 Якою мовою говорити - це предмет внутрішньої дискусії України, а не Росії в ООН, - Пристайко

Як повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.
"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови - це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", - наголосив Пристайко.
Він також проінформував, що українські дипломати готові до засідання й в Офісі президента, разом з ними вивчалися ті пропозиції, які будуть сьогодні оголошені нашим представником в ООН.
Крім того, заступник керівника ОП розраховує, що ще до початку засідання Президент чіткіше "прояснить позицію", яка, за його словами, є, яка вироблена, щоб спрямувати дипломатичні зусилля.
Також він нагадав, що участь у Радбезі ООН братимуть і міжнародні партнери України.
Нагадаємо, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності цього дня.
Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак, тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.
Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.
И кто ее начал.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Я думала він розумніший.
В немає предмету дискусії на якій мові спілкуватись.
Його нав'язують виключно окупаційні сили.
...какой-то....
Виталий Портников: Борьба с украинским языком только начинается "День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение" https://inforesist.org/borba-s-ukrainskim-yazykom-tolko-nachinaetsya/ …
День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение. Атаки на закон со стороны его противников все еще впереди.
Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение это закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка.
Могут спросить - а почему именно закон их так волнует? Ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут. Можно перевести на украинский язык популистские лозунги и низкопробные сериалы. Украинский язык не мешает доступу новых старых хозяев страны - олигархов и их представителей во власти к финансовым потокам. Что ж они так? Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся.
Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина - временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира - ну, в крайнем случае «ужалась» до Галичины. Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное - объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят «законсервировать» все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто «дождалась» «хорошей» России - и была ею поглощена.
Поэтому украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и «гражданами мира». Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке - потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано «народными республиками» и Крымом.
Поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом. Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве.
Референдум так никто и не провел.
Потому, что предварительные соцопросы показали несогласие с мнением олигархов.
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поржал - Зеленский четче прояснит позицию для дипломатов в ООН. Смешно....
Но государственный язык украинский
Так устроен мир
Ще раз почитай.
Стаття 25. Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації
1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою.
Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
Якщо зроблять укр. версію першочерговою, то проблем не буде.
До того ж дописувачі не зобов'язані коментувати українською.
Це ваша вигадка.
у вас значний переляк, вам би до психоаналітика звернутись.
Я русский и люблю Украину ...здесь свобода инакомыслия и много хороших людей
Но вообще потрясающе: Совбез рассматривает вопрос использования украинского языка в Украине. Интересно, они также рассматривали бы использование французского языка во Франции, мокшанского в Газпромии и т.п.?
Спустя десятилетие, несмотря на государственный статус национальных языков,
в гос учреждениях и Эстонии и Латвии (про Литву не знаю) население может использовать и
русский, даже формы есть на национальном и русском (и английском).
А в Украине и с кацaпской и с украинской стороны законами o языке пользуются исключительно в целях конъюктуры.
Уходящая порошенковская влада/рада снова замахали этой булавой исключительной в узкополитических целях.
А ведь в 2014-м году они таким образом практически споровоцировали и дали Русне повод вмешаться в украинские дела в Крыму и на Востоке. Ничему не научились - корыто и рейтинг у этих тварей превыше интересов Украины и ее будущего.
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