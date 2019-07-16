EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  921  58
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4198) СБУ (4502) Баканов Іван (32)

 Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов

Станом на цей день у Службі безпеки України не фіксують фактів втручання у виборчий процес позачергових виборів народних депутатів України з боку Російської Федерації.

Відповідаючи на запитання про те, чи фіксуються факти втручання РФ в українські вибори, т.в.о. глави СБУ Іван Баканов під час брифінгу у вівторок у прес-центрі СБ України сказав: "Станом на зараз - ні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо такі атаки і будуть... ми готові їм протистояти", - додав він.

В контексті загрози можливого втручання в роботу серверів ЦВК т.в.о. глави СБУ зазначив, що українські профільні служби та відомства завчасно готувалися і відпрацьовували на навчаннях шляхи протидії такому втручанню під час парламентських виборів.

Читайте також: Понад 233 тисячі українців змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

"Ми досить добре готувалися до цієї події (виборів нардепів. - Ред.), і ті навчання, про які я згадував, саме були присвячені захисту критичної інфраструктури, яка повністю копіює інфраструктуру Центральної виборчої комісії, тому я вважаю, що навіть якщо такі атаки і будуть, то ми добре підготовлені, і зможемо досить ефективно їм протистояти", - підкреслив Баканов.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.

Також читайте: НСЖУ відкриває "гарячу лінію" для журналістів на час виборів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137817
 
 
 Топ коментарі
 
Прямо ніхто не втручався, бюлетені не підкладав.
Мова про ЗМІ.
Баканов нас за ідіотів має ?
 показати весь коментар
 
Вата на всех каналах не в счёт ?
 показати весь коментар
 
Та что там вата на каналах, если жена Баканова вата.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прямо ніхто не втручався, бюлетені не підкладав.
Мова про ЗМІ.
Баканов нас за ідіотів має ?
 показати весь коментар
 
 
Шо в Украине за стильные кепки - уже в морду дают?

 показати весь коментар
 
 
Це так виглядаемо ми? 72 % українців? Ось як нас бачать мізер прихильникіфв Порошенко, за чвасів правління якого збільшилися пенсії зарплатні і закінчилася війна за два тижні!
 показати весь коментар
 
Це так виглядають його кращі представники, які не маскуються...
 показати весь коментар
 
ось якими бачать вас всі адекватні українці - і не треба прикриватися - це не допоможе.
 показати весь коментар
 
РФ вже має при владі кого треба, а подальше втручання у вибори не потрібне.
 показати весь коментар
 
 
Та что там вата на каналах, если жена Баканова вата.
 показати весь коментар
 
 
ПОЧЕМУ РАЗУМКОВ НЕ СИДИТ С ВЫШИНСКИМ???«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.

В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
 показати весь коментар
 
 
ЭТОТ ФАКТ С РАЗУМКОВЫМ И ЕГО СТОРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДАТЕЛЕМ ВЫШИНСКИМ - ПРЯМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛЯНИЯ РОССИ Н А ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ
 показати весь коментар
 
 
Кому тепер не понятно, що це за зеко-мада? Що це - чисто парашинська шпигунська...
 показати весь коментар
 
 
Им как раз понятно. Они именно за это и голосовали.
 показати весь коментар
 
 
так втручатися не надо, сами перегрызутся ...
 показати весь коментар
 
 
Баканов, ты и есть это вмешательство.
 показати весь коментар
 
 
Микола Княжицький: "Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України"
"Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці."

До побачення, Європо! Вітаємо проросійського диктатора!

https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
 показати весь коментар
 
 
Брешут!
Петко привез нам Тутмаса и его уже отпели, или что там зимой бесновались попы и он тоже. То есть, теперь Яхве слышит молитвы. Это в 1932-33-х оН не слышал ибо не было Тутмаса, а теперь все будет хорошо. Если Зеля злой, то будет побит громом, или "гореть вечно"(если верит в Яхве, правда). А то что собор горел в Париже и прочие типо "знаки", так это сотона с позволения Яхве проверяетверу, ибо мы маловерили. Все просто и я спокойно смотрю в будущее(пакует "кравчучку", заказывает билет) Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 568
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Значит все кандидаты Москву устраивают.
 показати весь коментар
 
Разумков (кремлевский агент) заводит типа партию и там она покупается ВСЯ!!! оптом кремлем .
 показати весь коментар
 
 
а зачем Рашке вмешиваться? Она принимает участие через Медведчука, опоблок, Рабиновича, Мураева, Бойко и тд...
Баканов отмывает рашу перед всем Миром...
Подонок с Зе-команды....
 показати весь коментар
 
 
сраный клоун Баканов, что-то говорит о невмешательстве клоунов..
 показати весь коментар
 
 
Медведчука, Мураева, Бойко, Рабиновича, Вилкула и пр. шваль.... Баканов в упор не видит?П.С. Наверное, до сих пор обмывает лейтенантские погоны....Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 9335
 показати весь коментар
 
 
Завтра он расскажет, что это Порошенко в выборы вмешивается...
 показати весь коментар
 
 
Нет, он скажет, что в выборы вмешивался госдепартамент США, который развязал гражданский конфликт в Украине и поссорил два братских народа
 показати весь коментар
 
 
Так скоро дойдет до того, что и войск российских на Донбассе нет
 показати весь коментар
 
 
что их туда обманом заманил Порошенко
 показати весь коментар
 
1. Чего кацапам вмешиваться, если зебилы своими руками гробят Украину?

По Наполеону - если враг ошибается, не нужно ему мешать.

2. Заявления КВНщика с липовым воинским званием, который думает, что он глава разведки - суровая и серьезнейшая информация для осмысления.
 показати весь коментар
 
 
Журналістка DT.ua виявила, що Разумков та «РИА Новости Украина» разом «організовували новини»
 показати весь коментар
 
 
Якщо Баканов заперечує втручання, то дипломати про це прямо волають:
"Український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив у коментарі власкору Укрінформу та іншим журналістам у понеділок ввечері, що сам факт прагнення Росії обговорити «мовне питання» на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни".

звідси: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740948-elcenko-rozpoviv-pro-so-ukraina-govoritime-z-rf-pid-cas-radbezu-oon.html
 показати весь коментар
 
 
Український дипломат, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко\\\\\\\\\


походу вже колишній...

 показати весь коментар
 
та понятно, що ви, зебіли, поміняєте. Але поки що він діючий.
 показати весь коментар
 
 
зараз, штани одягну, запишусь у "зебіли" і одразу поміняю його на Мертведчука Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 8494
 показати весь коментар
 
Зате є факт втручання язика Баканова у проміжність сідниць *****.
 показати весь коментар
 
 
он, наверное, думает, что кацапы высадят десант и возьмут штурмом ЦВК ))
 показати весь коментар
 
 
Ну что еще надо сказать? Это то что говорит Медведчук, Коломойский, Портнов!
Что вам еще нужно какие еще нужны доказательства???!!!
 показати весь коментар
 
С чертями разобрался. Теперь можно и о выборах подумать.
 показати весь коментар
 
 
всё правильно.. до тех, пор пока сама телеканализация Московии и говномёт Киселёв с Соловьёвым не скажут по украинскому телеящику, в перерывах между "сватами" и "квартал95", что Мокша вмешивается, ватная гнида в СБУ Баканов ничего не заметит.. для чего бы его ещё назначали криворожские засланцы?
 показати весь коментар
 
Телеміст і поїздка кандидатів в кремль це як називається? Схоже він просто дурень який не бачить далі свого носа. Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 8242
 показати весь коментар
 
Схоже він просто дурень який не бачить далі свого носа.\\\\\\\\

Угу, як би ж то... Якщо був би дурнем, то це була б удача
 показати весь коментар
 
Дааа телемосты и высеры прокацапских каналов не в счёт Пукин же прямо не заявлял за кого голосовать
 показати весь коментар
 
Юрій Карін, Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»: "Два сценарії Путіна щодо впливу на вибори в Україні"

На сьогодні в якості основного варіанту "остаточного вирішення українського питання" в кремлівських кабінетах бачать втручання або висловлюючись коректніше, вплив на українські вибори за так званим "молдовським сценарієм".
Його суть полягає в нав'язуванні Україні плану "федералізації", який до 2014 року активно просувався "Українським вибором" кума Путіна - Віктора Медведчука. Він пов'язаний з насиченням політичної арени України (особливо парламенту) політиками, які підтримують ідею автономії Донбасу в складі України з подальшою її федералізацією. Довгостроковий план, черговим етапом якого стануть місцеві вибори в 2020 році, передбачає поглиблення розколів усередині нашого суспільства за рахунок "параду автономій", а в перспективі повинен призвести до втрати суверенітету або територій. Наприклад, у вигляді "сухопутного коридору" до Криму.
Першочергові цілі РФ не змінюються досить давно, тому їх доволі просто описати: це оновлення українських політичних процесів у вигідному для Москви форматі, а також інтеграція в українську політику російських маріонеток із розширеними повноваженнями.
Крім того, їх поточне завдання полягає в послабленні державності нашої країни за рахунок нівелювання її зовнішньополітичних зусиль, розвалу сектора оборони та безпеки. Це повинно привести до відмови стратегічних партнерів від України, від її підтримки в протистоянні з РФ
Більш "далекі" цілі - дезінтеграція проєвропейського політичного блоку України з паралельним послабленням інституту влади з кінцевим підсумком - "вихід" на прямі переговори з так званими "ДНР/ЛНР". В цілому, ідея зрозуміла - переконати світ, що біле це чорне або іншими словами, змусити вірити в московську казку про те, що "в Україні громадянська війна, а РФ до цього не має ніякого відношення". Це прямий шлях до зняття санкцій, які боляче б'ють по російській економіці.
Так, склалося, що реалізацією даного сценарію займаються дві групи впливу з Кремля - Віктора Медведчука і Владислава Суркова, які фактично заважають одна одній. Швидше за все, це призведе до того, що "Болівар не витримає двох". У жорсткій конкуренції між ними поки з великим відривом виграє Віктор Медведчук, який, серед іншого, має "карт-бланш" і значну фінансову підтримку Кремля.
Найнеприємніше в цій ситуації - це той випадок, якщо "молдавський сценарій" в Україні не спрацює. Тоді Кремль застосує другий сценарій - "стратегію хаотизации" ситуації в Україні. Із завданням "максимум" - спровокувати масове громадянське протистояння в Україні ( "війна всіх проти всіх", чого їм вдалося добитися в Сирії і який прямо зараз реалізовується в Грузії). А це може стати приводом для вторгнення "російських миротворців" для запобігання кровопролиття і фактичної окупації країни росіянами.
Планомірне тиск на психіку громадян, з метою "зірвати кришку чайника" вже відбувається. Причому одночасно в Україні та в Грузії. Наприклад, в Україні обстріляли з гранатомета канал 112. Ніхто не постраждав, збиток мінімальний, але так завжди і відбувається при постановочних обстрілах і підпалах "українськими радикалами", призначених для картинки на російському телебаченні. Провернувши такі справи "чужими руками", легко розганяти хвилю в ЗМІ про "звірства фашистів і бандерівців" в Україні.
Повністю: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-07-15/upravlyaemyiy-haos-u-putina-est-dva-stsenariya-vliyaniya-na-********-v-ukraine/26795?amp


короче: журналісти бачать втручання - а СБУ (та ні, не все, СБУ, а лише головний лейтенант) - не бачить...
 показати весь коментар
 
"... Службі безпеки України не фіксують фактів втручання у виборчий процес..." - очередные соевые гниды, шохи Лолиты нифига не видят...
 показати весь коментар
 
А Медведчук ,Бойко,Рабинович,Шуфрич -это ж всё российские агенты .
 показати весь коментар
 
 
факты вмешательства не могут обнаружить себя Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 3331 Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов - Цензор.НЕТ 7925
 показати весь коментар
 
все і так йде по їх плану,інформаційний простір поглинається кремлядью,"зеленськийнаш"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФакти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов
 
 
 
 
 
 вгору