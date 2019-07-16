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 Апеляційний суд у Нідерландах рішенням щодо скіфського золота підтвердив, що не визнає окупації Криму, - глава Мін'юсту Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що рішення Апеляційного суду Амстердама у справі колекції скіфського золота свідчить про невизнання Нідерландами окупації Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама виніс постанову, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності не підлягають застосуванню. А для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право.

"Кримські музеї фактично здійснювали тільки оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже - не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137863
 
   
 Топ коментарі
 
Ху*ло уже раскатал губу и думал что скифское золото поедет в кремль в его личный кабинет. Никто про крым уже и не думает. Десятки дорогих и редких картин уже вывезли из крымских музеев в Питер и Маскву.
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Ху*ло уже раскатал губу и думал что скифское золото поедет в кремль в его личный кабинет. Никто про крым уже и не думает. Десятки дорогих и редких картин уже вывезли из крымских музеев в Питер и Маскву.
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плевать он на него хотел. просто тогда бы оккупацию Крыма рф можно было уже и в судах оспаривать.
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За 2018 год в Украине было похищено 56 музейных экспонатов, включая 17 картин и нумизматику. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
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Министр или дебил или под дебила косит. Апелляционный суд потребовал от Украины и России дополнительных сведений, и решение суда будет через 6 - 9месяцев
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Да, что-то здесь не стыкуется, может Петренко выдает желаемое за действительность?
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Ну все как у победившего майдана. Сначала выпьем за здравие, а потом упокой Господи его душу....
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Возвращение скифского золота это и есть подтверждение, что они не признают оккупацию Крыма.
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Так ведь не возвращают, говорят: -Еще полгода подумаем.
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Правильно решили! Кацы дорвавшись до дармового золота переплавят его на карону расийскай империи.
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Как раз то, что апелляционный суд указал на невозможность применения Конвенции ЮНЕСКО от 1970 для рассмотрения дела,говорит не в пользу Украины,а,наоборот, так как решение предыдущего суда, которое выиграла Украина основано на положениях Конвенции ЮНЕСКО, согласно которой исторические ценности являются культурным наследием и принадлежат государству, к территории которого имеют отношение.
Теперь дальше - право оперативного управления отличается от права собственности. Но это особенность известна только странам бывшего СССР, так как такая юридическая конструкция закрепления имущества истоки берет со времен СССР, когда единственным собственником имущества заводов, фабрик и т.д. было только государство, и надо было придумать конструкцию закрепления имущества за предприятиями без передачи им права собственности. Потому это знакомо отечественным юристам. Не уверен, что в Голладии о таких особенностях хотя бы догадываются. В традиционно капиталистических странах вообще отсутствует понятие оперативного управления, а есть только право собственности. Поэтому, я полагаю, что Апелляцинной суд в Голландии при принятии решения признает факт владение экспонатами за крымскими музеями, признав их собстенниками, отбросив применение Конвенции ЮНЕСКО, и таким образом экспонаты вернутся в оккупированный Крым. Для принятия именно этого решения суду, скорее всего, и надо время.
Может либо я что-то не понимаю, либо министр не в силах увидеть очевидное не в пользу Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАпеляційний суд у Нідерландах рішенням щодо скіфського золота підтвердив, що не визнає окупації Криму, - глава Мін'юсту Петренко
 
 
 
 
 
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