 У новому Європарламенті має бути сформована група друзів України, - Порошенко анонсував свій візит до Страсбурга

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

У цей день відбудеться перше засідання новообраного Європейського Парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу. Україна повинна чітко захищати власні позиції на зовнішньополітичній арені і забезпечити повне збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності і незалежності нашої держави. Представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових очільників ЄС, – про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи перед громадою міста Броди на Львівщині.

"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – Голови Єврокомісії, Президента Європейської Ради, наступного представника по зовнішній політиці і Президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – підкреслив Порошенко.

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Однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому. Беззаперечна перемога України у міжнародному суді, яка стала можлива завдяки рішучим діям команди "Європейської Солідарності" та президента Порошенка, дає підстави очікувати швидкого звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля.

"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це – результат нашої боротьби", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

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