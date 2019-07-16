 Україна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ

Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, пишуть Новини ООН, передає Цензор.НЕТ.

У 2018 року в світі було зареєстровано майже 350 тис. випадків захворювання на кір, що більш ніж удвічі перевищує показники 2017 року.

"Кір - це індикатор, який у режимі реального часу відображає ситуацію з вакцинацією в різних країнах", - сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За її словами, кір легко поширюється, а спалахи цього захворювання відбуваються там, де населення не охоплено щепленнями через відсутність доступу до вакцин, їхню високу вартість або, в деяких місцях, просто безвідповідальність.

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"Ми маємо зробити все, що в наших силах, для вакцинації кожної дитини", - додала вона.

"За даними на 2018 рік, Україна очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір. Незважаючи на те, що сьогодні країні вдалося вакцинувати понад 90 відсотків дітей грудного віку, протягом декількох років охоплення вакцинацією було низьким, в результаті чого велика кількість дітей старшого віку і дорослих опинилися в групі ризику. Для порівняння в 2010 показник вакцинації від кору в Україні був усього 56 відсотків", - повідомили у ВООЗ.

"У низці інших країн з високим рівнем захворюваності та високим рівнем охоплення щепленнями проживають значні за чисельністю групи людей, в минулому не щеплені проти кору. Це є прикладом того, що в довгостроковій перспективі низьке охоплення вакцинацією або наявність окремих місцевих громад з непщепленим населенням можуть призвести до спалахів небезпечних захворювань ", - додали в організації.