 Розмова із Зеленським про моряків означає, що Кремль не грає проти нього на виборах, - "Комерсант"

Про це пише оглядач видання "Комерсант" Максим Юсін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Домовлятися про долю Донбасу, умови транзиту газу, звільнення військовополонених і моряків доведеться все одно не з опозицією, а з реальною владою, тобто з командою нового президента і тіньовими гравцями, які стоять за нею. У Кремлі це, мабуть, розуміють. Інакше чим пояснити явні жести на адресу президента України, наприклад, телефонна розмова з ним Володимира Путіна? Якби Москва грала проти Зеленського, цю розмову під слушним приводом цілком можна було б відкласти і провести вже після виборів. Але цього зроблено не було. Розмова не просто відбулася, а й, судячи з усього, мала практичні результати, наслідком чого стала помітна активізація зусиль щодо звільнення утримуваних осіб", - зазначає журналіст.
На його думку, в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського.
"Як видається, Кремль цілком влаштовує сценарій, в якому прихильники президента сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами типу "Голосу" Святослава Вакарчука. У цьому випадку можливі два варіанти, обидва для Москви непогані: або укласти з новим керівництвом України масштабні, немислимі раніше домовленості стосовно Донбасу та інших питань, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку - з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини без оглядки на нього", - робить висновок Юсін.
В статье отображен эпизод разговора Зеленского с представителями одного украинского завода. Богдан отнимает телефон у Зеленского и говорит сам, так как президент оказывается не в силах правильно сформулировать мысль.
Отмечается, что Зеленский принял решение назначить Богдана главой администрации сам и вопреки мнению США, которые советовали не ставить на этот пост юриста Игоря Коломойского."
Во-вторых, не думаю, чтобы хоть кто-то из власть имущих в США озабочивался такими частными вопросами. Это дело самого Зеленского, на которого в любом случае пока смотрят из-за рубежа с недоверием и выжидают, можно ли вообще с ним иметь серьезные дела.
"цим призначенням Зеленський пішов на непублічний конфлікт з американською адміністрацією, яка наполегливо рекомендувала йому дистанціюватись від "юриста Коломойського". Це прохання озвучував голові держави спецпредставник США по Україні Курт Волкер."
Спецназ ты наш)))))
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бінго, кеп Очевидність!
декомунізаціїдекацапізації України, відновлення гегемонії кацапського язика, а з ним і кацапського міру в Україні. То чого ж кремль буде топити проти такого ********* та перспективного президента.
З самого початку було зрозуміло що вони одна команда.
Вот и сейчас у херащенок, парубиев, климкиных начинается истерика при мысли, что моряков могут отпустить до выборов. Даже от того, что разговоры об этом ведутся у шоколадок истерика начинается.