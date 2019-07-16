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 Понад 233 тисячі українців змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

233 347 виборців змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради України, які відбудуться цього тижня.

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 2 166 осіб з окупованого Росією Криму, 35 780 - з Донецької області та 17 370 - з Луганської, передає Цензор.НЕТ.

Понад 233 тисячі українців змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр 01

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Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна було до 15 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137812
 
 
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А потом все в непонятках, откуда у зешвали рейтинги в 36%
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Перегруппировка после президентских? Более 233 тысяч украинцев сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 9164
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Вся сепарня из ОРДЛО ездила голосовать за клоуна + были фальсификации под крышей авакяна
Если суды еще до выборов присягнули бене и олигархату, то что думаете ЦВК в сторонке осталось?
Думаете откуда у зешвали вдруг такой зашкаливающий результат
Зебилов много, но не настолько
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Это не окончательные данные, вчерашний день не учтен.
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Самым публикуемым у Вышинского был Разумков - кому -то интересно с кем его партия сотрудничать будет???
«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.

В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.
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