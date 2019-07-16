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Все про:Італія (304) Сальвіні Маттео (5)

 Українське угруповання неонацистів готувало на мене замах із застосуванням ракети, - віце-прем'єр Італії Сальвіні

Віце-прем'єр Італії, міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що "українське угруповання неонацистів" готувало замах на нього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє італійське видання АNSA.

"Спецслужби розповіли про українське угруповання, яке готувало замах на моє життя", - сказав Сальвіні.

Він розповів, що в Турині на півночі Італії виявили схованку зброї, в якій навіть була ракета класу "повітря-повітря", а також неонацистська символіка.

Видання нагадало, що раніше правоохоронці вилучили зброю і неонацистську символіку у праворадикалів у Турині, але в рамках розслідування справи найманців, які воювали на боці бойовиків на Донбасі.

На цьому тижні, 10 липня, Сальвіні став фігурантом скандалу про фінансування його партії Кремлем. Американське видання BuzzFeed News опублікувало запис таємних переговорів між представниками правої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні з чиновниками Кремля в московському готелі "Метрополь" у жовтні 2018 року. Італійці, згідно з публікацією, домовлялися про отримання десятків мільйонів доларів "російських нафтових грошей" напередодні виборів до Європарламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137855
 
 
 Топ коментарі
 
Від цієї новини тхе російською козлятиною.
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Раздружился парень с головой аж до диагноза.....
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Простите, а итальянцы все такие дегенераты или этот суто отдельный экземпляр?!
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Это ему диспетчер Карлос рассказал по большому секрету...
План был такой...
Его стреляют ракетой со штурмовика, потом непритомного прибивают в трусиках к Колизею...
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я извиняюсь . а кто не будь в Украине знал о существовании этого сальманелы или как там его ?
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Нео? Нацистів? Та у нас навіть олднацистів не залишилрось… Крім кнайп напоказ і ще якоїсь х=ні вони ні на що не здатні... Образ "великомученика" ( від грошей устав) керівника свободи покажуть раз на пів року - і усі щасливі...……….
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питарас я на тебя посмотрю когда от твоей макаронной страны захочет к примеру Ломбардия к Швейцарии отвалить или Сардиния незалежной стать!!!! а почему бы и нет козерог???
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кому ты в Украине на йух нужен рашистский макаронник? а монгольские фашисты на тебя случайно не охотились? а уйгурские сепаратисты из Синьцзяна. а Аум Санрике из Японии, а тигры освобождения Тамил и Лама??? блин ну как напридумуют? лишь бы в рашке радовались и бабло переодически подгоняли!!!
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с такими персонажами Х#йло (был бы немного помоложе) несомненно устроил бы итальянскю дыру.
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да и итальянский язык тоже один из самых мелодичных
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А ничего ещё не закончилось, наоборот: худшее для всего мира ещё впереди.
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Крои давати багато грошей - кожне італійське г_вно відчуває себе тортом... Чому ви дивуєтесь, комаради? НАдійтесь тільки на себе! - Оце й увесь закон....
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Правильніше було б перевірити корені самого цього мудозвона.
Без бойкоту Італії не обійтися.
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Шлюшки путлера навіть історії не змінюють.... схрванка і візитки яроша/пс/неонацистів/то що.... фантазії 0.00 :/
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Да, Италия сама нарвалась на дипломатический скандал..Опять..
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Это может быть намного серьезней - консолидированное действие, если хоть одна страна ЕС наложит санкции, то другие могут только согласится.
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Ху@ло явно неравнодушно к шлюхам мужского пола (и тут пусть мадмуазель ЛеПень и фройляйн Карин Кнайспель не обижаются ибо их пЫки легко можно спутать с мужскими...) Українське угруповання неонацистів готувало на мене замах із застосуванням ракети, - віце-прем'єр Італії Сальвіні - Цензор.НЕТ 2487 А ну ка, скупить полит-проституток со всей Европы, тут вам и престарелый Берлускони и мальчик легкого поведения Маттео Сальвини и месье с пониженной социальной ответственностью Саркози и прочая продажная мерзость прорашистской ориентации... Весь этот раша-бордель даст фору любому кварталу красных фонарей. Українське угруповання неонацистів готувало на мене замах із застосуванням ракети, - віце-прем'єр Італії Сальвіні - Цензор.НЕТ 2871
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Зачем украинские СМИ врут о том что трое задержанных в Италии боевика неонациста воевали за ДНР? Они воевали за Правый Сектор.. Об этом пишут итальянские СМИ... //www.ansa.it/english/news/2019/07/16/neo-nazis-wanted-to-kill-me-says-salvini_37fc034c-4d75-4dad-bb01-783f6b56735d.html (ANSA) - Genoa, July 16 - A group of pro-Ukraine neo-Nazis caught with an arsenal of weapons including a French-made air-to-air missile in northern Italy Monday wanted to assassinate Interior Minister Matteo Salvini, the minister said Tuesday. The weapons and neo-Nazi regalia were found in Turin.
Announcing the news, Salvini said in Genoa "I flagged it up myself.
"It was============= перевод
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(ANSA) - Генуя, 16 июля. Группа проукраинских неонацистов, уличенных в арсенале оружия, в том числе французской ракеты класса «воздух-воздух» в северной Италии, в понедельник хотела убить министра внутренних дел Маттео Сальвини, заявил министр. вторник. Оружие и неонацистские регалии были найдены в Турине..
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Это итальянские СМИ ..это не забор и последствия от этого однозначно теперь будут.. взвращение РФ в ПАСЕ и 24-летний срок Маркиву сигналы того что в Европе нас по тихонечку перестают терпеть.
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Больной на голову ************. В каких чмошников превратились потомки гордых римлян...
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На "демократию" - ложила Эвропа,

"Права человека"? - ага скажет, щаззз...

Ей сытно, она в зоне комфорта,

Любит бабки и из эрэфии газзз...
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До чого рашка не торкається, усе стає гівном! Дійшла черга до італійських політиків.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїнське угруповання неонацистів готувало на мене замах із застосуванням ракети, - віце-прем'єр Італії Сальвіні
 
 
 
 
 
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