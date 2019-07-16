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 Ворог від початку доби 16 липня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Опитного - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

по околиці Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і крупнокаліберного кулемета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Кримського - з міномета калібру 82 мм, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137859
 
 
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Війна продовжується, тож втрати неминучі.
Але хоч день без вбитих та поранених, це вже щастя.
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спасибо, что живые!
главное - без потерь (сколько мам, жен...украинцев выдохнули...)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог від початку доби 16 липня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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