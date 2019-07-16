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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (476) Закарпаття (775) Москаль (195) Сійярто (58)

 Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини

На найближчому національному святі в Угорщині ексголову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля нагородять державною нагородою Угорщини - Командорським хрестом.

Про це міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив на пресконференції в Береговому16 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час найближчого національного свята в Угорщині пан Москаль буде нагороджений Командорським хрестом. Це вища державна нагорода Угорщини за громадські заслуги перед державою. Ми дуже цінуємо діяльність пана Москаля за часи його керівництва Закарпаттям, він зробив багато для розвитку цього регіону, він будував дружбу між угорцями та українцями," - сказав Сійярто.

"Ми часто нагороджували політиків із сусідніх країн такими нагородами," - сказав Сіярто та додав, що, на його думку, це стане приводом для гордості в Україні.

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Нагадуємо, Геннадій Москаль очолював Закарпатську ОДА з липня 2015 року до квітня 2019, під час скандального обговорення п.7 закону "Про освіту" займав сторону угорської сторони та критикував український закон, наголошуючи, що "мовна" стаття не повинна торкатися угорської меншини і "урізати" вже наявні права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137820
 
 
 Топ коментарі
 
Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.Источник: https://censor.net.ua/n3137820

Вот из за таких пидорков как Москаль мы и потеряли Крым и часть Донбасса...
Слуги чужого народа..
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За успешный вывоз леса и контробас . Мадьяры - цыганская кровь . Экс-глава Закарпатской ОГА Москаль будет награжден Командорским крестом, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 5369
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Редкий мудрило,служил контрабанде и Венгрии...
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Награда нашла героя.
Мадяру своєму холую видали собачу медаль.
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Доляха з контрабасу, як винагорода за підтримку мадярів в регіоні.
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Во время обсуждения п.7 закона "Об образовании" занимал сторону венгерской стороны и критиковал украинский закон, подчеркивая, что "языковая" статья не должна касаться венгерского меньшинства и "урезать" уже имеющиеся права.Источник: https://censor.net.ua/n3137820

Вот из за таких ******** как Москаль мы и потеряли Крым и часть Донбасса...
Слуги чужого народа..
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коментар відмічено як спам  
 
За успешный вывоз леса и контробас . Мадьяры - цыганская кровь .
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
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- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
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Вообще то мадьяры -это ханты-манси. Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 8086
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Редкий мудрило,служил контрабанде и Венгрии...
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отримає, ще й як... заслужив, паскуда. Мабуть ще й "утлевел" мадярський отримав...
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Москаль и для Венгрии москаль....Противно и за державу обидно....
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интересно было бы узнать, за какие именно заслуги?
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Ця гнида лиса його заробила. Тоді, коли перла під виглядом дров ліс на якому мадяри наживались перепродуючи його до Західної Європи... коли блокувала місяць завезення вакцини приватними клініками до області. Причому блокувало задля того, щоби мадяри змогли завезти, в якості гуманітарної допомоги. Саме так, ось такі ганд.ни відстоюють інтереси України і формують імідж рятувальників області з мадярасів. Так що гнида лиса бери свої 30 серебреників і вали нах.уй із Закарпаття.
Саме ось таким Москалям, Луценкам, Петренкам, має дякувати Пеця за свій програш на виборах.
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О! и денежной премией за развитие сепаратизма в Закарпатье!
Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 6926
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Орбаністи москалів *******...
Цікаво. за що ж така подяка гебернатору "проблемного регіону" від євробратерських провокаторів?
Цікаво, що б заспівали наші славні європатріоти, якби якого-небуть Куця нагородили орденом Олександра Нэвского, наприклад?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини
 
 
 
 
 
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