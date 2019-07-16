 Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Упродовж учорашнього дня в поліцію почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку смс-повідомлень. У повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар'єр, тому людей провокували не голосувати за цю партію.
"В рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів сільрад Львівської області. Як фізична особа-підприємець він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв'язку, в кількості від 5 до 25 тис. упродовж місяця", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк.
Глава кіберполіції додав, що крім контрагітації щодо опонентів, порушник використовував смс-розсилку для агітації за політичну партію "Європейська солідарність"
"Також було встановлено, що абонентська база одержувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", - зазначив начальник кіберполіції.
За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.
"Один с порохоботов" ?
И это логично, ведь Пеця надеялся что Вакарчук отберет голоса у электората Зеленского - а он отобрал почти все у 24%...
Але якщо по твоїй логіці - Запорізька обл 21 квітня:
За Зелю - 86,5
За ПП - 11,5
Станом на 11 липня:
за СН(К)- 41
за мертвечука - 30
за ЄС - 6
Виходить, що за Зелю 21 квітня було 86,5 а стало 41. Тобто він втратив 45% - і вкрав їх мертвечук?
Если у Зели было 86 а стало 41, то Зеля потерял не 45% а 100-41/86*100=52%, аналогично у Петьки с 24 до 6 это 100-6/24=75% от своих голосов.
Ну слово "втратив" тут не совсем корректно, т.к. во 2 туре выборов было все лишь 2 варианта.
А це що заборонено законом?
16.07.2019 19:44
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
Позавчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти отримали травми, в одного хлопчика розбита голова.
До мого посту у провідних ЗМІ тривала гнітюча тиша з обтічними формулюваннями «якесь дтп, якесь удо...».
У той же день відбулося інше ДТП, вже з смертельним результатом. З вини водія загинула жінка у лобовому зіткненні. Декілька травмовано. Спершу в ЗМІ цього водія назвали керівником партійного осередку ЗЕ, потім просто членом партії Зе. Сьогодні зранку він вже жодного стосунку до партії немає.
Готовий в це навіть повірити: звідки члени і осередки у абсолютно віртуальної партії?!
Але, якщо серйозно, у нас відновилася цензура і темники?
Чи це самоцензура?
Не треба розгойдувати човен, цього разу з червоними плавками?
херь полная. где здесь "препятствование"? включились орлы авакова по запугиванию один в один как перед президентскими выборами.
Я ж говорил с самого начала Славик у пеци заберет голоса. А эти пламенные речи свиньи полтавы о том что Славик давай обьединяйся. Соевое овно оно такое 😷
Ибо рейтинг Зеленского ниже 5%.
рейтинг Зеленского ниже 5% сейчас.
всё остальное фальсификации зе команды.
а они уголовно наказуемы.
а разве это запрещено каким то законом?
16.07.2019 18:19
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Стрелок, это ты перелогинился, или твой коллега по свиноботоцеху не согласовал действия?
А против вас дело не возбудили? Вы же то же самое пишете.
https://censor.net.ua/news/3137703/sluga_naroda_op_za_jittya_evropeyiskaya_solidarnost_batkivschina_i_sila_i_chest_preodolevayut_5_barer