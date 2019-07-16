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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1019) перемовини (1354) США (5180) мінські угоди (1578) нормандська четвірка (495) Пристайко (94)

 Україна офіційно не запрошувала США та Велику Британію приєднатися до нормандського формату, - Пристайко

Україна офіційно не запрошувала США і Велику Британію приєднатися до нормандського формату, заявив 16 липня на брифінгу заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко.

"Питання розширення нормандського формату обговорюється не вперше... Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб взяти участь... Це не таємниця, що Канада хотіла брати участь, Польща пропонувала свої послуги ... Формально, офіційно - ні, не надсилали запрошення ні Великій Британії, ні Сполученим Штатам взяти участь у переговорах у нормандському форматі"", - заявив Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він додав, що "нормандський формат – це не Біблія, так само як і мінський формат". "Ми не можемо з вами безкінечно працювати в рамках цих форматів, якщо вони не приносять мир на нашу землю... Якщо ми побачимо, що ці формати себе вичерпали, ми будемо шукати інші формати", – додав заступник глави Офісу президента. Він зазначив, що саме про це в загальних рисах давав сигнал президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко

Раніше Зеленський запропонував Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137796
 
 
 Топ коментарі
 
и тут вазелин спи...лил мушку
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США не нравится что марионеткой управляет человек Коломойского... Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8363

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2707 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
СМИ: Визит Зеленского в США переносится из-за Богдана «Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом» https://inforesist.org/smi-vizit-zelenskogo-v-ssha-perenositsya-iz-za-bogdana/ …
Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6789
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ЗЕбобе ссыкотно!)))
Он еще не извинился на коленях перед Воффай Педофилом за гражданский конфликт и дохлых рязанских десантников...
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Без бойка и патронов мушка никакой роли не играет
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ЗЕбобе ссыкотно!)))
Он еще не извинился на коленях перед Воффай Педофилом за гражданский конфликт и дохлых рязанских десантников...
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Нормандский формат, давно пора отформатировать.
Собственно, как и минский формат.
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ПОЧЕМУ ? "сватов" показывают , а на проблемы гос. безопасности страны забили ?
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Потому што нарід устав от проблєм. Йому хоцця бєззаботной жизні.
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это просто наш Придурок для зебилов сделал ролик. НА..БАЛ как всегда.
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Лягте на пол три-четыре
Выполняйте правильно движения...
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Упс
зверніть увагу на висоту джипа, який проїзжав поруч Тесли ЗЕ, вас нічого не напрягло?

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4960
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поставили Теслу на велосипедик, как вафля обещала.
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Зеля перед виборами обіцяв нормандський формат, але спершу побіг домовлятися і плазувати перед кацапами.
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США не нравится что марионеткой управляет человек Коломойского... Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8363

Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2707 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 2 ч.2 часа назад
СМИ: Визит Зеленского в США переносится из-за Богдана «Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом» https://inforesist.org/smi-vizit-zelenskogo-v-ssha-perenositsya-iz-za-bogdana/ …
Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6789
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Шо то за чорт на лівому плечі нашіптує?
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Oljik - здесь главное не что, а как...

На ушко шепчет Богдан нашему гетману Вове прижавшись....
Не стесняется вот так унижать...
А все понимают - это его Вовка...
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Чтобы не мешал попыткам Трампа вынуть руку Коломойского и вставить свою.
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Alex Lodje - ну да...

Там много рук уже пытается протиснуться....
Кто сумеет - того и марионетка...
Вот так и бывает, когда личности нет...., а есть глупенькая кукла...
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Богдану вірю. Медведчуку і Порошенку - не вірю.
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да, интересные дела у вас творились. Канада, ЮК, штаты и Польша хотели, но кто-то не хотел, Зеля или Юля, может и Михо. проклятые агенты кремля слушали голоса из-за поребрика и фрау риббентроп. и точно такая же история с официальным запросом в МО США о закупке оружия. астанавитесь, реваншисты!
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Було розірвано 8 сорочок перед виборами, що Нармандський формат буде замінено на Будапештський. Вже ніт? Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4431
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Пецу и вову ***** устраивал минский формат
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Видать Х*йло перезвонил Зеленскому и навтыкал ему люлей...
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смешно представить 2х метрового Трампа в одной компании с этими двумя сморчками 158 см. посадит на коленки и будет качать.
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Росіяни, не заздріть. Очільник Сінгапуру Лі Куан Ю взагалі коротун. Але він став світовим еталоном успішного керівника. А ваш пуйло - навпаки. З величезної країни створив купу лайна і людей перетворив в лайно, що їх ніде не хочуть бачити і чути
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sulima ivan Навіщо українців зрівінювати з азіатами? Ідіть вечером в генделики і подивитися на там,на місцевих Лі Куанів..
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Зеле некогда было. Он обмывал красные труселя в Чёрном море ! 😁
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Напрасно не послали приглашений ни в США ни в Великобританию.
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Можна у Норманський формат з боку України добавити США, Британію, Канаду і Польщу, а з боку Раші КНДР і Венесуелу. Все по чесному.
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