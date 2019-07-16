 Українців закликають приходити на судові засідання у справах Майдану, щоб "не допустити безкарності"

Така думка висловлена на сторінці громадської організації "Батьківщина Героїв Небесної Сотні", інформує Цензор.НЕТ.
"Скінчилась епоха Гідності! За ці тижні вже втретє звільняють з під варти обвинувачених у злочинах проти мирних громадян під час Революції Гідності.
Підстави - рішення КСУ про можливість альтернативи утримання під вартою при обвинуваченні у особливо тяжких глочинах.
Так вийшов на волю генерал СБУ Щеголев - обвинувачений в організації так званої "антитерорестичної операції" 18-20 лютого, а сьогодні вийшов на волю Сергій Тамтура один з 5 беркутівців затриманих та обвинувачених у вбивстві 48 Героїв Небесної Сотні та замаху на вбивства 80 протестувальників. Таке рішення прийняв Святошинський районний суд.
Ми пам'ятаємо як Дмитро Садовник та багато інших беркутівців після звільнення з під варти втекли до РФ.
Не покаране зло, породжує ще більше зло...
Осіб причепних до злочинів проти мирних громадян призначають на нові посади.
Як швидко ми всі забули про ціну, яку було сплачено за шанс змінити Країну.
Ми закликаємо всіх свідомих громадян приходити на судові засідання, контролювати дії судів та не допустити безкарності.
Ми дякуємо всім, хто прийшов сьогодні до зали суду, якби не ви, то, можливо, сьогодні всі 5 обвинувачених були б на волі", - йдеться в повідомленні.
Напомним, 16 июля суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре на домашний арест. Другим четырем обвиняемым арест продлили на 60 суток.
Бойко и Клюева?
И себя?
Боже мой какой ужас.
Страна непуганных имбецилов.
Они могут только по методичкам про петюню писать.
Вот и все.
ау партия свабода, полк азов, где вы?? партнов убил ваших 5000 чел, 25 000 калек за 5 лет.
и еще перелловит всех как мышей.
стадо овец.
мастера только гимны петь с шествиями и факелами .
за 5 лет не пабедили 1 портнова??
собирались пабедить расею??
ахахаха
Готовтся к голодомору2.
Идите контролируйте теперь.
Хватит про петю стонать
Забыл что я из лугандона,а на майдане прыгал ты?
Или уже методичку тебе сменили?
Может ты просто шизик?
Это был антимайдан.
Скажи куратору что ты попалился на незнании своей легенды.
Передавай привет куратору и лечащему.
Может сегодня полнолуние?
Т.е. ты даже не понимаешь что ты пишешь.
Ну понятно.
Понятно.
Это даже тенденция в мире такая.
Не расстраивайся это не только у тебя.
а алкаш что то про американцев.???? Ты недоразвитый читать научись...
Этим когда то займутся психиатры и выяснят что это такое.
Хочешь сказать что я взломал твой ник и от него написал сообщение от 16.07.2019 20:24.
Да......
Так ты провокатор и брехун.
Ну бувай.
Но если мне зададут вопрос по тексту и процитируют сам текст я хотя бы проверю что же я там написал,а не буду обзывать человека дебилом.
Как то так.
Интересно.
Продолжай.
300 000 атошников прошло войну,
5 000 убитых
25 000 калек.
не смогли за 5 лет проломить голову ентим 5 беркутовцам??
как вы собирались пабедить расею,
если не пабедили 5 чел беркутни за 5 лет.
и портнова с шуфричем.
стадо овец...
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3137841
Протиправні дії міліції, які вони собі дозволили, чим спровокували людей на супротив, це доведений факт. До того ж.. якщо мєнт виконує злочинний наказ, про що він чудово знає, отримує платню в конверті, то це і його злочині особиста відповідальність.
И, есть у меня стойкое подозрение, что потому и тянут с этим процессом, что так и не ответили, откуда ранения в спину, кто стрелял из отеля Украина и т. п.