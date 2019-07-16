 "За лаштунками" ведеться дипломатична робота. Італійській владі багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми, - Пристайко про справу Марківа

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Судові справи – доволі чутлива річ. Ми не хочемо давати зброю тим, хто скаже, що офіційна влада України втручається й тисне. Для цього існує консул, який має право виступати від імені Української держави в суді. Всі інші механізми теж використовуються", – зазначив Вадим Пристайко.
"Держава Україна допомагає у цій судовій справі. Роботу ведуть не тільки адвокати. "За лаштунками" ведеться дипломатична робота. Італійській владі, хоч вона офіційно не залучена, багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми. Більш того, ця справа стає політичною", – наголосив Вадим Пристайко.
Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що у цій справі є специфічні моменти, які впливають на рішення суду. Зокрема, це італійське громадянство Віталія Марківа.
"Ми працюємо, про цю ситуацію відомо Президенту, скоординовано дії з Міністерством закордонних справ та з іншими відомствами", – сказав він.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
И я не буду голосовать за ЗЕ, я буду голосовать за Гриценко. Я думаю, что тем, кому болит за Украину не будут категорически голосовать за жопоблок, ЕС и Батькивщину. Это все бывшие, у которых было все и которые довели страну до той ручки, что мы сейчас видим.
только дурак не изменяет своим принципам во что бы то ни стало.
При его желании гражданство Италии можно анулировать.
Пусть позвонит и предупредит что мы можем это оспорить.
законом, кто является его гражданином. Данный закон признается
другими государствами, в случае его соответствия международным
конвенциям, международному обычаю и общепризнанным принципам
права, касающимся вопросов гражданства.
Але тут питання в іншому. Ми маємо відстоювати будь кого, хто воював за Україну, тим паче у випадку, коли бачимо відверто незаконне і політичне рішення.