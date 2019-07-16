 Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність"

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі політсили.
У повідомленні зазначається: "Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, в яких містилася навіть не власна думка, а тільки посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія "Голос" нібито не долає прохідний бар'єр.
Як відомо, КМІС упродовж останнього тижня оприлюднив два такі опитування з одним і тим же висновком. За логікою кіберполіції, до кримінальної відповідальності має бути притягнений КМІС і всі ЗМІ, які поширювали цю інформацію.
Якщо цю прикру історію розглядати не як курйоз, а шукати в ній злочин, то саме така діяльність кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкодою вільному волевиявленню громадян.
Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії розберуться з цією індивідуальною ініціативою. Але точно, в чому ми переконані: розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більш того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації.
Ми закликаємо кіберполіцію не ганьбити своє відомство перед Україною і перед усім світом. Тому що якщо події розвиватимуться таким чином і далі, то скоро у нас, як у Росії, відкриватимуть кримінальні справи проти активістів за "вподобайки" у Фейсбуці".
Я за єс
обидно, да?
вы же видите, что пособники зеленого деграданта не популярны в народе.
И …. все промолчали.
Как же так!!!
Так кто врал, ДБР?
Исходя из дела про бронежелеты вывод - ДБР ВРАЛО!!!
Вопросы, сынок?
дайте мне его дело и я запроторю это чмо на пожизненное.
мусор это ты.
А насправді: офіційної повістки з ДБР Порошенку не надходило.
зеленые в панике.
рейтинг зеленых ниже 5%.
поэтому зеленые идут на массовые фальсификации перед выборами.
все только и делают, что отнекиваются от того, что голосовали за ЗЕ.
нет у него рейтинга. НЕТ У зебила рейтинга. он ниже 5%.
вот в чем дело.
где 73%??????
где, товарисч?!
гнать зеленого за фальсификацию выборов!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу - тепер Славко теж шатун і агент кремля, як і Зеленський, Гриценко, Юля та Сааакашвілі.. Недостатньо Львівщини для проходження обох в Раду - петя вирішив всадити Славкові ножа в спину..
смирись.
зеленые видят, что Порошенко уже обошел их по рейтингу и начинают выливать грязь на победителя.
зеленые, набирают меньше 5% а отсюда и истерика зеленого ….. .
зеленые, вы в пролёте .
ты сам понимаешь, что слуга урода даже 5% не берет на этих выборах... остаётся только одно - массовые фальсификации от слуг уродов.... но это наказуемо.
@Vitauskas_A
По-моему, кому-то срочно пора в психушку....
А які дані правдиві.
Впереди массовые фальсификации от зеленой ………. .
ЄС набирає 54%?
вы что идиот или соратник зеленого?
ЕС набирает 38-40% удавитесь.
если выигрывают зеленые - это фальсификации от команды зе, что повлечет за собой непредсказуемые негативные последствия для зеленых.
твое место около выгребной ямы..... впрчем, как и всех русских.
Это факт!
Вот только почему Тимошенко и Порошенко промолчали... вот в чём вопрос.
Никаких 73% не было и нет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8H8afmnYCWU
Так еще не вечер, очень скоро в Минстеце будут сжигать документацию и рвать когти.