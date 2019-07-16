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 Мовна стаття закону про освіту визнана конституційною, - Гриневич

Конституційний Суд України розглянув конституційність мовної статті закону "Про освіту".

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила міністра науки та освіти Лілія Гриневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала вона.

За її словами, це інформація з "надійних джерел".

Мовна стаття закону про освіту визнана конституційною, - Гриневич 01

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Нагадуємо, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Згодом Угорщина заявила, що припиняє підтримку України на міжнародній арені.

В ЄС закликали Україну ухвалити законодавство, що продовжує перехідний період до 2023 року і регламентує нерозповсюдження ст.7 цього закону, що стосується мови освіти, на приватні школи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує продовження на 4-5 років перехідного періоду імплементації мовної статті 7 закону про освіту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137831
 
   
 Топ коментарі
 
Нєдоразумкову взагалі ніхто й ніщо не може заборонити! Бо ми, українці, є занадто толерантні до наших ворогів!
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Уже легче. Посмотрим что еще Совбез ООН нам сегодня расскажет
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Право не знать украинский язык уплывает в сторону Москвы.
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Уже легче. Посмотрим что еще Совбез ООН нам сегодня расскажет
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А ЦИРК в ООН на замовлення фєдєрастії ЛЮДЕЙ не обходить
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Що трапилось з конституційним судом?
Сьогодні вже друге поспіль рішення на користь України!!!
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или не изменится - мотря как сейчас вести себя будут
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на каком основании будет меняться состав если они зашли недавно там ротация по истечении срока пребывания вроде как 6 лет если мне памть не изменяет..а хотелкины пацанов обрезанных пусть себе в астрал засунут а то их признают такими что не соотвествуют не только Конституции Украины а и Конституции Израиля Талмуду иТоре
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та шо ти ДУРКУЄШ?? Судді КС обераються на 9років по 6 від ВР президента та від ради суддів. так що шмаркля хоч-дупою-по-стелі скакатиме НІЧОГО В КС НЕ ЗМІНИТЬ Мовна стаття закону про освіту визнана конституційною, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2574
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Ну дык чьо, гэпа паукраинскому гутарыть будет?; Не, лучче не надо;(
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Ну и Допа с Гепой будут рады этому Закону! Пущай Гутарят українською.
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Тааак. Лише коаліція з ОПЗ (опозиційною платформою "За жисть", а не те, що ви подумали, не Офіс президента Зєлєнского) дозволить Разумкову не вчити українську мову.
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Право не знать украинский язык уплывает в сторону Москвы.
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Нєдоразумкову взагалі ніхто й ніщо не може заборонити! Бо ми, українці, є занадто толерантні до наших ворогів!
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А уже не имеет значения,конституционная-неконституционная,принят закон-или не принят! Он свою роль сыграл,добавил противникам Порошенко определенное количество процентов,и привел деревяшку Буратино к власти,а отныне какие бы законы не были бы красивые- толку с них будет как с фунта дыма,поскольку закон работать не будет! А чего это ватники будут учить язык,если люди находящиеся на самых высоких ролях у власти не знают и не хотят знать украинский язык.
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чекаємо пасе, обесеє і єс - тобто рашкостанівських шлюндр з коментарями
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