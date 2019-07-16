 КС визнав конституційним закон про декомунізацію (оновлено)

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення суд ухвалив у вівторок після проведення засідання в закритому режимі.
"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною!!! Надійні джерела, яким можна довіряти", - написала Гриневич.
Зі свого боку, директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, посилаючись на інформацію, що надійшла до нього, також повідомляє про те, що КС визнав конституційною статтю 7 закону "Про освіту".
"Отже, "мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова", - написав В'ятрович у своєму акаунті в Twitter.
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К примеру, если переименование московского проспекта основывалось на законе о декоммунизации, то это очень шаткая позиция, т.к. название города юридически не является символом коммунизма или тоталитаризма. Такое решение надо основывать мнением жителей Киева или этого проспекта.
Может Вы в курсе? Просветите.
А стосовно Гепи, то чому він тоді на виборах президента агітував за Порошенко, якщо, з ваших слів, він "попутник Разумкова"?
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку"
Че, Невзорова смотри.те?)
Я тобі шо, ПЕС шоб за командою х.з. кого гавкати? Повтори собі як тобі це пече. Хоч на суахілі
а без цього це пук в повітря
навіть на піар не тягне
Співзасновника monobank Дубілета призначено радником т.в.о. глави СБУ
Дубилет это тот с кем на двоих беня приват банкротил