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 КС визнав конституційним закон про декомунізацію (оновлено)

Конституційний суд України визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (закон про декомунізацію)

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок після проведення засідання в закритому режимі.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною!!! Надійні джерела, яким можна довіряти", - написала Гриневич.

Зі свого боку, директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, посилаючись на інформацію, що надійшла до нього, також повідомляє про те, що КС визнав конституційною статтю 7 закону "Про освіту".

"Отже, "мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова", - написав В'ятрович у своєму акаунті в Twitter.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137802
 
   
 Топ коментарі
 
А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
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А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
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А Вы считали этот закон неконституционным? Нет? Тогда чему удивлены?
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"конституционнім судом", извините вопрос не ко мне.
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Тогда чему удивлены?/ Решение КС не совпадает с трэндом-вектором-направлением решений судов после назначений судей гарантом. -Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов 29.05.19 / Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы/Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи.
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Мне тоже не нравятся такие решения судов, но это совсем не значит, что они были необоснованные. Чтобы дать им свою субъективную оценку надо как минимум изучить материалы дел и хоть немного разбираться в тонкостях юриспруденции.
К примеру, если переименование московского проспекта основывалось на законе о декоммунизации, то это очень шаткая позиция, т.к. название города юридически не является символом коммунизма или тоталитаризма. Такое решение надо основывать мнением жителей Киева или этого проспекта.
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На любое переименование есть решение Киевсовета. Киевсовет имеет право переименовывать. На каком основании гребаный окружной суд почитал его незаконным - это вопрос интересный.
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Для этого и надо для начала изучить решение суда, чтобы понять его мотивацию. Чесно скажу - не изучал, времени на все катастрофически не хватает...
Может Вы в курсе? Просветите.
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а назвали то їх в честь кого, камуніздичних хероїв, а щодо решти, то погоджуюсь.
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потому что наш конституционный суд уже удивлял...
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после выборов в ВР изменится состав КС и вот тогда начнётся самое интересное
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уже началось, а дальше будет скучно - вынос сопли ногами вперед.
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А как тогда смотрит Уголовный кодекс на действия Гепы?
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А заодно і на висловлювання Разумкова про місцеві референдуми щодо пам'ятників всяким жюковим і щорсам?
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"Висловлювання Разумкова" стосувалося переіменування декомунизованих міст та селищ, а не пам"ятників. Чому назву моєму місту (колишній кіровоград) видумувала ВР, а не місцева громада?
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Потому, что вы за три года так и не смогли ничего придумать, акромя слова из трех букв...
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У вашого діда питали коли переіменовували в Кіровоград?
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Лукавите, шановний. Висловлювання Разумкова стосувалося декомунізації.і ви це знаєте. І свідомо написали про перейменування міст, сіл а про вулиці "забули". Я спеціально ще раз перечитав інтерв'ю. А у Харкові окрім відновлення пам'ятника жюкову перейменували іпроспект Григоренка. От така ваша правда зебільська. Там - недомовка, там - перекручування, там - маніпуляція а подекуди - відверта брехня.
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Молодець! Браво! Так, я не сказав за вулиці! Ще що? А той факт, що вулиці, з яких стерто ганебні імена кровопивць більшовизму, переіменовує саме місцева громада, ві, шановний, мабуть забули? І вчинок Гепи ніяким чином не стосується вислову Разумкова - він стосується лише певної статті кримінального кодексу.
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Ні я не забув. А ви щойно запускаєте чергову маніпуляцію. Я ваш пост не заперечив, лише додав ще одного ідейного попутника гепи - Разумкова. Тому не маніпулюйте, якщо вважаєте себе чесною людиною.
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Не треба в черговий раз перекручувати. Місцева громада повинна мати право на переіменування не лише вулиць. а і назви міст та селищ (це саме те, що казав Разумков).
А стосовно Гепи, то чому він тоді на виборах президента агітував за Порошенко, якщо, з ваших слів, він "попутник Разумкова"?
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брехня, що гепа "на виборах президента агітував за Порошенко". Може, щось таке і обіцяв - але, по-ділу, не агітував.
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Хм . А якщо гепа організує перейменування на Проспект Геббельса , або Беніто ? Згідно вашої позиції він має право .
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Так що ваші "зебільскі" перекручування залиште для ваших зебілів.
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Ви не за адресою. Я тут знаний порохобот.Чомусь.
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І ви не за адресою: мені плювати і на порохоботів і на зеботів - я звичайна людина з власною думкою.
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Бачите, ваша проблема в тому, що ви - звичайна людина, а на всіх плюєте. А так роблять лише верблюди. Тому ви визначтеся, хто ви. Це важливо, бо до людей люди відносяться по-людськи.
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Т.е. Когда (во исполнение решения суда) Гепа бюст Жукова демонтирует?
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Гепа - "герой" . КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 581 У зели кишка тонка . Он его боится . А на Филатова в Днепре можно наехать .
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А это уже вопрос к Авакову , и Луценко .
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Уважаю иудеев - такого монстра спихнуть гоям в качестве хозяина, назвав его очень добрым и милосердным(Сталин против негО - сопляк с рогаткой))
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И что? Разумков сказал, что все решают местные референдумы. И клоуну насрать на законы и решения КС.
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А теперь нам необходимо быстренько обсудить чья это заслуга - Поршенко или Зеленского...)))
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Диджитілізація -Олімпійські ігри- смартфонизація пенсіонерів-ура! товарисчи ! ЗЕ- бачив всіх вас в гробу- у білих тапочках!
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Канешно Зеленского! Барыги вон уж аж два месица нету...
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Не "заслуга", а Велика Перемога сивочолого гетьмана!КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1471
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вы хотели сказать зеленосракого штруделя?
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Не кажіть так, ви оскорблюєтє ізбранніка 73%-ного народа.
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А ти що не вважаєш, що це велика перемога Святого Петра? КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6981
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Ви щось попутали, Святий Петро - апостол, у ті часи не було комуністів, але були схожі на них і вони повісились.
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Ну, хоть так, примусили продажних визнати...
Ще би примусити визнати конституційним Закон про люстрацію (Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року) та мовний закон (ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Знову доведеться тиснути на цих продажних...
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совсем обыденная новость, не выделенная жирным....представляю, чтобы было, если бы постановил по другому....
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После 21-го население получит мощную прививку от своей дури!!!!!
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Воно то так , але довго до голови доходитиме , як у жирафа . Місяців 9 .
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ЗЕЛЕНСКОГО В ОДЕССЕ ИСКУПАЛИ В ДЕРЬМЕ https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
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Там Думбровский по ссылке?
Вчера видел. Смешно таки одесситы подшутили над президентом.) Они умеют шутить. Например хорошо прожарить ватку и назвать - шашлыки "скрепоносец в собственном соку" КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3199
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Значит готовят почву для отмены закона о люстрации.
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Свиновата, кто там пер на Зе? хавайте, шокожопые
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Зебіл, ти вчора пер що КС свинохрякомародерський. КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1995
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Так а почему жуков стоит в Харькове и нац жены не снесли повторно или от руководства нет отмашки?а самим за идею впадло?
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Еще бы запретить "речьпосполитовскую" символику. Они же нас оккупировали сколько лет, а когда мы защищались, то получили теперь вопли о волынских резнях(на своей территории, мы же к ним не лезли). Ах да, заробитчан же могут вышвырнуть в отместку, а это чревато.... Хорошо хоть Рашка не вышвыривает, братья же как ни как(шоп они пропали) КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 1329
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Казлов в лаптях, сиди на паРаше и посасывай скрепу ***** 😁
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У тебя "ник" как раз соответствует тому предмету, в честь которого ты себя назвал так КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 9710
Че, Невзорова смотри.те?)
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Скажите, а шо значит это ваше русское "че"?
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Повтори це на польській, щоб повіролось, що ти не кацап.
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А може на гваделупській?
Я тобі шо, ПЕС шоб за командою х.з. кого гавкати? Повтори собі як тобі це пече. Хоч на суахілі КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3327
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З такою кашею в голові більше не приходь сюди.
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Так сейчас Слуга Олигарха в парламенте спокойно внесет в закон нужные изменения и все будет как при "бабушке". Улицы и памятники Ленина,а там и до Сталина недалеко..
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чекаємо коли почнеться вигнання з українського громадянства колишніх комуністів та конфіскація їх майна
а без цього це пук в повітря
навіть на піар не тягне
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За порушення Закону кого-небудь гепнуть нарешті по голові табуреткою? Бо це вже не цирк, а балаган. Кожне чмо виставляє свого жукова де заманеться.
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самый важный вопрос завис в воздухе: кто доберёт подранка в Ха?
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Інтерфакс-Україна‏ @InterfaxUkraine

Співзасновника monobank Дубілета призначено радником т.в.о. глави СБУ
Дубилет это тот с кем на двоих беня приват банкротил
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Значит Хернеса с его памятником кровопийце Тараканову - на помойку!!! И следователей Немышлянского отдела полиции возбудивших уголовные производства вместе с их начальником уволить из полиции НЕМЕДЛЕННО
КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 4465
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У порохоботов непруха, день не задался....а хотя независимо от решения Петиного суда, Зеленский клован
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Вот что триста человек с файерами под судом делает
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правильная листовка для любителей рыгов и раиси
КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 8088
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Ще одна **** сивочола . Щось про Литвина , брата дезертира нічого не чути .Відкупились Литвини ,чи нерухомістю поступились ?
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Спочатку покладають до пам"ятників квіти...Потім їх зносять...Потім дискотують,правильно це чи ні...Найцікавіше,що то роблять одні і ті ж люди...Шкода лишень,що їх все менше і менше,десь на пів мільйона в рік...Правда,намітилась вже невелика геометрична прогресія в цьому процесі...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС визнав конституційним закон про декомунізацію (оновлено)
 
 
 
 
 
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