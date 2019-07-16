 За перше півріччя податкова припинила діяльність 29 злочинних груп, які забезпечували роботу "центрів мінімізації митних платежів", - перший заступник голови ДФС Білан

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Белан.

За словами Сергія Білана, діяльність таких груп спрямовано на надання підприємствам реального сектора економіки послуг з незаконної мінімізації митних платежів при імпорті товарів, а також допомогу при маніпулюванні податками і виведенні грошових коштів за кордон при експорті.

Білан також нагадав, що операція "Рубіж" діє з 2015 року і аж ніяк не позначається на бізнесі, який сплачує податки в повному обсязі. Вона передбачає проведення заходів, спрямованих на виявлення, попередження, документування й припинення порушень законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

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"Ми не втручаємося в роботу співробітників митниці, а проводимо слідчі дії в рамках кримінальних проваджень. Так, за перше півріччя під час проведення цієї операції розпочато досудове розслідування за 227 кримінальними провадженнями, у рамках яких встановлено збитків на суму 878 млн. гривень. Забезпечено відшкодування збитків на суму 223,1 млн. гривень, вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 1 222,7 млн. гривень. За результатами вжитих заходів додатково спрямовано до держбюджету митних платежів на загальну суму 359 млн. гривень".

Коментуючи схеми, які використовуються при операціях із переміщення товарів через кордон, то я б виокремив з них кілька основних. Зокрема, при вчиненні правопорушень у режимі "експорт" найчастіше їх предметами є сільськогосподарська продукція і продукти її переробки. Основні види таких правопорушень: незаконне формування ПДВ (псевдоекспорт, нетиповий експорт тощо), надання послуг з ухилення від сплати податків (закупівля сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без сплати відповідних податків, надання такої продукції легального статусу і її експорт з наданням у митні органи неправдивої інформації про її походження, надання послуг з виведення коштів за кордон шляхом здійснення непрямих експортних операцій через підконтрольних СГД-нерезидентів або загалом від імені ФСПД).

При вчиненні правопорушень у режимі "імпорт" їх предметами найчастіше є товари широкого вжитку, одяг, взуття, побутова техніка, а також продукти харчування (морепродукти, овочі і фрукти).