 Понад 233 тисячі українців змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 2 166 осіб з окупованого Росією Криму, 35 780 - з Донецької області та 17 370 - з Луганської, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна було до 15 липня.
Если суды еще до выборов присягнули бене и олигархату, то что думаете ЦВК в сторонке осталось?
Думаете откуда у зешвали вдруг такой зашкаливающий результат
Зебилов много, но не настолько
«Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам», - пишет журналистка.
В таких пресс-конференциях принимали участие также знаковые политконсультанты, такие как Михаил Погребинский или Олег Волошин.