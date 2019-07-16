 12 тисяч дітей навчалися українською мовою в Криму до російської окупації, - представник США Хантер у Радбезі ООН

Про це політичний координатор представництва США в ООН Родні Хантер заявив на засіданні Радбезу, присвяченому українському мовному закону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Раніше постпред РФ заявив, що цей закон "розколює українське суспільство". Водночас представник США нагадав, що саме Москва підриває єдність всередині України.

"США підтримують заклики президента Зеленського до єдності, але Росія підриває цю єдність. Нещодавно було прийнято рішення видавати українські паспорти українцям, які проживають на Донбасі", — наголосив він.

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Також Хантер нагадав, що українські солдати гинуть у конфлікті на сході країни, який підтримується Росією, проте "Україна продовжує об’єднуватися, ставати більш згуртованою і сильнішою".

Представник США також закликав Росію припинити переслідувати українців і кримських татар в Криму, зазначивши, що Росія не дозволяє українцям в Криму навчатися українською мовою.

"12 тисяч дітей навчалися в Криму українською мовою до російської окупації", — сказав він.

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Крім того, під час виступу Хантер нагадав, що через конфлікт, розв’язаний Росією, було збито "боїнг" рейсу MH17 на Донбасі, а збили його, як встановило міжнародне слідство, зі зброї російської армії.

США наголосили, що Росія посилила свою агресивну діяльність, захопивши українські судна та моряків.

"США поважають суверенітет України і закликають Росію звільнити захоплених моряків і кораблі, припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України", — сказав представник країни в ООН.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.