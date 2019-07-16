EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  4025  69
Все про:СБУ (4502) Приватбанк (276) Дмитро Дубілет (1) Баканов Іван (32)

 Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Ексдиректор з інформаційних технологій "Приватбанку" Дмитро Дубілет став радником в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Про це в коментарі LIGA.net  повідомила прессекретарка відомства Олена Гітлянська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Дубілета представлять на брифінгу в СБУ.

Дубілет у своєму телеграм-каналі повідомив, що його запросили взяти участьу декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття

"Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом у цілому. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим", - зазначив він.

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - найкращий спосіб боротьби з нею.

Колишнього IT-директора Приватбанку Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137809
 
   
 Топ коментарі
 
Да здравствует Коломойская Народная Республика!
Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3511
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да здравствует Коломойская Народная Республика!

 показати весь коментар
 
 
Походу у тебя раболепие пред петюней
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А судьи кто???
А те, кого поставил хряк-мародер. Так, что ЗЕ здесь ни при чем.
 показати весь коментар
 
 
а че ж они при порохе ещё арест не сняли?
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Дубілет,батько якого Олександр Дубілет був керівником Приватбанку до його націоналізації, з якого вивели мільярди гривень, пише, що його запросили до участі в кількох проектах,по боротьбі з корупцією. І сподівається що його "досвід" допоможе країні. Досвід дійсно "крутий"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если это тот, кто создал Приват24, то это круто.
 показати весь коментар
 
 
ага. это именно тот, кто переводил бабло из Привата в офшоры. в том числе и офшоры ВАЗа.
 показати весь коментар
 
 
все кто им пользуется, немного напряглись нет?
 показати весь коментар
 
Приват24 запустили немного раньше, чем трудоустроили туда ДДА
 показати весь коментар
 
Зелебобка не холоп каломойши, да зелохи?
 показати весь коментар
 
 
Побольше бы таких новых лиц и Украина поднимется
 показати весь коментар
 
чувствую, через неделю этих лиц в Украине будет по самое нехочу. в том числе и януковощь с азировым.
 показати весь коментар
 
 
Чувствуют х ..в одном месте,а остальное ощущают😁😁😁
 показати весь коментар
 
так это отпрыск представителя приватовской мафии времен Тигипко -наперсточники в галстуках
 показати весь коментар
 
 
Чому всі думають,що якщо ітішник,то буде добре розумітися в політиці чи в інших державних справах?
 показати весь коментар
 
Политиками не рождаются ими становятся
 показати весь коментар
 
Tot Totovich Не всі можуть стати політиками,повинні бути якісь якості для цього.А ще потрібно з малого починати,а не наголовні посади відразу іти.
 показати весь коментар
 
Дайте пацанам поработать,показать себя
Пеца год работал и никто не критиковал...
 показати весь коментар
 
Нет, просто человек вырос в Привате, его папка один из топ менеджеров Привата. Так что просто свой правильный пацан
 показати весь коментар
 
 
Це напевне єдиний лейтенант у світі, у якого радником є топ-банкір. Але проблема в тому, що це теж кадр Коломойського. Тому у СБУ будуть проблеми зі Штатами, як і у Зєлєнского через Богдана.
 показати весь коментар
 
 
Всіх приватбанковських на Банкову. Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет назначен советником и.о. главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3154
 показати весь коментар
 
 
чергова божа роса для Зе білів...праклятий парашенка, шо ж ти надєлав Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 2359
 показати весь коментар
 
 
Приватовская гнида которая помогала Валеричу упереть 5.5 млрд, даааа, в СБУ именно такие нужны
 показати весь коментар
 
 
Понятно что не работает. НО работал, что он главой ит(папка вытянул), что его папка, в правлении привата. И на удивлении они оба работали там, когда пропало 5.5 млрд, вот наверное честные люди...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он работал ,а не прислуживал,как вы порохоботы петруси
Разницу видишь?
 показати весь коментар
 
 
Да, в суппорте работал, оказался самым талантливым суппортером и стал главой ИТ. Верим! Всегда самый талантливый недоросль в компании сынок топ менеджера
 показати весь коментар
 
 
Так в данный момент и деньги не выводятся. Не старайся показаться еще тупее, чем ты есть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупее,чем ты ,😉здесь нема
Серешь на каждой ветке
 показати весь коментар
 
За это я не переживаю. В сравнении с такими как ты, мой интеллект на уровне Энштейна.
 показати весь коментар
 
 
Такой же самовлюбленный в себя як и пеца
Поэтому вы в аутсайдерах находитесь(((
 показати весь коментар
 
Ты мне льстишь. До "аутсайдерства" Пороха мне отсюда туда не видать. Но кое чего в этой жизни достиг. На крайняк, в отличии от тебя, за деньги в коментах не сру.
 показати весь коментар
 
Борьбу с коррупцией нужно начинать с изменения законов,иначе все борцы с коррупцией сами быстро будут становиться топ коррупционерами.
 показати весь коментар
 
Лучше не изменениями, а полной отменой Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 5694
 показати весь коментар
 
А Баканов - это тот карманный СБУшник Зелени, который в телефоне у него живёт, чтоб с чертями разбираться?
 показати весь коментар
 
 
Г-да зеленские опоздали
Все проводки по Привату давно в материалах Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377)
Но вы обязательно попытайтесь что то потереть
Плюс еще одна статья не помешает
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всем злопыхателям хочу задать два вопроса:
Вы пользовались услугами iGov? - это там, где можно через интернет записаться на получение паспорта, заказать и получить справку "о несудимости", "о составе семьи" и очень-очень много других функций, ради которых раньше приходилось выстаивать огромные очереди в гос учреждениях
Вы знаете КТО, на волонтерских началах и за свои деньги, создал этот сервис и после, безвозмездно передал в управление государству?

Это всё тот же "холоп коломойши" Дмитрий Дубилет!

Очень вас прошу - перед тем как накидать очередную порцию г...на на вентилятор - #думайТЕ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порососки просто спутали его с менеджером Рошена - Вовком , который тупее всех тупых , но предан доллару и Педро .У ЗЕ само собой дефицит кадров , вот он и берет тех кого знает и доверяет , а дальше жизнь покажет .
 показати весь коментар
 
 
Даёшь премьером украильтянина коломойского!! Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4631
 показати весь коментар
 
 
Это тот, что Приват24 сделал. Очень умный чувак....
 показати весь коментар
 
 
І порохоботи всі приват 24 користуються і жоден не спалив картку привата створенного бенєй,а погавкати треба
 показати весь коментар
 
 
А до чого загранпаспорт? Петя до нього немає жодного відношення так як і до безвізу.
 показати весь коментар
 
Зебики, это тот умный чувак, который предложил, бороться с уменьшением количества населения Украины, методом раздачи паспортов Украины всем желающим.
 показати весь коментар
 
Я, конечно, не ксенофоб и вообще-то гуманист, но как же часто вспоминаются Шевченковские Гайдамаки, как жидов резали Гонта и Зализняк в Умани.
 показати весь коментар
 
Ага, вспомните, что дальше было в течение нескольких веков
 показати весь коментар
 
Неужели реформами могут заниматься только кристально честные люди?! История человечества говорит об обратном
 показати весь коментар
 
Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 6641Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 39 мин.39 минут назад
Співробітники ДБР @dbr_gov_ua та СБУ @ServiceSsu прийшли до Державного експертного центру МОЗ України та оголосити про підозру у сфабрикованій справі директору Тетяні Думенко.
Це ніщо інше, як помста за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах.
 показати весь коментар
 
 
Готовьте свои денежки) если они у вас еще есть)
 показати весь коментар
 
Ще один дубилет - й.. , твою мать !
Вибачаюсь за матюки , інших слів
немає . Вони тупо заповнюють все
своїми .
 показати весь коментар
 
 
Когнитивный диссонанс. Узеленского говорили, что сбу должно заниматься только внешней защитой государства. Теперь получается что сбу опять лезет в бизнес. А зачем тогда создавались антикоррупционные органы?
 показати весь коментар
 
Ух ты, знакомые все лица - не тот ли это Дубилет, который сынок председателя правления Приватбанка?
Совпадение, только и всего. И никакого кумовства.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКолишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова
 
 
 
 
 
 вгору