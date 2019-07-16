 "За лаштунками" ведеться дипломатична робота. Італійській владі багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми, - Пристайко про справу Марківа

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Судові справи – доволі чутлива річ. Ми не хочемо давати зброю тим, хто скаже, що офіційна влада України втручається й тисне. Для цього існує консул, який має право виступати від імені Української держави в суді. Всі інші механізми теж використовуються", – зазначив Вадим Пристайко.

"Держава Україна допомагає у цій судовій справі. Роботу ведуть не тільки адвокати. "За лаштунками" ведеться дипломатична робота. Італійській владі, хоч вона офіційно не залучена, багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми. Більш того, ця справа стає політичною", – наголосив Вадим Пристайко.

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Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що у цій справі є специфічні моменти, які впливають на рішення суду. Зокрема, це італійське громадянство Віталія Марківа.

"Ми працюємо, про цю ситуацію відомо Президенту, скоординовано дії з Міністерством закордонних справ та з іншими відомствами", – сказав він.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.