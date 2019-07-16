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Все про:Росія (18898) українська мова (273) Радбез ООН (338) Пристайко (94)

 Якою мовою говорити - це предмет внутрішньої дискусії України, а не Росії в ООН, - Пристайко

Питання забезпечення функціонування державної мови в Україні - це предмет внутрішньої дискусії в країні, а не Росії в Радбезі ООН.

Як повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови - це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", - наголосив Пристайко.

Він також проінформував, що українські дипломати готові до засідання й в Офісі президента, разом з ними вивчалися ті пропозиції, які будуть сьогодні оголошені нашим представником в ООН.

Крім того, заступник керівника ОП розраховує, що ще до початку засідання Президент чіткіше "прояснить позицію", яка, за його словами, є, яка вироблена, щоб спрямувати дипломатичні зусилля.

Також він нагадав, що участь у Радбезі ООН братимуть і міжнародні партнери України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Нагадаємо, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності цього дня.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак, тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137798
 
   
 Топ коментарі
 
100%. Большинство россиян и "русским"-то языком грамотно не владеют, а лезут во все стороны со своим якобы "русским языком".

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На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 151InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
Виталий Портников: Борьба с украинским языком только начинается "День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение" https://inforesist.org/borba-s-ukrainskim-yazykom-tolko-nachinaetsya/ …

День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение. Атаки на закон со стороны его противников все еще впереди.
Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение это закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка.
Могут спросить - а почему именно закон их так волнует? Ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут. Можно перевести на украинский язык популистские лозунги и низкопробные сериалы. Украинский язык не мешает доступу новых старых хозяев страны - олигархов и их представителей во власти к финансовым потокам. Что ж они так? Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся.
Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина - временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира - ну, в крайнем случае «ужалась» до Галичины. Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное - объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят «законсервировать» все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто «дождалась» «хорошей» России - и была ею поглощена.
Поэтому украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и «гражданами мира». Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке - потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано «народными республиками» и Крымом.
Поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом. Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве.
На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2225
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Мова і Закон , це ті нитки якими зшито Державу .
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Когда в стране война , любая дискуссия или референдум по поводу языка - это измена .
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Война??? Когда и кем была объявлена?
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Ты еще спроси, кем была навязана
И кто ее начал.
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Я вижу транзит, торговлю, безвиз с РФ... Никакой войны нет.
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Россия совершила против Украины акты агрессии, по-простонародному это война, никто же не будет говорить "акт агрессии".
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Ще один...
Я думала він розумніший.
В немає предмету дискусії на якій мові спілкуватись.
Його нав'язують виключно окупаційні сили.
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«на том языке, который удобнее, который является языком матери» (с)
...какой-то....
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"Кроме того, заместитель руководителя ОП рассчитывает, что еще до начала заседания Президент четче "прояснит позицию", которая, по его словам, есть, которая выработана, чтобы направить дипломатические усилия." - вот что значит быть КоМандой!
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Тобто після вступу в дію мовного закону те чудо пропонує знову всередині країни дискусії проводити, замість того, щоб консолідованою позицією кацапів на шишку послати?
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Не идти туда вообще, пусть рашка обсуждает саму себя обеими руками.
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Да, Пристайко у петиков - персонаж не популярный. Надеюсь, таких будет еще много...
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Сейчас нас будут тыкать все кто угодно в наше же дерьмо. От Совбеза ООН до Венециансокй комиссиии с Венграми. Что мешало сделать региональными языки общения в местах проживания нацменьшинств? Кого мы обманываем?
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украинские буржуазные националисты и пособники Америки))
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Для дибілів перехідний період і так затягнули на 28 років, державною мовою мають володіти усі і вона має бути одна, в побуті хоч на ельфійській розмовляй. Регіональні мови лишень підживлюють сепаратистські настрої, в Іспанії добре це бачу.
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и чего кацапы говорят на исскуственно созданом расиянском изыке,а не на китайском или моголо-татарском. Ведь им эти языки роднее?
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Потому что все вокруг воруют и навязывают свою лживую линию
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На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 151InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
Виталий Портников: Борьба с украинским языком только начинается "День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение" https://inforesist.org/borba-s-ukrainskim-yazykom-tolko-nachinaetsya/ …

День, когда начал действовать закон о языке - это только начало непростой борьбы за его сохранение. Атаки на закон со стороны его противников все еще впереди.
Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение это закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка.
Могут спросить - а почему именно закон их так волнует? Ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут. Можно перевести на украинский язык популистские лозунги и низкопробные сериалы. Украинский язык не мешает доступу новых старых хозяев страны - олигархов и их представителей во власти к финансовым потокам. Что ж они так? Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся.
Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина - временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира - ну, в крайнем случае «ужалась» до Галичины. Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное - объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят «законсервировать» все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто «дождалась» «хорошей» России - и была ею поглощена.
Поэтому украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и «гражданами мира». Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке - потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано «народными республиками» и Крымом.
Поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом. Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве.
На каком языке говорить - это предмет внутренней дискуссии Украины, а не России в ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2225
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100%. Большинство россиян и "русским"-то языком грамотно не владеют, а лезут во все стороны со своим якобы "русским языком".

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пусть чеченам и якутам русский навязывают....
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У народа спросить, что ему лучше - зассали!
Референдум так никто и не провел.
Потому, что предварительные соцопросы показали несогласие с мнением олигархов.
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роме того, заместитель руководителя ОП рассчитывает, что еще до начала заседания Президент четче "прояснит позицию", которая, по его словам, есть, которая выработана, чтобы направить дипломатические усилия. Источник: https://censor.net.ua/n3137798
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поржал - Зеленский четче прояснит позицию для дипломатов в ООН. Смешно....
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Любопытно, по новомоу закону Цензор может выходить на русскомя зыке, или ждем когда его оштрафуют?
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Тогда некому тут пиариться
Но государственный язык украинский
Так устроен мир
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по новому закону в СМИ только украинский.
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Так уже лет двадцать мурыжат с мовой и законами о языке и ничего не меняется
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С сгодняшнего дня уже меняется. Вступил новый закн им.Прубия и Порошенко. Оставили прощальны привет Зеле. Сами не хотели в нем учавствовать.
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под эту сурдинку уже и Крым потеряли и Донбас подпалили, и всё мурыжат, потому что суть их - не забота о языке, а политическое марадерство на проблеме.
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Може. Головне, що є українська версія. Але новини в ній запізнюються.
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В отличие от всех здесь присутсвующих, да.
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Да? Якою мовою говорити - це предмет внутрішньої дискусії України, а не Росії в ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8920
Ще раз почитай.

Стаття 25. Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації
1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою.
Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
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поищите про коммисии которые это будут проверят, кто их назначат и как будут наказывать Бутусова, который опаздывает с выпуском на укринском языке. Потом подумайте о юзерах этого форума, которые не успевают писть на двух языках сразу.
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Ви уважно прочитали статтю ?
Якщо зроблять укр. версію першочерговою, то проблем не буде.
До того ж дописувачі не зобов'язані коментувати українською.
Це ваша вигадка.
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В данном законе нет ссылок про комментрии. Каждый можт трактовать как угодно.
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якщо немає посилань, то немає чого і трактувати.
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Например скрин нашей бесды попадет под зкаон о СМИ. Его может прочесть любой желающий. Бутусова и меня можно наказывть, Вам повезло.
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якась брехня.. і вигадки.
у вас значний переляк, вам би до психоаналітика звернутись.
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Я не в том возрасте, что бы пугаться, я КГБ СССР пережил. А вот бестолковых юзеров жаль, они еще не знают куда могут влипнуть.
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Потому что двоечник...шутка
Я русский и люблю Украину ...здесь свобода инакомыслия и много хороших людей
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Я не шучу. По новому закону предполагаюся комиссии по его соблюдению и шрафы до 5 минмальных зарплат. Мы с тобой попадаем.
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Нас не коснется,мы не в госучреждениях
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это касатеся не только госучереждения а медицинские и культурные заведения, сферу облуживания и конечно все СМИ не исключая данный форум.
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Надеюсь Зеля и его шобла не прогнутся под напором кацапов, мадьяров и прочей швали.
Но вообще потрясающе: Совбез рассматривает вопрос использования украинского языка в Украине. Интересно, они также рассматривали бы использование французского языка во Франции, мокшанского в Газпромии и т.п.?
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Господа с мордора(здесь в коментариях), я смотрю очень любят прятатся за ВПН-ами.Не бойтесь вы же вяликие(трусы?),скиньте ВПН-ы!
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Господин Пристайко, как лично по мне так я согласен что бы послать рашку наХ на чисто руском языке, в стенах ООН. Слёзно прошу уважить моей просьбе.
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Мало кто задумывается, что данный закон несет огромную коррупционную составляющую. Не трудно предполжить когда по магазинам буду ходить скрытые проверяюшии их штафовать, потому что не на држмове. Причем штрафть будут как покуптаелй так и продацов.
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а еще нетрудно предположить, что на Марсе есть жизнь..
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с очень большой долей вероятности, Вы правы.
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вот поживем и увидим - есть ли жизнь на Марсе и будут ли ходить и штрафовать кого-то..
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если есть возможность для коррупции, она обязаетльно будет. Тем более если она закреплена законодательно.
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В Прибалтике законы о языке были приняты сразу и были эффективны и конструктивны.

Спустя десятилетие, несмотря на государственный статус национальных языков,
в гос учреждениях и Эстонии и Латвии (про Литву не знаю) население может использовать и
русский, даже формы есть на национальном и русском (и английском).

А в Украине и с кацaпской и с украинской стороны законами o языке пользуются исключительно в целях конъюктуры.

Уходящая порошенковская влада/рада снова замахали этой булавой исключительной в узкополитических целях.

А ведь в 2014-м году они таким образом практически споровоцировали и дали Русне повод вмешаться в украинские дела в Крыму и на Востоке. Ничему не научились - корыто и рейтинг у этих тварей превыше интересов Украины и ее будущего.
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и Грузия их спровоцировала тоже..и Тузла возникла в результате провокации..и вообще - кацапы белые и пушистые, но их все время кто-то провоцирует))
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Сказав вірно, але щось дуже багато Пристайка цього останнім часом.
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что у кацапья, что у барыгоботов - одна политическая трескотня по поводу языка.
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в мене на ФБ постійно вилазить реклама від Підрахуя - знову в депутати ВР зібрався і знову просуває ідею свого гнилого закону про мову ( ми всі пам'ятаємо той мовний закон від КаКи за часів бандюковича) Може вже досить того лайна в політику пускати?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкою мовою говорити - це предмет внутрішньої дискусії України, а не Росії в ООН, - Пристайко
 
 
 
 
 
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