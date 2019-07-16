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 Політика України
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Все про:Європарламент (404) Порошенко (9456) Європейська Солідарність (70)

 У новому Європарламенті має бути сформована група друзів України, - Порошенко анонсував свій візит до Страсбурга

17 липня команда "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбургу для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

У цей день відбудеться перше засідання новообраного Європейського Парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу. Україна повинна чітко захищати власні позиції на зовнішньополітичній арені і забезпечити повне збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності і незалежності нашої держави. Представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових очільників ЄС, – про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи перед громадою міста Броди на Львівщині.

"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – Голови Єврокомісії, Президента Європейської Ради, наступного представника по зовнішній політиці і Президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – підкреслив  Порошенко.

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Однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому. Беззаперечна перемога України у міжнародному суді, яка стала можлива завдяки рішучим діям команди "Європейської Солідарності" та президента Порошенка, дає підстави очікувати швидкого звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля.

"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це – результат нашої боротьби", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137826
 
 
 Топ коментарі
 
давай Петро, бо зєлємойські ні кують, ні мелять, їм воно не потрібно
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Кацапи заворушилися. Петро з винторогих не злізе. В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 310
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Свалил в Страсбург, где этого свинохряка никто не ждет, чтоб завтра не идти на допрос,зассал барыга, знает, что рыло уже газонокосилкой чистить надо.
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зебіл, а причому ПАРЄ до Євросоюзу? Вони навіть в різних містах базуються: в Страсбургу та в Брюсселі!
Пля, які ви всі тупі-тупі...
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Не важливо. Це ж зеботи-зебіли. Федоров дав команду зайти, відреагувати, плюнути лайном
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Пеця, хватит уже, успокойся, мы видели каких "друзей" ты формировал за эти 5 лет.
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Хтось повинен виконувати обов"язки президента, поки інший в одеських фікаліях купається, чи в машині на платформі катається
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Не знал, что в обязанности президента входят поездки куда тебя не приглашали для того, чтобы не прийти куда пригласили (в ГБР)
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Торчок, грай на випередження.
Хутко крути педалі до Брюсселя.
Зніми там свої червоні труси,
і міряйся цюцюрками з пісаючим хлопчиком.
Покажи що ти справжній ссикун.
Без сумніву зебіли будуть сцяти окропом від нового твого вибрика.
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ПЕПа снова решил нагадить нашему солнцеликому ШАУРМЕНУ?)))
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ПOП Лезет за рамки своей политической сферы лидера одной из низкорейтинговых партий жуликов и воров, пытается свой инстинкт хапуги и барыги использовать и в международном политическом пространстве, дискредитируя Украину.
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Свалил в Страсбург, где этого свинохряка никто не ждет, чтоб завтра не идти на допрос,зассал барыга, знает, что рыло уже газонокосилкой чистить надо.
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"... для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами."

интересно, если с этим заявлением выступить на шоу "Рассмеши комика", какой шанс получить 1000 грн? походу шанс очень хороший
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Дивний профіль у дописувача В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 7461 Alter Nator В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 1674
його читають і він читає лише 2-х інших дописувачів з дуже цікавою репутацією -

Джамал + В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 7461Lvbnhj
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Я замечаю отличительную особенность самых дывных допысувачив. Это те, кто в сообщении оставляют всякие смайлики. Забавно так.
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Вау, неповносправний В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 9009 Кацманавт - там тобі на наступній сторінці рівень розумового розвитку вже визначили. І я поділяю ту оцінку. В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 3750

А що сказати хотів?
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а що тут дивного? а що цікавого в їх репутації?
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А какоие у него полномочия представлять там страну и кто ему их предоставил? Официально никто из руководства Европарламента его туда также никто не приглашал, едет сам в роли самозванца.
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Він представляє ту частину суспільства що за нього голосувала.
Щоб вести перемови з союзними партіями не треба запрошення від ПАРЕ.
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На каком сборище и когда они его туда делегировали?
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бпп или ес. оно определилось? или пр?
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звідки ви знаєте?портнов сказав?І ви йому вірите?
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У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов - вечны и постоянны ее интересы
Из речи в английской палате общин (1 марта 1858 г.) министра иностранных дел и премьер-министра (1855-1858; 1859-1865) Великобритании виконта Генри Джона Темпла Пальмерапона (1784- 1865). Эту речь он произнес во время обсуждения в парламенте британской внешней политики.
В оригинале: У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы.
Цитируется как пример образцового прагматизма во внешней политике.
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Порро - вешатель лапши для неокрепших умом порохоботов.
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Лишнехромосомный, в том и искусство Порошенко как дипломата и переговорщика, что он учитывает интересы и других стран с пользой для Украины.
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Эталонный, искусство генерирования тобой бреда - непревзойдённое! Наверное яркий пример учёта интересов других стран с "пользой" для Украины это вроттердам+, да? А также грузовой транзит российских товаров Европу по укрзализныце, да? А, ну и ещё закупка в РФ бу комплектующих для ЗСУ! Окуенный переговорщик и дипломат пославший в российскую тюрьму украинских моряков, чтобы ввести военное положение и отменить выборы... Ну, короче... А когда вас распустят, чем займёшься? Слышал, что минстець разгонят нах.
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Этому сосоШАКАЛАду не надо отвечать, ОНО .....( не напишу забанят)
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Свинорыл все пытается строить из себя великого дипломата и важного для Украины человека.
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Группа друзей - как-то несерьёзно. Давай, Порро, группу кумовей!
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кумовья у Зеленского.
причем тут некий Порро?
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дурак тут только один, некий кацманавт. В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург - Цензор.НЕТ 9857
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Лузер в агонии,но ногами ещё совает.Подождём.
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Это Зе что ли?
Ну, тут вы правы.
Тут вы в яблочко!
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давай продолжай нам чесать про друзей, европейскую солидарность и стратегические переговоры. "В политике нет друзей, а есть интересы". друзьями можно назвать только страны Балтии и Канаду. плюс ситуативные друзья: США, ЮК, Польша, Швеция и Япония. и твоё присутствие в Европарламенте ну никак не повлияет на симпатии к нашей стране.
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Правильно! Но вот Япония несколько сомнительно. Они, стоит им путлеру про курилы намекнуть ХОТЬ ЧТО То, готовы и базы США убрать у себя. Им пофиг на все, они и с Трампом уже ссорятся из за базы на Окинаве(
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17-го июля в 9.30 Порошенко был вызван в ДБР давать показания, но он страшно боится того, что после дачи показаний буде задержан, после чего суд выберет в качестве меры пресечения содержание под стражей, поэтому решил рвануть в Страсбург, изображая из себя радетеля интересов Украины, снова пуская пыль в глаза людям. Хотя в ЕС прекрасно знают кто он такой, масштабы его воровства, на саммите Европейской народной партии на Мальте в 2017-го году её глава Джозеф Долл прямо сказал Порошенку (который прилетел туда примазаться к этой общеевропейской партии) что все знают, что он ворует 30% (!) оборонных заказов. Также в ЕС прекрасно помнят, как он своими действиями поставил страну на грань приостановки безвиза.
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
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ще раз, персонально цьому черговому зебілу: повістки на допит Порошенку ніхто НАСПРАВДІ не направляв! Допит - портновські вигадки! Досі - нема документальних підверджень виклику на допит!
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хто це у нас такий умний,що знає навіть хто про що думає.От приїде,тоді все побачимо.
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с 2014 года по май 2018 года упоминался в 385 статьях пропагандистского издания «РИА Новости Украина», когда им управлял задержанный по подозрению в госизмене Кирилл Вышинский. Анализ сайта пропагандистов произвели в издании «Зеркало недели».

В тот период Разумков занимал должность директора организации «Украинская политконсалтинговая группа».

Журналистка DT.ua Валентина Самар отмечает, что на страницах «РИА Новости Украина» Разумков появлялся не просто как человек, о котором писало издание, а они якобы вместе организовывали новости.

По словам Самар, она занималась анализом агентства, чтобы выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон. А также ей необходимо было установить, кто получал деньги за распространение антиукраинской пропаганды.

«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.

В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.

«Многие материалы - расшифровок интервью Разумкова радио «Голос столицы» (Это бывшее радио «Вести»). По информации автора, его финансирование также шло по описанной схеме с РФ. Почему этот эпизод в СБУ «отвалился» - неизвестно. Возможно, к нему ведется отдельное производство. Владельцы юрлица - ООО ТРК «Киевские ведомости - телерадиоэфир» - «Украинский медиа-холдинг» Сергея Курченко (50%), доля в 18% принадлежит Светлане Григорьевне Суркис», - добавила журналистка.

Напомним, что руководителя издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали 15 мая. В СБУ сообщили, что Вышинский получил задание от российских властей о проведении подрывных информационных акций в Крыму, а позже по поддержке «Л/ДНР». Он подозревается в государственной измене.
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ОНО не успокоится, здохло бы уже....
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от тебе, зрадник-зебіл, розстріляти би, по законам військового часу...
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А не обломишься Гандур? Ваше СвыновЭ кодло скоро растащат по кустам и там вы.....!
Да и по законам военного часу стрелять будут вас, пацючкы!!!!
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Вони заточені "зробити їх"
Питання "ЇХ" то хто ? Гої....
Я.ти, ми - українці !!!!!!!!!!!!!.
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Сам этих несчастных моряков отправил в плен, а теперь оно требует. Оно мерзкое, как переваренная слипшаяся перловка😣
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"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля"...

Совпадение? Возможно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ новому Європарламенті має бути сформована група друзів України, - Порошенко анонсував свій візит до Страсбурга
 
 
 
 
 
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