 Україна офіційно не запрошувала США та Велику Британію приєднатися до нормандського формату, - Пристайко

"Питання розширення нормандського формату обговорюється не вперше... Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб взяти участь... Це не таємниця, що Канада хотіла брати участь, Польща пропонувала свої послуги ... Формально, офіційно - ні, не надсилали запрошення ні Великій Британії, ні Сполученим Штатам взяти участь у переговорах у нормандському форматі"", - заявив Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він додав, що "нормандський формат – це не Біблія, так само як і мінський формат". "Ми не можемо з вами безкінечно працювати в рамках цих форматів, якщо вони не приносять мир на нашу землю... Якщо ми побачимо, що ці формати себе вичерпали, ми будемо шукати інші формати", – додав заступник глави Офісу президента. Він зазначив, що саме про це в загальних рисах давав сигнал президент України Володимир Зеленський.
Раніше Зеленський запропонував Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.
Он еще не извинился на коленях перед Воффай Педофилом за гражданский конфликт и дохлых рязанских десантников...
Собственно, как и минский формат.
Выполняйте правильно движения...
зверніть увагу на висоту джипа, який проїзжав поруч Тесли ЗЕ, вас нічого не напрягло?
InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
СМИ: Визит Зеленского в США переносится из-за Богдана «Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом» https://inforesist.org/smi-vizit-zelenskogo-v-ssha-perenositsya-iz-za-bogdana/ …
На ушко шепчет Богдан нашему гетману Вове прижавшись....
Не стесняется вот так унижать...
А все понимают - это его Вовка...
Там много рук уже пытается протиснуться....
Кто сумеет - того и марионетка...
Вот так и бывает, когда личности нет...., а есть глупенькая кукла...