натовп вимагав в Зеленського "особливого статусу". В окупованому Донецьку відбулася акція, під час якої в президента України Володимира Зеленського вимагали "особливого статусу" для окупованих територій Донбасу.
Повідомляється, що акція відбулася у місцевому парку кованих фігур і, за даними окупантів, зібрала близько 3 тисяч учасників. Вони запевняють, що акцію підтримують мільйон жителів окупованих територій. "За оцінками організаторів, в парку кованих фігур біля екрану зібралися близько 3 тисяч активістів "Вибору Донбасу". Підтримку в один мільйон вони зустріли привітаннями один одного, після чого багато хто почав скандувати: "Нас мільйон! Зеленський, як чутно?", - йдеться у повідомленнях на сайтах, підконтрольних бойовикам.
Примітно, що "несподівано" невідь-звідки з'явилися чисельні плакатики з таким самим закликом. Хоча плакатики на цьому заході - це окрема тема. Тут тобі й "Наш выбор - Россия", а поруч табличка "Зеленский, верни пенсии". Таблички "Выбор Донбасс-русский язык" досить органічно виглядали поруч із табличками російською, написаними з помилками.
https://dn.depo.ua/ukr/donetsk/vibir-donbasu-rosiyskoyu-z-pomilkami-v-dnr-natovp-vimagav-v-zelenskogo-osoblivogo-statusu-20190716995861