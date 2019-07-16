 Понад 233 тисячі українців змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 2 166 осіб з окупованого Росією Криму, 35 780 - з Донецької області та 17 370 - з Луганської, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна було до 15 липня.