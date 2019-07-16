 Апеляційний суд у Нідерландах рішенням щодо скіфського золота підтвердив, що не визнає окупації Криму, - глава Мін'юсту Петренко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама виніс постанову, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності не підлягають застосуванню. А для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право.

"Кримські музеї фактично здійснювали тільки оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже - не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".