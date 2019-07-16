 Глава МЗС Угорщини Сійярто порушив українське законодавство, беручи участь у заходах кандидата в нардепи Брензовича на Закарпатті, - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 16 липня відвідав м. Берегово Закарпатської області України, де взяв участь у низці публічних заходів. В офіційній ноті посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сійярто зробив на запрошення народного депутата України В.Брензовича, який є кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради ", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслюють, що згідно з п.1 ч.1 ст.74 закону України "Про вибори народних депутатів України" іноземцям забороняється брати участь у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу або кандидата в депутати.

Крім того, особи, які мають дипломатичний імунітет мають поважати закони країни перебування і не втручатися в її внутрішні справи.

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