 Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко під час інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Все починається з людей. У нього як у президента головна зараз проблема – як підібрати відповідних людей, як не помилитися в кадровому призначенні. Поставити фахових, професійних, патріотичних і порядних людей, які б підняли економіку та змінили її модель в принципі, щоб ми від сировинного придатка повернулися до індустріально-інноваційного розвитку. Людей, які почали би будувати справжню сильну армію. Стратегічними резервами відновили військово-промисловий комплекс там, де ми можемо ще його врятувати і створити. У нас є прекрасні зразки, але потрібна державна підтримка, залучення інвестицій. До речі, є ринок третього світу, якому ми можемо продавати все це", - сказав Смешко.

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Крім того, політик зазначив, що інформаційна безпека має стати наступальною.

"Далі – військово-дипломатична сфера і взагалі політико-дипломатичний напрям. Міністерство закордонних справ має перетворитися на найбільш професійну державну установу. Інформаційна безпека, до того ж наступальна безпека ззовні, а не тільки внутрішній інформаційний простір", - сказав Смешко.

Під час розмови лідер партії "Сила і Честь" погодився з першим президентом, що Зеленському треба брати тільки систему і великі питання.

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"Як гарант Конституції, у нього є величезні важелі, навіть Служба безпеки. Вона підпорядкована йому. Якщо професійно її почистити, просто хлопці зайшли би в Антимонопольний комітет і запитали, як виконується антимонопольне законодавство… І змінилася б тарифна політика. Головний лакмусовий папірець – це наявність у країні середнього класу. Він має зростати, має зростати добробут, бідність має бути подолана. Усі ці важелі якщо на системному рівні запустити, то повірте мені, за півроку Україну не можна буде впізнати", - наголосив Смешко.