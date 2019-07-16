 Самогубство хлопця в Ірпені: поліцейським загрожує до 5 років за службову недбалість

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

У відомстві заявляють, що зброя, з якої померлий стріляв, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

Зазначається, що зараз тривають слідчі дії, зокрема огляд місця подій. Досудове розслідування триває.

У Держбюро розслідувань кваліфікують справу за ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

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"У разі доведення провини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, в місті Ірпінь 19-річний хлопець стріляв у молоду пару. Колишня дівчина нападника і її молодий чоловік дістали травми потиличної частини голови. У приміщенні поліції молодик невідомим способом звільнив одну руку з наручників, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Хлопець зі зброєю у руках раптово повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 19-річного хлопця, він помер через кілька годин у лікарні.