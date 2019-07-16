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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (2090) Медведчук (447) Путін (10114)

 Розмова із Зеленським про моряків означає, що Кремль не грає проти нього на виборах, - "Комерсант"

Президент РФ Володимир Путін розуміє, що домовлятися про постачання газу і звільнення моряків доведеться з діючим президентом Володимиром Зеленським, а не своїм кумом Віктором Медведчуком.

Про це пише оглядач видання "Комерсант" Максим Юсін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовлятися про долю Донбасу, умови транзиту газу, звільнення військовополонених і моряків доведеться все одно не з опозицією, а з реальною владою, тобто з командою нового президента і тіньовими гравцями, які стоять за нею. У Кремлі це, мабуть, розуміють. Інакше чим пояснити явні жести на адресу президента України, наприклад, телефонна розмова з ним Володимира Путіна? Якби Москва грала проти Зеленського, цю розмову під слушним приводом цілком можна було б відкласти і провести вже після виборів. Але цього зроблено не було. Розмова не просто відбулася, а й, судячи з усього, мала практичні результати, наслідком чого стала помітна активізація зусиль щодо звільнення утримуваних осіб", - зазначає журналіст.

На його думку, в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського.

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"Як видається, Кремль цілком влаштовує сценарій, в якому прихильники президента сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами типу "Голосу" Святослава Вакарчука. У цьому випадку можливі два варіанти, обидва для Москви непогані: або укласти з новим керівництвом України масштабні, немислимі раніше домовленості стосовно Донбасу та інших питань, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку - з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини без оглядки на нього", - робить висновок Юсін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137824
 
   
 Топ коментарі
 
Коломойський. Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Разумкова работал наиболее плодотворным автором и представлял новости на РИА Новостях у ВЫШИНСКОГО , на их посиделках постоянно присутствовали Погребинский и Волошин...
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"Зеленский назван «президентом в футляре», которого Богдан и его команда хотят отрезать от внешнего мира. Богдан контролирует все сферы деятельности правительства и обладает значительными полномочиями, утверждает издание.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
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ВАЛЕНТИНА САМАР ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ «Одне з відкриттів, отриманих при аналізі контенту сайту "РИА Новости Украина". 385 матеріялів із цитуванням або згадуванням директора Української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова у період із 2014-го по травень 2018 року. Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюсмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської Республіки Україна. Вони ці новини організовували, у тому числі, шляхом проведення пресконференцій і підбивання політичних підсумків тижня щоп'ятниці. За участи різних людей, але регулярно зустрічаються імена знакових політконсультантів, таких як Михайло Погребинський або Олег Волошин», - зазначила авторка.
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Та конечно ,рупор кремля это Вата ТВ а вы посмотрите какими только словами там не поносят Зеленского ,...нашли блин авторитетов КомЭрсант ... Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 7752
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Разумкова работал наиболее плодотворным автором и представлял новости на РИА Новостях у ВЫШИНСКОГО , на их посиделках постоянно присутствовали Погребинский и Волошин...
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Ну почему ? То , что вождь ватный , дети в садике понимают .
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"Зеленский назван «президентом в футляре», которого Богдан и его команда хотят отрезать от внешнего мира. Богдан контролирует все сферы деятельности правительства и обладает значительными полномочиями, утверждает издание.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
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Во-первых, непонятно, что такое "мнение США" - в США есть разные политические игроки с разными взглядами. Чтобы президент Трамп о таких вещах думал, даже помыслить невозможно, госсекретарь Майк Помпео тоже едва ли может давать советы Зеленскому на этот счет, а только что назначенному послу в Украине Уильяму Тейлору самостоятельные действия в таких вопросах не могут быть позволены его начальством.
Во-вторых, не думаю, чтобы хоть кто-то из власть имущих в США озабочивался такими частными вопросами. Это дело самого Зеленского, на которого в любом случае пока смотрят из-за рубежа с недоверием и выжидают, можно ли вообще с ним иметь серьезные дела.
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А пройти по лінку слабо?

"цим призначенням Зеленський пішов на непублічний конфлікт з американською адміністрацією, яка наполегливо рекомендувала йому дистанціюватись від "юриста Коломойського". Це прохання озвучував голові держави спецпредставник США по Україні Курт Волкер."
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***** долго ждало такого "коллегу", можно на встречи без каблуков приходить, подзатыльник холопу отвесить, а оно и не пикнет, скажет только "какие ваши условия?"
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Комерсант , Вести , кацапская шолупонь вешает на людей свое .
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Коломойський. Котрого міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс якого уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
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Нужно создавать группы спецназа , которые будут вылавливать Поросячие дерьмо .
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Подыми сраку для начала с дивана))))
Спецназ ты наш)))))
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Журналістка DT.ua виявила, що Разумков та «РИА Новости Украина» разом «організовували новини» - так и набирайте это название статьи
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тупая газетка!.. только для туалета годится..хрень полная!!!!
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Жопа от типографской краски не устала?
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Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

............
бінго, кеп Очевидність!
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в кремлі досі очікують на виконання Зєлємойським його передвиборчої обіцянки зійтися з ****** десь посередині у питанні Донбасу, а також на обіцянку прямих переговорів з кремлівськими "повстанцями". Поки дивляться-чекають, почав непогано - "відводити", а точніше віддавати відвойовані за минулі роки українські землі. На черзі кидок НАТО через референдум, потім відміна декомунізації декацапізації України, відновлення гегемонії кацапського язика, а з ним і кацапського міру в Україні. То чого ж кремль буде топити проти такого ********* та перспективного президента.
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Читаю та ридаю від сміху - Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

З самого початку було зрозуміло що вони одна команда.
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так зелений гідрант і є кацапською щавкою
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это значит что зеля куйла полностью устраивает чтобы продавливать свои темы
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Тут начинаешь понимать что у нас на нашей земле идёт 5 лет гражданский война между украинцами и частью московской Орды мордовцами Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 3938
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Да мы видим Не вчера родились Весь вопрос до какого уровня зекоманда готова прогнуться под срашку
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Зеленский тоже ничего не имеет против кремлёвского Фюрера,ведь Фюрер не украинец и его нельзя наказать,а можно только телефонировать.. Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 3574
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Ха!) Так кому ж ***** подарує целку зі справи моряків?! Зєля ,чі зажиддя?! Ну вот прямо тєряюсь в догадках !)
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Порхня-в будку.Минстецю конец.А значит и вам выродкам петровым.
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Это означает только одно: Кремль хочет получить нечто, что будет очень нездорово восприниматься внутри Украины. И совсем не факт, что не получит. А затем опять что-то придумается для получения желаемого. И т.д, по кругу.( Это логика террористов: чем больше уступок, тем больше давление). Очевидно, на определенном этапе это прекратят. Когда и что за этим последует пока непонятно. Вот это реальная цена скомороха. За этим его сюда и привели: снести государственность Украины и получить над ней тотальный контроль. Зебилов тоже снесут, но то таке.
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Я не пойму московиты брали у наших военнопленных моряков анализы на цвет кала и мочи, делали псих анализ им,ну что им ещё не нравиться и почему они не отпускают наших моряков?
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Климкин им запретил отпускать. Сказал, что если до выборов отпустят, то это будет означать вмешательство в украинские выборы.
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Короче х#йло назначило президентом Зеленского во как бывает... а мы тут темные в сказки верим.
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А кто у нас медведчук, чтоб с ним договариваться? И Голос зачем приплели?
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Климкин сделал все, чтобы до выборов моряков не выпустили. Не переживут шоколадные жулики, если моряков освободят до выборов. Шоколадное жулье по-прежнему мечтает вернуться к корыту. Без корыта корыта шоколадным жуликам плохо. Поэтому Клискин ответил на предложение выпустить моряков нотой "Пішли нафуй, кацапи ******". Порошенко и его люди всегда свои клановые интересы ставили выше интересов Украины и украинского народа.

Вот и сейчас у херащенок, парубиев, климкиных начинается истерика при мысли, что моряков могут отпустить до выборов. Даже от того, что разговоры об этом ведутся у шоколадок истерика начинается.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозмова із Зеленським про моряків означає, що Кремль не грає проти нього на виборах, - "Комерсант"
 
 
 
 
 
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