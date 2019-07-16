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 "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану

Дружина засудженого у "справі" українських диверсантів "українця Андрія Захтея відвідала його в колонії №1 окупованого Сімферополя і розповіла про його стан здоров'я. Так, за її словами, крім хронічного гастриту і гаймориту, у нього дуже болить спина, на пальцях опухли суглоби, погіршився загальний моральний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

"Він лікується або знімає симптоми хронічних хвороб тими медикаментами, які я привожу. Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім цього, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було", – зазначила дружина Захтея.

Вона також звернула увагу на те, що моральний стан чоловіка погіршився.

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"Дуже нервовий став, раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого, не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову тільки сів у в'язницю", – додала Оксана Захтей.

Нагадаємо, 16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

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10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Також ФСБ РФ оприлюднила відео, на якому зображений нібито організатор цих "терористичних актів" мешканець Запорізької області Євген Панов.

Слідчі кваліфікували факт за заявою родичів Євгена Панова про його зникнення за ст. 146Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Євген Панов став ще одним заручником Росії, якого викрали і якого Україна повинна і буде звільняти.

На початку листопада 2016 року Захтея разом з Євгеном Пановим, який теж розповів про тортури, перевезли в московський СІЗО Лефортово. Там до нього довго не пускали адвокатів, угоду з якими уклали їхні родичі. Лише в кінці листопада до Захтея потрапили адвокати Олександр Попков і Ільнур Шарапов.

Українець спочатку через своїх захисників заявляв, що зізнання у нього вибивали, катуючи струмом, але пізніше - влітку 2017 року - пішов на угоду зі слідством і відмовився від послуг найнятих адвокатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137778
 
 
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Прости , в стране выборы . "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану - Цензор.НЕТ 7975 "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану - Цензор.НЕТ 7975 "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану - Цензор.НЕТ 7975 "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану - Цензор.НЕТ 7975 "Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану - Цензор.НЕТ 7975
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"Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием."- теперь нечего жаловаться, скорее он даже доволен что сидит в теплом Симферополе, а не в Лабытнанги.
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"Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием."- теперь нечего жаловаться, скорее он даже доволен что сидит в теплом Симферополе, а не в Лабытнанги.
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А ты предлагаешь ему сидеть в холодной Лабытнанги пока ты голосуешь за дешевые тарифы и капитуляцию?
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Сенцов же сидит, не ноет. А этот сразу пошел на сговор и получил теплое место.
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Там же написано что он ни на кого не надеется.
Не тебе его судить.
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На что предателям надеяться? За теплое место он договорился с врагом, теперь сидит, трясется от страха. Как бы в Украине не узнали что он там написал следователю. Он теперь на крючке и будет выполнять что прикажет ФСБ.
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Предатель это ты.
За тарифы и обещанную зарплату 4 тысячи долларов предал всех и тех кто погиб и тех кто сидит в российских тюрьмах и вообще всех кто ждал победы Украины.
Теперь сиди и сопи в две дырки.
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Ты, как диванный воен и медалист соевого рошена, только и делаешь, что ждешь когда кто нибудь за тебя все сделает. Так что хрюкай дальше.
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Это ты ждешь пока за тебя кто то что то сделает,а сам ты будешь сидеть в тепле и с полным холодильником.
Отсюда и победа тех кто тебе это обещал.
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"а сам ты будешь сидеть в тепле и с полным холодильником" - естественно, я начальник и мне это положено по закону.
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Причем здесь начальник?
Ты то сам чем готов пожертвовать?
Думаю что ничем.
Зато от других все время что то требуешь.
Он ни на кого не надеется и правильно не делает.
Ему не на кого надеятся.
Поэтому не тебе его судить.
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Он то же платил налоги.
И что ты и государство сделали для его освобождения?
Я тебе подсказываю.
Ничего.
Поэтому сиди тихо.
Жди обещанного за предательство.
Может и подвезут со временем.
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