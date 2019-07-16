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Все про:Беркут (315) майдан (483) суд (5307) злочини проти Майдану (14)

 Українців закликають приходити на судові засідання у справах Майдану, щоб "не допустити безкарності"

Екс-беркутівця Сергія Тамтуру, підозрюваного у вбивстві 48 майданівців, суд випустив під домашній арешт. Якби не присутні в залі активісти, відпустили б усіх п'ятьох підсудних.

Така думка висловлена на сторінці громадської організації "Батьківщина Героїв Небесної Сотні", інформує Цензор.НЕТ.

"Скінчилась епоха Гідності! За ці тижні вже втретє звільняють з під варти обвинувачених у злочинах проти мирних громадян під час Революції Гідності.

Підстави - рішення КСУ про можливість альтернативи утримання під вартою при обвинуваченні у особливо тяжких глочинах.

Так вийшов на волю генерал СБУ Щеголев - обвинувачений в організації так званої "антитерорестичної операції" 18-20 лютого, а сьогодні вийшов на волю Сергій Тамтура один з 5 беркутівців затриманих та обвинувачених у вбивстві 48 Героїв Небесної Сотні та замаху на вбивства 80 протестувальників. Таке рішення прийняв Святошинський районний суд.

Ми пам'ятаємо як Дмитро Садовник та багато інших беркутівців після звільнення з під варти втекли до РФ.

Не покаране зло, породжує ще більше зло...

Осіб причепних до злочинів проти мирних громадян призначають на нові посади.

Як швидко ми всі забули про ціну, яку було сплачено за шанс змінити Країну.

Ми закликаємо всіх свідомих громадян приходити на судові засідання, контролювати дії судів та не допустити безкарності.

Ми дякуємо всім, хто прийшов сьогодні до зали суду, якби не ви, то, можливо, сьогодні всі 5 обвинувачених були б на волі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Суд відпустив під домашній арешт одного ексберкутівця з "Чорної роти" і залишив під вартою чотирьох

Українців закликають приходити на судові засідання у справах Майдану, щоб не допустити безкарності 01

Напомним, 16 июля суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре на домашний арест. Другим четырем обвиняемым арест продлили на 60 суток.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137841
 
   
 Топ коментарі
 
Для ех-беркутовцев своя власть пришла. Повыпускают потихоньку одного за одним.
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Ну да ,так же они ВСЕ пожизненное отбывали ... Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 3822
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Я так понимаю, что 5 лет как то не хватило ни Порося, ни их боевому командиру Логопед у, ни Югик у алкашу, чтобы виновные получили реальные сроки. Напоминаю Нюрбернский процесс готовился всего полгода и шёл по моему год...
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Для ех-беркутовцев своя власть пришла. Повыпускают потихоньку одного за одним.
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Ну да ,так же они ВСЕ пожизненное отбывали ... Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 3822
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Конечно повыпускают так-как ВСЕ генпрокуроры систематично уничтожали все доказательства и теперь я совсем не удивлюсь если окажется ,что так не беркутовцы и парубиёвцы стреляли ,уж больно большой куш в результате этой бойни сняла соевая банда !
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Только при соевой банде все эти гниды сидели в СИЗО годами, а сейчас одного за другим выпускают. Совпадение? Как и появления в этих судах легендарной гниды и предателя - Андрюши ПОРТНОВА. Просто совпадение с его планами в фэйсбучных постах. Правда?
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Правда в том ,что барыга с подельниками ни сделали ничего,чтобы виновные были найдены и наказаны ,кое-кому,таким как Клюев они дали свалить а кое-кого ,таких как Бойко вообще не трогали а ведь орали на весь Мир про вышки Бойко и я буду несказанно рад если с помощью Портнова их спровадят на нары ибо там их законное место ,за всё что происходило и сейчас происходит ответственность исключительно ихняя ..
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Кого спровадит на нары?
Бойко и Клюева?
И себя?
Боже мой какой ужас.
Страна непуганных имбецилов.
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А то, что Портнов - гнида и предатель родины - это так херня. Подумаешь, помог раше с написанием конституции и законов для аннексии Крыма, подумаешь писал Яныку диктаторские законы 16 января. Ведь враг моего врага - типа мой друг, не смотря что калированный ган*он. Правда? Классная логика дегенератов. Только правда в том, что при соевой банде их всех нашли и посадили в СИЗО до окончания следствия и судов.Остальные смылись за бугор и в Украину не ногой. А при нынешней "правильной" власти их всех по одному отпускают.или из-за бугра возвращают и во власть определяют.
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Ты шо болезный ,кто кого куды посадил Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 3081ты смотри печень не посади всякой дрянью ..
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Они сидели в СИЗО с 2015 года, и еще сидели бы. Если бы не свои при власти. Проверенные бойцы новой власти скоро понадобятся.
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Я так понимаю, что 5 лет как то не хватило ни Порося, ни их боевому командиру Логопед у, ни Югик у алкашу, чтобы виновные получили реальные сроки. Напоминаю Нюрбернский процесс готовился всего полгода и шёл по моему год...
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Так Петя уже история. Зеля при власти еже почти 90 дней. Ну и? Где все его обещания? Кто не дает? СБУ - свой дружбан, ГБР, МВД, СНБО тоже свои. Замы Луцика еще перед выборами на 1+1 в верности Зеле поклялись. Весна прошла, уже середина лета, а где посадки и отрубленные руки? Есть только тупой предвыборный популизм.
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А вы думаете они в состоянии власть контролировать?
Они могут только по методичкам про петюню писать.
Вот и все.
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Я что не помню, что бы кто то на себя брал обязательства по контролю. А на майдане про это каждый день кричали.
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Я что не помню никаких обещаний. Про поросячие обещания я уже молчу
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Ну за пять лет будет не одна весна И сажать можно и картошку....
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Ты совсем тупой??????? Там что написана какая весна и кого сажать будут???? Весна придёт ещё и не одна, а сажать и картошку можно.
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Вот для чего их Портнов готовит: Обратите внимания на стилистику и обороты речи настоящего гопника. "Умножим на ноль". Тут о законами и не пахнет. Чтобы не было иллюзий.

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9240
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портнов 2 месяца пишет такие писульки и ничего??
ау партия свабода, полк азов, где вы?? партнов убил ваших 5000 чел, 25 000 калек за 5 лет.

и еще перелловит всех как мышей.

стадо овец.

мастера только гимны петь с шествиями и факелами .

за 5 лет не пабедили 1 портнова??

собирались пабедить расею??

ахахаха
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Для них не Портнов враг и не Янык врвг, для них Порох главный враг. Деньги олигархов и желание прорваться в новую Раду и не такие метамарфозы делают. "Патриоты" хреновы.
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Для реализации замыслов Портнову нужны верные и проверенные люди. Вот он и старается

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 8280
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Если клоун позволит делать это массово, он и года не усилит в своем кресле. Будет ему третий Майдан, причем в отличие от второго, который три месяца пытался мирно пояснить власти, что так с народом поступать нельзя, в этот раз просто придут и начнут стрелять. И тогда мечта о гражданской войне в Украине и хунте, которую лелеют в кремле, станет явью. И снова 73% будут винить в этом не себя, а тех, кто кровью смоет реванш любителей русско-имперского мира.
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Да,можно только себе представить ,что сделают на третьем Майдане если там появятся Яценюк,Порошенко,Турчинов,Пашинский,Парубий,Кличко,Тягнибок и другие менее известные персонажи Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9948дорого бы я дал,чтобы это увидеть ...
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Да не будет никакого майдана уже.
Готовтся к голодомору2.
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Учитывая количество оружия на руках и степень злости ребят с передка - это будет не Майдан, а кровавая бойня. И Зеля по характеру не Янык - он пойдет по трупам. Почитай в психологии "комплекс Наполеона". Зеля- 200% представитель. Все его поведение очень четко ложится в канву этого психотипа. Плюс Карабас Беня за спиной, которому уже просто некуда дальше бежать. Американцы за жабрф прижали. Классная картинка складывается, правда? Так может нужно включать мозги и не доводить страну до такого?
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Потужно ріхвормована пєдрою судова система підлягає повному перезавантаженню (зі звільненням усіх суддів та набором інших). При цьому негаразди перехідного періоду нанесуть країні і людям менших втрат, ніж отакі "рішали".
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Барыгам пять лет было не до того кто там в кого на Майдане стрелял ,они из-за корыта ничего не видели ,здоровое оно то корыто ,весь СВЕТ загораживает ...
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А что вы хотели???? Вы кричали Мы будем контролировать власть!!!! Доконтролировались, что привели к ней мародеров и воров, которые одеваться вышиванки и рассуждая о ценностях майдана просто разворовывать все, что под руку попадёт. Закономерный итог. Что принёс майдан, то и получили
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Разве это не вы кричали как вы будете контролировать власть в лице Зеленского?
Идите контролируйте теперь.
Хватит про петю стонать
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Ты свинорылый как то мозги не пудри.А ну найди хоть одно слово про то, кто будет Зелю контролировать. А вы на майдане прыгали и кричали, что будем власть контролировать или забыл, а недоразвитый???
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Ты кацарылый совсем берега попутал?
Забыл что я из лугандона,а на майдане прыгал ты?
Или уже методичку тебе сменили?
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Да мне фиолетово откуда ты. А на майдане не прыгал и не собирался этого делать. После забостовки1993 я себе пообещал, что больше в таких мероприятиях не участвую. А если ты из Лугандон, что так за Порося маслаешь????
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Ты же усирался тут рассказывал как после майдана ты защищал свой город в отличии от предателей лугандонов.
Может ты просто шизик?
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Я защищал город от сепаров и прочих сволочь. Я за свободную Украину. Вот только Порося, майдан и Украина это как то не одно и тоже.
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В твоем городе не было сепаров.
Это был антимайдан.
Скажи куратору что ты попалился на незнании своей легенды.
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Конечно не знаю потому что такого города нет.
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У тебя явно проблемы с головой. Я не доктор. Иди лесом...
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Да нет такого города где сепарам не дали что то захватить местные жители.
Передавай привет куратору и лечащему.
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Я, что писал что были стычки или драки??? Я писал, что мы охраняли мусарку и ментов от возможного захвата. Попыток как то не было, но вероятность была. Так, что соевый иди отдыхай и лечись
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Заезжие гастроли американцев это ты про сепаров?
Может сегодня полнолуние?
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Иди прописью придурок. Я как то американцев в Украине в большом количестве не наблюдал, в отличие от русских казаков, чеченской и прочих лиц кавказской национальности
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Но захватывать мусарку и горсовет заезжим гастролей американцы мы тоже не дали.

Т.е. ты даже не понимаешь что ты пишешь.

Ну понятно.
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Значит слово "американцы" там затесалось случайно и при прочтении твоего текста его надо не принимать во внимание,но дебил при этом я.
Понятно.
Это даже тенденция в мире такая.
Не расстраивайся это не только у тебя.
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Я что пис
а алкаш что то про американцев.???? Ты недоразвитый читать научись...
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Значит слово "американцы" в своем тексте ты в упор не видишь и продолжаешь рассказывать о моем дебилизме и алкоголизме.

Этим когда то займутся психиатры и выяснят что это такое.
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Ты совсем дурак???? Посмотри внимательно про переписку, про американцев ты первый написал!!!!
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Ты серьезно?
Хочешь сказать что я взломал твой ник и от него написал сообщение от 16.07.2019 20:24.
Да......
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Удалил уже.
Так ты провокатор и брехун.
Ну бувай.
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Я тебе написал, что пишу с телефона. Не все вижу и телефон сам вставляет слова.
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Я то же пишу с телефона.
Но если мне зададут вопрос по тексту и процитируют сам текст я хотя бы проверю что же я там написал,а не буду обзывать человека дебилом.
Как то так.
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У меня новый телефон. Я не могу выключить подсказки и слова периодически телефон сам вставляет. Я ничего не думал писать об американцах.
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Сообщение действительно не корректное. Поэтому я его удалил.
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Я пишу с телефона. Он сам вставляет слова я не успеваю всегда их исправить
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Значит твой телефон вставляет слова,а когда я задаю вопрос по твоему тексту я оказывается дебил.
Интересно.
Продолжай.
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Действительно выскочил слово американцы. Комментарии я удалил. В остальном прошу прощения. Это что касается американцев. Они действительно как то не хотели ничего в Украине захватывать.
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А смысл? С тех судей можно на месте кожу сдирать?
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Да уже по мойму нечего и некуда ходить. Все убийцы и предатели на свободе. В тюрьмах только добровольцы и патриоты остались, которых Парашенко садил как картошку быстро и без лишних слов.
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5 років бездіяльності та саботажу! 5 років! Суки цинічні!
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А не пора ли судьям случайно попадать в автокатастрофы и травиться несвежим кофе ? В этом случае, т.н. правоохранительная система, конечно, будет копытами землю рыть, чтоб найти тех, кто это сделал. И судить будут по-настоящему. Но, видимо, с новым президентом, украинское общество вряд ли дождется, чтобы судебная система изменилась в лучшую сторону.
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А кто будет тогда помогать Портнову решать все дела ех-рыгов и родного папы Бени. Ценными кадрами нельзя раскидоваться.
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Экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийстве 48 майдановцев, суд выпустил под домашний арест. Если бы не присутствующие в зале активисты, отпустили бы всех пятерых подсудимых.

300 000 атошников прошло войну,
5 000 убитых
25 000 калек.

не смогли за 5 лет проломить голову ентим 5 беркутовцам??

как вы собирались пабедить расею,

если не пабедили 5 чел беркутни за 5 лет.

и портнова с шуфричем.

стадо овец...

ахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3137841
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Мужики, а у меня четкий и прямой вопрос, прошу автора темі не стирать и не отправлять его в спам. Мы хотим жить в демократическом правовом,независимом государстве - ето бессспорно. Значит суд должен быть обьективным и неодносторонним. "Беркута" своими палками однозначно себе на "нары" настучали и приговор украинского суда должен быть обвинительным. Внимание!!!! Теперь вопрос, а что делать с Майдановцами которые кидали коктели молотова в полицию, били официальных представителей органов правопорядка железными прутами, кидали в них брущатку убив и покалечив несколько десятки ментов - граждан Украины которые исполняли приказ и защищали сдания высшей государственной власти???? неужели в демократическом справедливом государстве им положена амнистия и иммунитет от уголовного преследования??? Если да, то какими нормами внутреннего и европейского права она регламентирована???. Получается за убийство милиционеров,которые исполняли приказы командывания и наодились при исполнении, никто из майдановцев не ответит???
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Першими загинули мітингувальники. Люди зникали,їх пресували, катували, вбивали..
Протиправні дії міліції, які вони собі дозволили, чим спровокували людей на супротив, це доведений факт. До того ж.. якщо мєнт виконує злочинний наказ, про що він чудово знає, отримує платню в конверті, то це і його злочині особиста відповідальність.
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Я правильно зрозумів, що ви виправдовуєте сепаратистів? Адже вони теж кажуть, що українські силовики виконують злочинні накази, отже їх можна вбивати. Чи я щось не так зрозумів?
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Bivshij prezident ix po normalnomu zakonu nesazal!!!, a teper noviji ZE dolzen zdelat to chto porajashonak godami *********...
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5 лет следствия и нет приговора! Напомню, что подследственный - это когда еще нет точной уверенности что именно он совершил преступление. И обязанность следствия это длказать его вину. ПЯТЬ, КАРЛ, ПЯТЬ гребанных лет следствие не может это сделать! Представьте себе, что вас по ошибке, или ментовскому беспределу закрыли, а потом следствие целых ПЯТЬ лет держит вас в СИЗО, потому что не может доказать вину. Вы тоже будете считать это оправданным? Должны быть разумные сроки содержания под стражей. Не доказали - отпускайте.
И, есть у меня стойкое подозрение, что потому и тянут с этим процессом, что так и не ответили, откуда ранения в спину, кто стрелял из отеля Украина и т. п.
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А знаете, что самое поганое в этой ситуации? Те беркута, кто предал Украину, воюя против нее в Крыму и на Донбассе - сегодня в шоколаде. А те, кто остался ей верен - стали козлами отпущения.
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