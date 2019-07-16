 Смешко вважає "підбір людей" головною проблемою Зеленського

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко під час інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Все починається з людей. У нього як у президента головна зараз проблема – як підібрати відповідних людей, як не помилитися в кадровому призначенні. Поставити фахових, професійних, патріотичних і порядних людей, які б підняли економіку та змінили її модель в принципі, щоб ми від сировинного придатка повернулися до індустріально-інноваційного розвитку. Людей, які почали би будувати справжню сильну армію. Стратегічними резервами відновили військово-промисловий комплекс там, де ми можемо ще його врятувати і створити. У нас є прекрасні зразки, але потрібна державна підтримка, залучення інвестицій. До речі, є ринок третього світу, якому ми можемо продавати все це", - сказав Смешко.
Крім того, політик зазначив, що інформаційна безпека має стати наступальною.
"Далі – військово-дипломатична сфера і взагалі політико-дипломатичний напрям. Міністерство закордонних справ має перетворитися на найбільш професійну державну установу. Інформаційна безпека, до того ж наступальна безпека ззовні, а не тільки внутрішній інформаційний простір", - сказав Смешко.
Під час розмови лідер партії "Сила і Честь" погодився з першим президентом, що Зеленському треба брати тільки систему і великі питання.
"Як гарант Конституції, у нього є величезні важелі, навіть Служба безпеки. Вона підпорядкована йому. Якщо професійно її почистити, просто хлопці зайшли би в Антимонопольний комітет і запитали, як виконується антимонопольне законодавство… І змінилася б тарифна політика. Головний лакмусовий папірець – це наявність у країні середнього класу. Він має зростати, має зростати добробут, бідність має бути подолана. Усі ці важелі якщо на системному рівні запустити, то повірте мені, за півроку Україну не можна буде впізнати", - наголосив Смешко.
Ты ж вроде взрослый, а до сих пор в сказки про доброго царя веришь.
а вместо этого наркоманда аферистов и беглых рыгов
и модный гладибородько на тесле вместо свитера и с нарідом на велике
НАБРАЛО 6% НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ТЕПЕРЬ КОРЧИТ ЭКСПЕРТА
Впрочем это касается всех бывших и настоящих президентов
Я в таких випадках зажди згадую Польшу та її реформи в 90-тих минулого століття. І всім пропоную згадати рейтинги Валенси, Мазовецького і Бальцеровича на початок їхньої каденції та через 5 років, коли вони попрощалися з владними урядовими кабінетами. Вони, ті рейтинги названих - і сьогодні принципово не відрізняються від тодішніх.
Але: де Польща і поляки зараз... а де Україна, яка впродовж 23-х років відмовлялася від реформ... Да, відмовлялась не власне сама держава Україна, а особи, які її очолювали...
Ибо система ,а также власть и деньги портят человека
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п'ять років на морі. У Крижанівці.
Микола Княжицький, - https://espreso.tv/article/2019/07/15/do_pobachennya_yevropo_vitayemo_prorosiyskogo_dyktatora
то уже попахивает не только ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ,но и уголовным расследованием.Кучму -прочь из "миских переговоров",поскольку он там представляет бизнес своего коллаборациониста-зятя,а не интересы Украины.
Та то такоє. Нашим 75% - Та хоч повіситися, лиш би не втопитися! )))
Чим вам так Порошенко насолив, шо вибрали цього йолопа??? Це ж як поміняти старі штани на "зовсім без штанів".
Распродали весь список непонятно кому....
Знать она сильна,
Коль лает на слона..."
по словам однопартийцев Смешко, лидер партии в ручном режиме формировал список на парламентских выборах. Именно поэтому в первой десятке только 4 человека (кандидаты Владимир Замана и Анатолий Макаренко были приняты лишь перед выборами) являются действующими членами партии. Остальные 6 человек (4 действующих нардепа от фракции "Самопомощь" и один нардеп от Блока Петра Порошенко) вообще не состоят в политсиле и ранее к ней никакого отношения не имели. Кстати, с Макаренко связано несколько громких коррупционных скандаловво время его пребывания на должностях в Государственной таможенной и фискальной службах в разные периоды.
Аналогичная ситуация и во второй десятке. Там всего 2 члена партии, при этом 11 номер в списке Михаил Поживанов был принят накануне выборов. В третьей десятке находится всего 4 партийца, а в четвертой - 8 членов партии.ь При этом в список включены всего двое лидеров областных организаций - главы Винницкой и Закарпатской ячеек. Оба руководителя не имели какого-либо отношения к "Силе и чести" еще несколько месяцев назад. Кроме того, от партии баллотируются откровенно "старые" лица, ранее имевшие тесные контакты с другими политиками.
К примеру, 15 строчку занимает народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Есть и несколько представителей крупных застройщиков. Например, Александр Гиренко и Людмила Яценко, ранее возглавлявшая Фонд Петра Порошенко в Виннице (к тому же, она была помощницей сына президента, нардепа Алексея Порошенко), также прошли в партию