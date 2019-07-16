 У новому Європарламенті має бути сформована група друзів України, - Порошенко анонсував свій візит до Страсбурга

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".
У цей день відбудеться перше засідання новообраного Європейського Парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу. Україна повинна чітко захищати власні позиції на зовнішньополітичній арені і забезпечити повне збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності і незалежності нашої держави. Представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових очільників ЄС, – про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи перед громадою міста Броди на Львівщині.
"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – Голови Єврокомісії, Президента Європейської Ради, наступного представника по зовнішній політиці і Президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – підкреслив Порошенко.
Однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому. Беззаперечна перемога України у міжнародному суді, яка стала можлива завдяки рішучим діям команди "Європейської Солідарності" та президента Порошенка, дає підстави очікувати швидкого звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля.
"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це – результат нашої боротьби", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Пля, які ви всі тупі-тупі...
Хутко крути педалі до Брюсселя.
Зніми там свої червоні труси,
і міряйся цюцюрками з пісаючим хлопчиком.
Покажи що ти справжній ссикун.
Без сумніву зебіли будуть сцяти окропом від нового твого вибрика.
интересно, если с этим заявлением выступить на шоу "Рассмеши комика", какой шанс получить 1000 грн? походу шанс очень хороший
його читають і він читає лише 2-х інших дописувачів з дуже цікавою репутацією -
Джамал + Lvbnhj
А що сказати хотів?
Щоб вести перемови з союзними партіями не треба запрошення від ПАРЕ.
Из речи в английской палате общин (1 марта 1858 г.) министра иностранных дел и премьер-министра (1855-1858; 1859-1865) Великобритании виконта Генри Джона Темпла Пальмерапона (1784- 1865). Эту речь он произнес во время обсуждения в парламенте британской внешней политики.
В оригинале: У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы.
Цитируется как пример образцового прагматизма во внешней политике.
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Порро - вешатель лапши для неокрепших умом порохоботов.
причем тут некий Порро?
Ну, тут вы правы.
Тут вы в яблочко!
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
В тот период Разумков занимал должность директора организации «Украинская политконсалтинговая группа».
Журналистка DT.ua Валентина Самар отмечает, что на страницах «РИА Новости Украина» Разумков появлялся не просто как человек, о котором писало издание, а они якобы вместе организовывали новости.
По словам Самар, она занималась анализом агентства, чтобы выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон. А также ей необходимо было установить, кто получал деньги за распространение антиукраинской пропаганды.
«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.
В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
«Многие материалы - расшифровок интервью Разумкова радио «Голос столицы» (Это бывшее радио «Вести»). По информации автора, его финансирование также шло по описанной схеме с РФ. Почему этот эпизод в СБУ «отвалился» - неизвестно. Возможно, к нему ведется отдельное производство. Владельцы юрлица - ООО ТРК «Киевские ведомости - телерадиоэфир» - «Украинский медиа-холдинг» Сергея Курченко (50%), доля в 18% принадлежит Светлане Григорьевне Суркис», - добавила журналистка.
Напомним, что руководителя издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали 15 мая. В СБУ сообщили, что Вышинский получил задание от российских властей о проведении подрывных информационных акций в Крыму, а позже по поддержке «Л/ДНР». Он подозревается в государственной измене.
Да и по законам военного часу стрелять будут вас, пацючкы!!!!
Питання "ЇХ" то хто ? Гої....
Я.ти, ми - українці !!!!!!!!!!!!!.
Совпадение? Возможно.