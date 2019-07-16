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Все про:Денісова (317) Росія (18910) Москалькова (142)

 Ми звернемося до керівників наших країн із проханням про помилування деяких засуджених, - Денісова після зустрічі з Москальковою

Уповноважені з прав людини України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування деяких засуджених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це вони заявили під час спільної прес-конференції.

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн щодо розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якимись іншими методами, щоб їх було звільнено", - сказала Денісова.

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У зв'язку з цим Денісова вже передала російському омбудсмену список українців, яких утримують в Росії і анексованому Криму. У ньому вказано 150 справ, включно з 24 військовополоненими моряками.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вчора зустрілася в Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили питання звільнення утримуваних у РФ громадян України й утримуваних в Україні російських громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137833
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно было включать моряков????? По ним было решение международного суда
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решение международного суда по морякам может привести к аресту морских судов раши, моряки должны быть отпущены а не помилованы
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А прохання про помилування моряків не буде визнанням їхньої вини?
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А прохання про помилування моряків не буде визнанням їхньої вини?
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Вони ж не будуть про це просити. Як і Надюха, і Луценко.
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Не имеет значения. Даже адвокат может попросить и уже считается признание вины
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В случае с Ю. Луценко не просил ни он, ни адвокат. Вфя его помиловал безо всякой просьбы. С Н. Савченко, по-моему, было то же самое.
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более того, так сопля признает Крым расеянским.
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Стає наша ясновельможна пані перед Пуйлом раком. Всі капризи перед мокшами за рахунок України.
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Как можно было включать моряков????? По ним было решение международного суда
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Им что теперь, сидеть в рашко тюряге пока их внуки седыми не станут? Сам то хочешь в тюрьме наросiйе пасидеть, а?
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А почему ты за них решаешь вместе со своей сволочью которая потихоньку - та даже и не потихоньку а очень ускоренно страну сдаёт . моряки сами не признают себя виновными . сами себя назвали военнопленными . а ты тварь как и твои иуды за них вместе с ху.. лом решаешь . да и вообще судя по всему под прокси кацап козломордный
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Ты сам тварина сидишь тут, про нулевку знать ничего не знаешь, ни про зону, ни про пули, зато гоголем скотина тут звиздишь, ушлепок свинарчуковский мля!
Удобно петухом тут гоношиться, пока семьи моряков ждут сыновей.
Баран кастрированый безмозглый ты. 😬😬😬
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ты тварь. им предлагали признание своей вины и сразу же помилование от ху..ла они отказались . а сейчас просто делают то на что они не пошли сознательно - просто их продали за шекеля попутно и репутацию страны больше ни один суд не пойдёт на встречу Украине если она сама себя продаёт .. Ну таки насри себе в валенки и начни мне рассказывать как пули у тебя возле уха свистели
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И что теперь когда есть решение суда ООН идти на соглашения с РФ? Их выпустит сцыкло Путин в любом случае, потому что это не суд Украины и последствия для РФ серьезные.И давить на жалость не надо.
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Верю что в скором времени возможно освобождение многих наших заключенных в раше, времена петиного застоя и пиара на пленных прошли.
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Alex Rozhenko. Зато время твоего Х**ла не скоро пройдёт

Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой - Цензор.НЕТ 7963
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решение международного суда по морякам может привести к аресту морских судов раши, моряки должны быть отпущены а не помилованы
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Моряков мокши и так ОБЯЗАНЫ отпустить,было решение международного суда,а вот остальных надо обговаривать.А если на каждого моряка по одному сепару - тогда наши переговорщики - это птички,которые ДОЛБЯТ,но не дятлы.
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ЗЕ-ДЕГЕНЕРАТЫ!!!
"Прошение о помиловании" это - ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ!!!
Со всеми вытекающими для Украины последствиями на международной арене:
Признание Крыма кацапским, "гражданской войны" на Донбассе и отмене санкций!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи звернемося до керівників наших країн із проханням про помилування деяких засуджених, - Денісова після зустрічі з Москальковою
 
 
 
 
 
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