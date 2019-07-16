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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (29) кір (180)

 Україна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ

Україна - лідер у десятці країн з найвищими показниками захворюваності на кір.

Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, пишуть Новини ООН, передає Цензор.НЕТ.

У 2018 року в світі було зареєстровано майже 350 тис. випадків захворювання на кір, що більш ніж удвічі перевищує показники 2017 року.

"Кір - це індикатор, який у режимі реального часу відображає ситуацію з вакцинацією в різних країнах", - сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За її словами, кір легко поширюється, а спалахи цього захворювання відбуваються там, де населення не охоплено щепленнями через відсутність доступу до вакцин, їхню високу вартість або, в деяких місцях, просто безвідповідальність.

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"Ми маємо зробити все, що в наших силах, для вакцинації кожної дитини", - додала вона.

"За даними на 2018 рік, Україна очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір. Незважаючи на те, що сьогодні країні вдалося вакцинувати понад 90 відсотків дітей грудного віку, протягом декількох років охоплення вакцинацією було низьким, в результаті чого велика кількість дітей старшого віку і дорослих опинилися в групі ризику. Для порівняння в 2010 показник вакцинації від кору в Україні був усього 56 відсотків", - повідомили у ВООЗ.

"У низці інших країн з високим рівнем захворюваності та високим рівнем охоплення щепленнями проживають значні за чисельністю групи людей, в минулому не щеплені проти кору. Це є прикладом того, що в довгостроковій перспективі низьке охоплення вакцинацією або наявність окремих місцевих громад з непщепленим населенням можуть призвести до спалахів небезпечних захворювань ", - додали в організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137793
 
   
 Топ коментарі
 
Ну хоть в чём-то мы лидируем . Украина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6222 Я думаю , что в стране 40% не очень умных людей .
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Кроме кори в стране нет других болезней и проблем? Достали своей корью!
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Типичные мокши, ничего нового. Сами придумали, сами поржали.
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Ну хоть в чём-то мы лидируем . Украина по данным за 2018 год возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6222 Я думаю , что в стране 40% не очень умных людей .
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Если что, то даже платная вакцина для прививки, будет подешевле места на кладбище...
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Надо прививаться, берите с нас пример.
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и мочу в очи в офтальмологии 73% нарида использует, всьо для здоровья
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Хоть что-то у нас больше, чем у других. Україна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6703
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Объявить Супрун персоной нон-грата и выдворить в 24 часа.
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Старая бесплодная озлобленная стерва Супрун мстит миру за то, что у нее нет детей! А мы ее у себя пригрели - больше она никому ведь не нужна! У нее нет детей, так пусть и у других украинцев не будет!
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Кроме кори в стране нет других болезней и проблем? Достали своей корью!
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На этой вакцинации очень много бабок зарабатывается, вот специально и гоняют панику именно о кори.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ
 
 
 
 
 
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