 Українське угруповання неонацистів готувало на мене замах із застосуванням ракети, - віце-прем'єр Італії Сальвіні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє італійське видання АNSA.

"Спецслужби розповіли про українське угруповання, яке готувало замах на моє життя", - сказав Сальвіні.

Він розповів, що в Турині на півночі Італії виявили схованку зброї, в якій навіть була ракета класу "повітря-повітря", а також неонацистська символіка.

Видання нагадало, що раніше правоохоронці вилучили зброю і неонацистську символіку у праворадикалів у Турині, але в рамках розслідування справи найманців, які воювали на боці бойовиків на Донбасі.

На цьому тижні, 10 липня, Сальвіні став фігурантом скандалу про фінансування його партії Кремлем. Американське видання BuzzFeed News опублікувало запис таємних переговорів між представниками правої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні з чиновниками Кремля в московському готелі "Метрополь" у жовтні 2018 року. Італійці, згідно з публікацією, домовлялися про отримання десятків мільйонів доларів "російських нафтових грошей" напередодні виборів до Європарламенту.