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Все про:Львівщина (907) чорний піар (28) кіберполіція (126) Голос партія (38)

 Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція. ФОТО

На Львівщині поліцейські викрили депутата сільради в організації масової смс-розсилки для дискредитації політичної партії "Голос".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії Голос і агітації за партію ЄС, - Нацполіція 01

Упродовж учорашнього дня в поліцію почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку смс-повідомлень. У повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар'єр, тому людей провокували не голосувати за цю партію.

"В рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів  сільрад Львівської області. Як фізична особа-підприємець він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв'язку, в кількості від 5 до 25 тис. упродовж місяця", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк.

Глава кіберполіції додав, що крім контрагітації щодо опонентів, порушник використовував смс-розсилку для агітації за політичну партію "Європейська солідарність"

Читайте також: Членом партії Вакарчука є засновник агентства Postmen Ведмідь, яке займалося чорним піаром проти Зеленського на виборах

Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії Голос і агітації за партію ЄС, - Нацполіція 02

"Також було встановлено, що абонентська база одержувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", - зазначив начальник кіберполіції.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137835
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по содержанию остальных смс - очередной петюшок зашкварился.
И это логично, ведь Пеця надеялся что Вакарчук отберет голоса у электората Зеленского - а он отобрал почти все у 24%... Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция - Цензор.НЕТ 3816
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Ну а как написать:
"Один с порохоботов" ?
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Судя по содержанию остальных смс - очередной петюшок зашкварился.
И это логично, ведь Пеця надеялся что Вакарчук отберет голоса у электората Зеленского - а он отобрал почти все у 24%...
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Не було у петьки 24%.
Але якщо по твоїй логіці - Запорізька обл 21 квітня:
За Зелю - 86,5
За ПП - 11,5
Станом на 11 липня:
за СН(К)- 41
за мертвечука - 30
за ЄС - 6
Виходить, що за Зелю 21 квітня було 86,5 а стало 41. Тобто він втратив 45% - і вкрав їх мертвечук?
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Ага, теперь ты понимаешь на чью мельницу льет воду пропаганда против Зеленского?
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Нехай трощать зелені й красні один одного.
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У Вас определенно туго толи с логикой то ли с математикой.
Если у Зели было 86 а стало 41, то Зеля потерял не 45% а 100-41/86*100=52%, аналогично у Петьки с 24 до 6 это 100-6/24=75% от своих голосов.
Ну слово "втратив" тут не совсем корректно, т.к. во 2 туре выборов было все лишь 2 варианта.
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Инициативный любитель сладкого попался, за печеньки решил Славка без избирателей оставить.
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Що ж... Щоб врятувати Україну від зеленої чуми я і останню сорочку готовий віддати.
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Очень надеюсь, что Вашу фирму тоже скоро накроют и у Вас появится шанс. Коллеги что поумней работают из за зарубежных прокси.
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Через проксі топлять за Зєлю жителі РФ, Криму та Лугандону.
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Сходи хоч шаурму захавай, щоб наблизитися до свого кумира.
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А шо там делать этому человеку ? .Был замечательным певцом , стал прихвостнем Ахметки и Свыни .
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NSTAGRAM-МОДЕЛЬ, ЯКА РЕКЛАМУВАЛА «ГОЛОС», ВИБАЧИЛАСЯ ЗА ПІАР ФЕЙКОВОГО ЗЕ-КАНДИДАТА
Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция - Цензор.НЕТ 4037
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а разве это запрещено каким то законом?
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Вы очконули ? Думали что порохобот в законе, а тут на те.
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Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4292 Вальд Ще

А це що заборонено законом?
16.07.2019 19:44
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
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ты тупой? между сообщениями полтора часа времени.
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Volodymyr Omelyan:
Позавчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти отримали травми, в одного хлопчика розбита голова.

До мого посту у провідних ЗМІ тривала гнітюча тиша з обтічними формулюваннями «якесь дтп, якесь удо...».
У той же день відбулося інше ДТП, вже з смертельним результатом. З вини водія загинула жінка у лобовому зіткненні. Декілька травмовано. Спершу в ЗМІ цього водія назвали керівником партійного осередку ЗЕ, потім просто членом партії Зе. Сьогодні зранку він вже жодного стосунку до партії немає.
Готовий в це навіть повірити: звідки члени і осередки у абсолютно віртуальної партії?!

Але, якщо серйозно, у нас відновилася цензура і темники?
Чи це самоцензура?
Не треба розгойдувати човен, цього разу з червоними плавками?
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Так методичка "Партия "Европейская Солидарность" осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы" здесь как-то не проходит. А денежку отрабатывать нужно.
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По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

херь полная. где здесь "препятствование"? включились орлы авакова по запугиванию один в один как перед президентскими выборами.
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"Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция" - какая же это партия доминировала во Львове, может "Самоопмич", или .. не знаю, но самое грустное, что это происходит в проукраинском регионе, где украинские партии между собой дерутся, позор, этих поддонков хохлов, надо кастрировать.
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Тю. А як же ж міцна дружба Вакарчука і Порошенка? Депутат сельсовета на Львовщине организовал массовую смс-рассылку для дискредитации партии "Голос", - киберполиция - Цензор.НЕТ 6386
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А такие телефоны у кого еще остались, что на фото?
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или голос или зе,определюсь в кабинке, странно почему порохоботский сайт нас не выпиливает по железу?
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Как же так соя? 😷
Я ж говорил с самого начала Славик у пеци заберет голоса. А эти пламенные речи свиньи полтавы о том что Славик давай обьединяйся. Соевое овно оно такое 😷
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Похоже на правду.
Ибо рейтинг Зеленского ниже 5%.
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Не лги - на самом деле ниже нуля. Зато у Пепы - 146%
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а я и не обманываю.
рейтинг Зеленского ниже 5% сейчас.
всё остальное фальсификации зе команды.
а они уголовно наказуемы. Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3226
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щас ПЕСдуны будут визжать "это не мы")))))))))))))))))))))))
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А у чом "дискредитація"? У тому, що за опитуваннями "Голос" то чутно, то нишкне?
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Мне одному кажется что вся украинская полиция следит исключительно за нарушениями партии Порошенко... )))
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Стрелок

а разве это запрещено каким то законом?
16.07.2019 18:19
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
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а ведь и кривляканье порохоботов на Цензоре тоже под статью подпадает...
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Той Вакарчук вже зовсім збаранів...Придумати такий політхід з розсилкою есемесок,при цьому з відомої адреси,при цьому з відомої політсили,при цьому роздзвонюючи цей факт на всіх ефірах - може лишень баран...Але як то все вилазить на поверхню!..Був нормальний співак,співав хороші,змістовні пісні...А поліз в політику - побачили що голос картавий і баранячий,мозок баранячий...та й зовнішність трохи ************ і дебілувата...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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