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Все про:Ірпінь (69) Нацполіція (7836) розслідування (1519) ДБР (363)

 Самогубство хлопця в Ірпені: поліцейським загрожує до 5 років за службову недбалість

Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо неналежного виконання правоохоронцями своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки через самогубство 19-річного юнака у відділенні поліції в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

У відомстві заявляють, що зброя, з якої померлий стріляв, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

Зазначається, що зараз тривають слідчі дії, зокрема огляд місця подій. Досудове розслідування триває.

У Держбюро розслідувань кваліфікують справу за ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

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"У разі доведення провини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, в місті Ірпінь 19-річний хлопець стріляв у молоду пару. Колишня дівчина нападника і її молодий чоловік дістали травми потиличної частини голови. У приміщенні поліції молодик невідомим способом звільнив одну руку з наручників, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Хлопець зі зброєю у руках раптово повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 19-річного хлопця, він помер через кілька годин у лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137829
 
   
 Топ коментарі
 
Аваковцы такие сказочники. У стрелявшего полицаи не отобрали пистолет Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4399. Кто поверит в этот бред?
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да уж. крепкий косяк. задержать подозреваемого в стрельбе, и не обыскать его
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вы исходите из заведомо неверного предположения, что у мусоров есть мозги.
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да уж. крепкий косяк. задержать подозреваемого в стрельбе, и не обыскать его
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бебі Док і йєго тонтон-макути. Украінская вєрсія
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Так даже лучше что это чмо застрелилось само!
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такі, нє само. Тонтон-макути обнажілі свойо оружійє...
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замочили, а им грозит 5 лет премию выпишут и через суд зарплату вернут за время расследования
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Надо было бы замочить-грохнули бы при задержании.просто тупанули на предмет второго пистолета.
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чєл нє может повєріть, шо у парня пісталєт нє отобралі прі задєржанії, і рєшіл что у нєго йєстьчьо в арсєналє оставалісь пушкі. Я тожє нє повєріл
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Аваковцы такие сказочники. У стрелявшего полицаи не отобрали пистолет Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4399. Кто поверит в этот бред?
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ну так каких набрали, такой и результат
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Ты просто не знаешь какие дебилы там работают)))
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в полиции везде камеры! Так что быстро установят что да как!
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ше не зняли кіно по такому закрученому сценарію
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очередной результат реформ полиции. понабирали селфи мальчиков и девочек
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Сколько контрольных выстрелов сделал "самоубийца"? Самоубийство парня в Ирпене: полицейским грозит до 5 лет за служебную халатность - Цензор.НЕТ 4000
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Кирилл Лещенко Глупость. Никто бы на это не пошел- убивать из резинострела в помещении полиции. Там дежурная смена и полно сотрудников в кабинетах. Тем более, что резинострел не дает гарантированного результата. Да смысл? Одно дело, ночью, переборщить с применением физической силы, другое - валить среди бела дня, на своей же смене.
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вы исходите из заведомо неверного предположения, что у мусоров есть мозги.
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ага, ну ніяк навіть при пострілі в скроню в упор ....
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А ви дивний...
Мотив повинно встановити слідство... Це може бути злочинна самовпевненість... Злочинна недбалість... Підкреслюю це можливі варіанти...
Моя думка проста 115 ч.2. іншого і бути не може... А якщо випадково будуть відсутні записи на камерах відеоспостереження... То ще ст 28 та ст 364 для керівника відділку... (Як мінімум).
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Не удивлюсь, если не провели досмотр патрульные. Но, конечно, есть и вина дежурной смены, т. к. досматривать и они должны были, тем более, зная о недоразвитости патрульных.
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" не было должным образом извлечено" это как? Теряюсь в догадках.
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После того, как произошел эксцесс исполнителя, т.е приставленный к виску допрашиваемого пистолет произвел выстрел. Пришлось срочно освобождать руку убитого и вкладывать туда резиностел.
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Ага... ну оно понятно... блуждающая траектория... всё меняется, менты остаются ментами....
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Шерше, как говорится, ля фам. А пистолет видимо ментовской.
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В ето врємя поліцейскій вистрєліл і обнажил ствол...
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Так возможно это дело рук самой полиции, или нет, как думаете?
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а де абзац про сйомку на камєру означєнних собитій? І де саме кіно с мєста "суїцида"? Ше не смонтіровали відєофайл?
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када поліцай подобрал под дєрєвом совьонка-сльоту, то тут целий фоторєпортаж размєстілі, а відєо рєзонансного убійства нє показивают. ілі покажут послє, когда сварганят поддєлку
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оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания Источник: https://censor.net.ua/n3137829

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вєрсія про інопланєтян, йєтті та контроліруйємую доставку правдоподобнєйє
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Хотілось би почути від Авакова це, тільки ірпінська поліція така чи вся рехвормована. Взагалі то, після такого Аваков мав би, як мінімум виступити з заявою.
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нещодавно десь на донеччині теж затриманий "застрелився" - прям в кайданках вихопив у поліцая табєльний спіздалєт із кобури, зняв с прєдохранітєля, пєрєдьорнул затворну раму, дослал патрон в ствол і на глазах офігєвшего поліцая повєрнул дуло на сєбя і застрєлілся двумя вистрєламі в упор
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а трохи ранше хльопчик на польтавщині впав на камінчик гольовою і всьо... Нєвіноватийє поліцаї нє помнят хто стрєлял і хдє пушка. Тепер і журналісти потєрялі мальчіка в потокє новостєй о спасьонних совках, йожіках і бєлочках
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До речі, "полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" це, ще не факт, а ось бардак в МВД вже явний. І хто знає, може це були не найгірші у відділі поліцаї.
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була інформація що є відео, це набагато би скоріш прояснило ситуацію. Скоріш за все банальна халатність. Тількі дібілам здається що завезли у відділок, щоб вбити, могли спокійно пристрелити на місці, бо був озброєний і ніс загрозу оточуючим.
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кажуть же вам про халатність- непристрелили на місці, а повезли у відділок.
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На одного неадеквата стало менше. Це можливо врятувало життя багатьом людям. В даному випадку "службова недбалість" послужила суспільній користі.
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Що що а історії про самогубство складати вміють у МВС..... відео запис є??? Як що є тоді і тільки тоді можливо встановити правду.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСамогубство хлопця в Ірпені: поліцейським загрожує до 5 років за службову недбалість
 
 
 
 
 
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