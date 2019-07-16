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 Суспільство
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Все про:пам'ятник (514) декомунізація (251)

 Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині. ФОТО

В м.Яготин Київської області сьогодні демонтували пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив громадський активіст Вадим Поздняков, опублікувавши фото демонтажу на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні в Яготині було демонтовано бюст Жукову. Ми понад рік займалися паперовим футболом із багатьма інстанціями і врешті-решт результат є. Жукова - немає, і офіційним методом. Те саме буде і з харківським. Він наступний", - написав Поздняков.

Нагадаємо, раніше влада Харкова відновила пам'ятник радянському воєначальнику, а також повернула його ім'я одному з міських проспектів.

Сьогодні стало відомо, що Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію, який передбачає знесення всіх пам'ятників комуністичного режиму.

Памятник Жукову демонтовано на Київщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137869
 
   
 Топ коментарі
 
Повесить Хернесу на шею и в Днепр!
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яких ідолів? це вялікій палководєц Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2160
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По его собственным рассказам в "Воспоминаниях и размышлениях"...
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в "Воспоминаниях и размышлениях" упырь Жуков сам лично сообщает, что карьеру в Красной армии он начал в качестве карателя, собственноручно убивавшего простых тамбовских крестьян, восставших против большевистской диктатуры.
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Покойный водитель Жукова своему сыну поведал,сколько тот намародерил в побежденной Германии Ковров и Картин...украшения правда раздавал любимым женщинам килограммами..!
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десь проскакувало в архвах, що в 45-му був затриманий цілий ешелон з предметами мистецтва, який(як виявилося) перевозив дамой таварісч жухов...Сралін це пізніше використав для усунення жухова з армії
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А тебе рюзьге?
Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 5723
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вот правильно, без шума и пыли - взяли и убрали. А то Кернес развел богодельню ради политического пиара.
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він уже кілька років сидить, завдяки косоокому снайперу
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Значит недостаточно. Найти того снайпера и пускай доделает свою работу, положит Гепу.
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Президент потиснув руку меру, під час візиту до міста? Охренеть. А мав дулю показати народобраному меру. Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині - Цензор.НЕТ 1564 Одне діло дружні обійми, інше офіційне привітання. Хоча, не зважайте... Вам личить ... виглядати дурнем Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині - Цензор.НЕТ 1326
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Так ви чи хрестик зніміть, чи труси одягніть:
Зеленський з Кернесом - це "Фі!", а от Порошенко з Кернесом - це дуже добре...
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Верховенство права и удельный князек .И когда кернеса призовут к ответу?
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Київщина покидає малоросію. Тепер треба забезпечити перемогу єс і все буде Україна
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Тоесть пока мы критикуем Гепу у нас под носом в Киеве спокойно стоял памятник етому ублюдку жюкову?
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вы правильно подметили... именно "СТОЯЛ". Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2586
уже не стоит. Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 2586
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гепе бааальшой привет.
с пролётом, гепа. Памятник Жукову демонтирован на Киевщине - Цензор.НЕТ 6231
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Убрать мало. Нужно доставить етот памятник на ближайшее стрельбище и пускай наши военные на нем тренируются так как ета мразь тренировалась когда то на украинцах.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПам'ятник Жукову демонтовано на Київщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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