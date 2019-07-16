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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4198) Зеленський (2090) Смешко (26)

 Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського

У Володимира Зеленського як у президента нині головна проблема - як підібрати потрібних людей і не помилитися в кадровому призначенні.

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко під час інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Все починається з людей. У нього як у президента головна зараз проблема – як підібрати відповідних людей, як не помилитися в кадровому призначенні. Поставити фахових, професійних, патріотичних і порядних людей, які б підняли економіку та змінили її модель в принципі, щоб ми від сировинного придатка повернулися до індустріально-інноваційного розвитку. Людей, які почали би будувати справжню сильну армію. Стратегічними резервами відновили військово-промисловий комплекс там, де ми можемо ще його врятувати і створити. У нас є прекрасні зразки, але потрібна державна підтримка, залучення інвестицій. До речі, є ринок третього світу, якому ми можемо продавати все це", - сказав Смешко.

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Крім того, політик зазначив, що інформаційна безпека має стати наступальною.

"Далі – військово-дипломатична сфера і взагалі політико-дипломатичний напрям. Міністерство закордонних справ має перетворитися на найбільш професійну державну установу. Інформаційна безпека, до того ж наступальна безпека ззовні, а не тільки внутрішній інформаційний простір", - сказав Смешко.

Під час розмови лідер партії "Сила і Честь" погодився з першим президентом, що Зеленському треба брати тільки систему і великі питання.

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"Як гарант Конституції, у нього є величезні важелі, навіть Служба безпеки. Вона підпорядкована йому. Якщо професійно її почистити, просто хлопці зайшли би в Антимонопольний комітет і запитали, як виконується антимонопольне законодавство… І змінилася б тарифна політика. Головний лакмусовий папірець – це наявність у країні середнього класу. Він має зростати, має зростати добробут, бідність має бути подолана. Усі ці важелі якщо на системному рівні запустити, то повірте мені, за півроку Україну не можна буде впізнати", - наголосив Смешко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137794
 
   
 Топ коментарі
 
Гыга, тебе то какое горе от того? Ты при Пэтре был нищебродом и при Зеленском им же останешся. Или ты ждал мгновения, когда Пэтька увидит, как ты за него тут на Цензоре последние свои труселя рвал и осыплет тебя дарами?Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 216
Ты ж вроде взрослый, а до сих пор в сказки про доброго царя веришь.Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 1197
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От этой лысой головы с претензией на опытность тошнит меня уже. Идите, пан смешливый, в баню.
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Так это не только у Зеленского такая проблема!
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все верно-если отталкиваться от того-что СВИТА ИГРАЕТ КОРОЛЯ....
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лол, так для сопли это не проблема, а способ отмывания бабла.
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смешно,смешко...у зелебени главная задача выиграть распилиаду...только сегодня заявил.а ты про какое то индустриально-инновационное развитие
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Гыга, тебе то какое горе от того? Ты при Пэтре был нищебродом и при Зеленском им же останешся. Или ты ждал мгновения, когда Пэтька увидит, как ты за него тут на Цензоре последние свои труселя рвал и осыплет тебя дарами?Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 216
Ты ж вроде взрослый, а до сих пор в сказки про доброго царя веришь.Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 1197
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не,не верю...потому и не в 73%,куда ты всех завлекаешь
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ожидания vs реальность
а вместо этого наркоманда аферистов и беглых рыгов
и модный гладибородько на тесле вместо свитера и с нарідом на велике
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ОТКУДА ОНО ВЫЛЕЗЛО? Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского - Цензор.НЕТ 5733
НАБРАЛО 6% НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ТЕПЕРЬ КОРЧИТ ЭКСПЕРТА
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Кто погубил рейтинг Порошенка ? Бигус с его расследованиями о свинарчуках, луценко полудурок очкастый, та и некоторые люди с окружения порошенка.
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Та какой там шарий! У порошенка на шария есть андрей полтава.
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Кто на радость Путину погубил рейтинг Порошенка...
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Да нет,Путин надеялся на Пётра,но не вышло-Украина не Россия
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Кто,кто конечно сам ибо он расставлял своих людей на посты
Впрочем это касается всех бывших и настоящих президентов
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Рейтинг Порошенка погубила необхідність реформування України, та й ще в умовах війни. І не тільки Порошенка, а й Яценюка і Гройсмана.

Я в таких випадках зажди згадую Польшу та її реформи в 90-тих минулого століття. І всім пропоную згадати рейтинги Валенси, Мазовецького і Бальцеровича на початок їхньої каденції та через 5 років, коли вони попрощалися з владними урядовими кабінетами. Вони, ті рейтинги названих - і сьогодні принципово не відрізняються від тодішніх.
Але: де Польща і поляки зараз... а де Україна, яка впродовж 23-х років відмовлялася від реформ... Да, відмовлялась не власне сама держава Україна, а особи, які її очолювали...
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Порошенко не відмовлявся від реформ. Він, навідмін від інших олігархів, постійно був при всіх владах, водночас дуже успішно реформував свої банківські рахунки. Для цього, власне, він і рвався до влади будь-якими способами.
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Сам Порох себя в торбу и загнал. А Бигус, Шарий и т.д. просто эффектно этим воспользовались.
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Почему все говорят правильные вещи,а делают по указке олигархов
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ПОТОМУ ЧТО "КТО ДЕВУШКУ УЖИНАЕТ - ТОТ ЕЁ И ТАНЦУЕТ"
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Потому что есть очень - ОЧЕНЬ много людей, готовых за деньги на всё. Если сойдутся в цене, то и мать родную убьют.
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а я считаю, шо смишко кгбшный питушара, распиареный лысой вангой на 112 и нюсван мертвечуковских аналах!
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Правильно считаешь
Ибо система ,а также власть и деньги портят человека
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Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України

Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.
Микола Княжицький, - https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
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***,бутусик решил каждый день пиарить этого агента чука,деньги для подонков точно не пахнут.
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Он себя имеет в виду, но у ЗЕли есть кому лейтенантские звания присваивать...
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От этой лысой головы с претензией на опытность тошнит меня уже. Идите, пан смешливый, в баню.
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..и с самого начала " в шею гнать" Сощуренного,которого,вероятней всего,ему всучил Коломойский.Пресс-секретарь сделала опасные для авторитета Украины заявления и ОТКАЗАЛАСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,а э
то уже попахивает не только ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ,но и уголовным расследованием.Кучму -прочь из "миских переговоров",поскольку он там представляет бизнес своего коллаборациониста-зятя,а не интересы Украины.
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как раз с подбором у "зе" все хорошо,74% наподбирал
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пирамидный генерал , партия Гандонов- писателей фантастов
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Как бы ещё до избрания Зеленского, было понятно, что толковых профессионалов у него в команде раз, два о обчёлся. А вот на счёт армии я чего-то недопонял. Что значит "начали бы строить настоящую сильную армию"? Так вроде уже построили. Даже Петро рапортовал, что "наша армия одна из сильнейших на континенте"...
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- У кожного свої недоліки! (с) )))
Та то такоє. Нашим 75% - Та хоч повіситися, лиш би не втопитися! )))
Чим вам так Порошенко насолив, шо вибрали цього йолопа??? Це ж як поміняти старі штани на "зовсім без штанів".
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Продавец идиотских пирамидок - это самое то.
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Все що виходить від Гордона ганьбить Україну. Смішко корумпований мерзотник якого з ганьбою змушені були виперти з СБУ, бо те що він витворяв на цій посаді обурювало всіх. Саме Смішко кришував корпорацію екстрасенсів Гордона. Хай навіки будуть прокляті обидва в своїх дітях...
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Смешко, сам вывеска на побегушках....
Распродали весь список непонятно кому....
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В Смєшка,зверніть увагу,огидна посмішка...Якась крива,нещира і страшна...Дивно при такому призвіщі...
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"Ай,Моська
Знать она сильна,
Коль лает на слона..."Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського - Цензор.НЕТ 25
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СМИ: В партии "Сила и честь" разгорается скандал из-за проданных мест в списках

по словам однопартийцев Смешко, лидер партии в ручном режиме формировал список на парламентских выборах. Именно поэтому в первой десятке только 4 человека (кандидаты Владимир Замана и Анатолий Макаренко были приняты лишь перед выборами) являются действующими членами партии. Остальные 6 человек (4 действующих нардепа от фракции "Самопомощь" и один нардеп от Блока Петра Порошенко) вообще не состоят в политсиле и ранее к ней никакого отношения не имели. Кстати, с Макаренко связано несколько громких коррупционных скандаловво время его пребывания на должностях в Государственной таможенной и фискальной службах в разные периоды.
Аналогичная ситуация и во второй десятке. Там всего 2 члена партии, при этом 11 номер в списке Михаил Поживанов был принят накануне выборов. В третьей десятке находится всего 4 партийца, а в четвертой - 8 членов партии.ь При этом в список включены всего двое лидеров областных организаций - главы Винницкой и Закарпатской ячеек. Оба руководителя не имели какого-либо отношения к "Силе и чести" еще несколько месяцев назад. Кроме того, от партии баллотируются откровенно "старые" лица, ранее имевшие тесные контакты с другими политиками.
К примеру, 15 строчку занимает народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Есть и несколько представителей крупных застройщиков. Например, Александр Гиренко и Людмила Яценко, ранее возглавлявшая Фонд Петра Порошенко в Виннице (к тому же, она была помощницей сына президента, нардепа Алексея Порошенко), также прошли в партию Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського - Цензор.НЕТ 8691
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСмешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського
 
 
 
 
 
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