 Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Про це в коментарі LIGA.net повідомила прессекретарка відомства Олена Гітлянська, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Дубілета представлять на брифінгу в СБУ.
Дубілет у своєму телеграм-каналі повідомив, що його запросили взяти участьу декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.
"Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом у цілому. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим", - зазначив він.
За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - найкращий спосіб боротьби з нею.
А те, кого поставил хряк-мародер. Так, что ЗЕ здесь ни при чем.
проф Преображенский
Пеца год работал и никто не критиковал...
Разницу видишь?
Серешь на каждой ветке
Поэтому вы в аутсайдерах находитесь(((
Все проводки по Привату давно в материалах Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377)
Но вы обязательно попытайтесь что то потереть
Плюс еще одна статья не помешает
Вы пользовались услугами iGov? - это там, где можно через интернет записаться на получение паспорта, заказать и получить справку "о несудимости", "о составе семьи" и очень-очень много других функций, ради которых раньше приходилось выстаивать огромные очереди в гос учреждениях
Вы знаете КТО, на волонтерских началах и за свои деньги, создал этот сервис и после, безвозмездно передал в управление государству?
Это всё тот же "холоп коломойши" Дмитрий Дубилет!
Очень вас прошу - перед тем как накидать очередную порцию г...на на вентилятор - #думайТЕ
Співробітники ДБР @dbr_gov_ua та СБУ @ServiceSsu прийшли до Державного експертного центру МОЗ України та оголосити про підозру у сфабрикованій справі директору Тетяні Думенко.
Це ніщо інше, як помста за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах.
Вибачаюсь за матюки , інших слів
немає . Вони тупо заповнюють все
своїми .
Совпадение, только и всего. И никакого кумовства.