 Україна офіційно не запрошувала США та Велику Британію приєднатися до нормандського формату, - Пристайко

"Питання розширення нормандського формату обговорюється не вперше... Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб взяти участь... Це не таємниця, що Канада хотіла брати участь, Польща пропонувала свої послуги ... Формально, офіційно - ні, не надсилали запрошення ні Великій Британії, ні Сполученим Штатам взяти участь у переговорах у нормандському форматі"", - заявив Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він додав, що "нормандський формат – це не Біблія, так само як і мінський формат". "Ми не можемо з вами безкінечно працювати в рамках цих форматів, якщо вони не приносять мир на нашу землю... Якщо ми побачимо, що ці формати себе вичерпали, ми будемо шукати інші формати", – додав заступник глави Офісу президента. Він зазначив, що саме про це в загальних рисах давав сигнал президент України Володимир Зеленський.

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Раніше Зеленський запропонував Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.