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 Політика України
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 Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко анонсував майбутні телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна щодо питання звільнення українців у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Телефонні розмови (з Путіним. - Ред.) будуть. 99% цієї розмови було присвячено звільненню наших моряків і заручників, на цю тему ми готові говорити щодня, якщо це потрібно для того, щоб цей процес просувався... Конкретної дати немає", - сказав Пристайко на брифінгу у вівторок у Києві.

Представник ОП зауважив, що для команди президента Зеленського розмови з Путіним - це не табу.

"Питання розширення "нормандського формату" обговорюється не вперше і не тільки цим президентом, але і його попередником теж. Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб взяти участь. Не хочу називати всіх, але ви знаєте, що і Канада хотіла б узяти участь, і Польща пропонувала свої послуги, США - це логічний вибір... Формально, відповідь на ваше запитання - не розсилали запрошення ні Великій Британії, ні США взяти участь у цих переговорах в складі нормандського формату", - розповів дипломат.

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При цьому Пристайко додав, що українська сторона не може постійно працювати в тих форматах, якщо вони не приносять мир.

"Якщо ми побачимо і переконаємося в тому, що ці формати вичерпали себе, то ми шукатимемо інші формати", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137779
 
 
 Топ коментарі
 
Та для них то честь і кайф.
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Разговаривать с путиным это своего роба признак психического заболевания ,ну навроде того,как разговаривать с кучкой говна ... Для команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4672
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Агга, сциллочку оскальпированний, слабо?
🐱
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.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Порошенко....
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Цікаво буде порівняти офіційні заяви з обох боків після таких перемовин, адже для кожного має бути пабєда і розповідь "..як я єго нає.ал!..".
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У меня только один вопрос - ЗАЧЕМ это ПУТИНУ?
ЧТО получит он?
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Уже принято решение разогнать "Минстець" и в результате чего сотни порохоботов потеряют свои рабочие места!
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Если разгонят минстець, а я останусь обещай повеситься.
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А от й офіційний чатбот мінстеця в топіку Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7929 Нічого, вам в савушкіно видадуть нову легенду
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Для мальдивчанина и ручонку карлика тискать было не табу.
Хотя на этом щупальце крови по локоть. И больше всего - украинцев.
От этого уже никогда не отмыться. Ну разве что своей кровью смыть, пойдя на фронт, но это, конечно, фантастика
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ну дык ясен пень - партнёры по бизнесу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко
 
 
 
 
 
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