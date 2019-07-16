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 Міністерство енергетики доручило "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглянуло офіційний лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та надало доручення ДП "НЕК "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергетичного балансу для зниження тарифів для промисловості.

Про це йдеться в офіційному листі, що є в розпорядженні видання Обозреватель, пишуть Українські новини.

Йдеться про аналіз інформації щодо запланованих до введення в експлуатацію у II півріччі 2019 року станцій, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел: чи є можливість знизити долю "дорогої" зеленої енергії та, відповідно, знизити тариф Укренерго. "Відповідно до інформації ДП "НЕК "Укренерго" прогнозується перерозподіл обсягів виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, що потенційно може вплинути на обсяг компенсації виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії, який буде враховано у тарифі на послуги з передачі електроенергії ДП "НЕК "Укренерго"", – зазначено в листі.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в п'ятницю прийняла постанову Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП НЕК Укренерго. Цим документом регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% – з 347,43 до 312,14 грн/МВт-год.

Як повідомляли ЗМІ, зниження тарифу Укренерго є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. При цьому Асоціація енергетики України направила лист у НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу Укренерго на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах "зеленої" енергетики, що не введені в експлуатацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137819
 
 
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Как можно снижать тарифы методом просмотра энергобаланса,это прикол какой то или высший пилотаж в демагогии?
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Не вздумайте, а то сразу ***** нападет! Вон, пастор, все время, предупреждает.
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сейчас наоборот....
Раша компенсирует убытки пятой колоне что бы завести на выборы ВР своих людей..
Потом все вернет с полна, вместе с Малороссией...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаМіністерство енергетики доручило "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику
 
 
 
 
 
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