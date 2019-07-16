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Все про:музей (181) Нідерланди (425) суд (5300) Нищук (123)

 "Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів

Глава Міністерства культури України Євген Нищук відреагував на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо "скіфського золота".

Як інформує Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в Facebook міністр культури пише: "Щойно Апеляційний суд Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) про повернення в Україну експонатів виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" так званого "скіфського золота" замість оприлюднення остаточного рішення надав два місяці на додаткові пояснення".

Нищук зазначив, що зараз рішення уважно вивчається адвокатами, Мін'юстом, Посольством України в Королівстві Нідерланди та юридичними радниками.

"Сподіваюся, що суд, переглядаючи цю справу, зрозумів, що питання лежить виключно в площині українського законодавства", - пише міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації

"Ще у березні, коли йшло слухання, і я особисто був присутній на засіданні, де ставилося питання чому саме Апеляційний суд Амстердама має розглядати справу. Хочу нагадати, що згідно із контрактами, які були укладені між українськими музеями і Музеєм Алларда Пірсона, розгляд будь-яких спорів відбувається на території України в українському суді. Я можу припустити, що суд все-ж звернув на це увагу, і зрозумів, що це виключно українська компетенція", - підкреслив Нищук.

"Хочеться нагадати, що наша позиція, як і у 2014, залишається незмінною - "скіфське золото" має повернутися до України, держави, якій воно належить на праві власності і ми готові надати будь-яку додаткову інформацію на запит суду", - резюмував глава Мінкульту.

Нагадаємо окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України. Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Також читайте: Повернення "скіфського золота" затягується через намагання Росії привласнити його собі, - Джепарова

Скіфське золото має повернутися в Україну, - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137811
 
   
 Топ коментарі
 
Решение голландского суда было предсказуемого. Украина платить Нидерландам и за судебные издержки и за так называемое "хранение" золота скифов у этих маланцев. Бизнес - ничего личного
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Фрол Федоров! Бот кацапановский(людоедский). Украіна його туди відправляла, Украіна повинна його отримати назад. Відкий ,Фрол недодєланий, міжнародні правила та конвенціі по музейним справам. І передай своім керівникаммв в Мокві. Нічого особистого...
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Ты или дурак или даун. Что впрочем равнобедренно. Мне твои высеры по.... Если ты не понимаешь смысла написанного, значит ты умалишенный
"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів - Цензор.НЕТ 6969
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Решение голландского суда было предсказуемого. Украина платить Нидерландам и за судебные издержки и за так называемое "хранение" золота скифов у этих маланцев. Бизнес - ничего личного
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Фрол Федоров! Бот кацапановский(людоедский). Украіна його туди відправляла, Украіна повинна його отримати назад. Відкий ,Фрол недодєланий, міжнародні правила та конвенціі по музейним справам. І передай своім керівникаммв в Мокві. Нічого особистого...
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По международным правилам, оно должно вернуться именно в тот музей, откуда было отправлено на выставку. Вот в этом и коллизия...
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Никакой коллизии.. Если музей захватила группа террористов.. никто туда не повезёт экспонаты.. Международным правом Крым, а значит и все музеи в нём.. признанны оккупироваными.. или аннексироваными. В том числе и Голландией.. В то же время. тот музей состоял в определённом юридическом союзе с другими музеями Украины.. Это было одно юр лицо..
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Ты или дурак или даун. Что впрочем равнобедренно. Мне твои высеры по.... Если ты не понимаешь смысла написанного, значит ты умалишенный
"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів - Цензор.НЕТ 6969
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Культуру зНищук уже всю истребил, театры по сдавал в аренду, денег в бюджете почти нет на развитие, только о скифском золоте и думает.
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​​​​Украинская национальная комиссия по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей разработала стратегию - план возвращения всех похищенных кремлёвскими оккупантами украинских историко-культурных реликвий, согласно международно-правовых норм, которые обеспечивают пути решения этого вопроса, Составлен полный просто огромный реестр памятников культуры, которые были преступно украдены кремлёвскими захватчиками и оказались на территории вражеской якобы России( Московии) . Похищенный лапотниками спектр национального культурного наследия Украины просто огромен, это материальные достояния: исторические атрибуты Украинского государства, археологические находки и сокровища периода Киевской Руси; клейноды украинского казачества; мозаики; фрески; иконы; полотна известных художников; личные вещи выдающихся исторических деятелей; архивные документы; золото скифов, рукописи и старопечатные книги; изделия декоративно-прикладного искусства; этнографические памятники.. Ведь во времена царской россии - орды и кровавой тюрьмы народов ссср буквально всё, что имело значительную историческую, научную или художественную ценность, проклятыми кремлёвскими оккупантами изымалось похищалось и преступно переправлялось в российские хранилища.
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Давно потрібно зробити реєстр та підготувати плани роботи по поверненню наших цінностей,цінностей народу. За кожну ,навіть, мозаічну ****** судитись і вибивати з цієі драконовськоі Мокви.
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Зачем нам это министерства когда культуры и спорта нет - клубы развалены на стройматериалы на стадионах козы пасутся ...дармоеды и кровопийцы на теле народа.
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Всё верно!
Скифское Золото должно вернуться в Украину, в место постоянной экспозиции в Крыму!
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Як пуйло Крим поверне Україні, так і сківфське золото в Крим повернеться
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А что там решать? Музей был государственным, собственник государство Украина. Оно никуда не исчезло, правопреемника не назначало. Значит и осталось собственником музейных, в том числе, ценностей. В том же музее будет храниться коллекция или передадут другому это решает сам собственник. Это же не боевой трофей, как некоторые думают.
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Не знаю в чем там загвоздка у голландского суда, могу только предположить, что поскольеку юридически Крым является частью Украины, то отправляя экспонаты в Крым голландцы формально отправляют их в Украину, а не на россию. Казус, конечно, но вполне реальный
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в Крым самолеты KLM не летают, так что милости просим через Киев, мы встретим) Пусть и крымчане приезжают, те которые пособники оккупантов, тоже пригодятся для обменов
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Могут и через Беларусь, как нейтральную страну.
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"Наши адвокаты внимательно изучают". Ваши адвокаты нихрена не делают. Пять лет было, чтобы изучать. В политику сейчас пошли сплошные адвокаты и экономисты. Только и умеют, что п.зд.ть и не попадаться. Создавать что-то - кишка не просто тонкая, она отсутствует вообще.
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Что-то в етом есть правдивое?! Наши юристи- енто такие люди, которие кормятся от наших украинских законов, а работают даже не на себя, а на какую- либо страну. Даже врага. Портнов, Богдан,Лукаш и еще целое племя таких не понятних "юристов". А главное, деньги получают еще за ето.
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З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каменями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею проклятими російськими окупантами поцупити і вивезено 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році під ворожу Росію вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і др.Всё це незліченні українські скарби все золото було викрадено Личакові ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську і комуно-фашистських Личакові Росію, і де поки незаконно перебуває до рішення міжнародних судів.
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Дуже "оригінальна" думка. А не здається Нищуку що при цого посаді потрібні не коменти рішень нідерландських судів, а якась дія...
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Радуйтесь, что только "золото" профукаете паРашке при правлении перЗЕдента, а то он еще и карту Украины рисовал в фильме, Жирик границами был доволен.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів
 
 
 
 
 
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