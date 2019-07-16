 Апеляційний суд у Нідерландах рішенням щодо скіфського золота підтвердив, що не визнає окупації Криму, - глава Мін'юсту Петренко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мін'юсту.
Сьогодні Апеляційний суд Амстердама виніс постанову, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності не підлягають застосуванню. А для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право.
"Кримські музеї фактично здійснювали тільки оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже - не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них", - зазначив міністр.
Нагадаємо, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.
Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
Теперь дальше - право оперативного управления отличается от права собственности. Но это особенность известна только странам бывшего СССР, так как такая юридическая конструкция закрепления имущества истоки берет со времен СССР, когда единственным собственником имущества заводов, фабрик и т.д. было только государство, и надо было придумать конструкцию закрепления имущества за предприятиями без передачи им права собственности. Потому это знакомо отечественным юристам. Не уверен, что в Голладии о таких особенностях хотя бы догадываются. В традиционно капиталистических странах вообще отсутствует понятие оперативного управления, а есть только право собственности. Поэтому, я полагаю, что Апелляцинной суд в Голландии при принятии решения признает факт владение экспонатами за крымскими музеями, признав их собстенниками, отбросив применение Конвенции ЮНЕСКО, и таким образом экспонаты вернутся в оккупированный Крым. Для принятия именно этого решения суду, скорее всего, и надо время.
Может либо я что-то не понимаю, либо министр не в силах увидеть очевидное не в пользу Украины.