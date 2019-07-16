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 Політика України
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Все про:приватизація (130) Укроборонпром (469) Абромавичус (65)

 Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Заводи державного концерну Укроборонпром (УОП) потрібно корпоратизувати, але про приватизацію говорити передчасно.

Про це заявив глава наглядової ради УОП Айварас Абромавичус в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Корпоратизацію звичайно потрібно робити, але ми не говоримо про приватизацію. Я вважаю, що це настільки передчасно, що навіть не варто про це зараз дискутувати. Якщо простою мовою, то це дозволить компаніям позбутися зайвого втручання політиків в їхню господарську діяльність, зробити реальну оцінку майна, стати більш зрозумілим суб'єктом для залучення зовнішнього фінансування. Це також допоможе прозоро реалізувати невикористовуване майно, яке зараз іржавіє і гниє. А продавши його, можна реінвестувати гроші в розвиток. Це відкриває безліч можливостей вести нормальну бізнес-діяльність, зокрема створювати наглядові ради", - заявив він.

"Зараз ніхто не знає, скільки і чого у нас є. До того ж все потроху розтягується. Потрібно проводити інвентаризацію. З'ясовувати, що не потрібно, потім від цього прозоро позбавлятися і реінвестувати назад в компанію", - додав він.

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"Наприклад, до мене звернулася компанія із Західної Європи. Кажуть:"У вас є підприємство, яке 30 років нічого оборонного не виробляє. Є тільки частина продукції подвійного призначення. Чи готові на цьому підприємстві виробляти вишки для вітряних електростанцій на $60 млн на рік". Але через те, що в Україні некорпоратизовані компанії, вони юридично не мають право створити спільне підприємство. А просто віддати замовлення і не брати участі в капіталі проекту вони не хочуть. Тому будуть шукати майданчик у приватних власників. Ми повинні розуміти, що втратили російський ринок, а у деяких підприємств залежність від нього була феноменальна. І цього ринку більше не буде. Такі заводи, можливо, повинні переходити на інші високотехнологічні напрямки", - зазначив Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137777
 
 
 Топ коментарі
 
Айварас, а що там Свинарчуки з Пашинським? Крали, чи ні? І тут зебенята починають сумніватися, чи Порошенко мародер, чи то так треба було до виборів говорити? Ти цифирки, цифирки озвучуй, а не лозунги. Хто, коли, скільки.
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Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4011
Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад

- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
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Это преждевременно пока тебя не зе-люстрировали, дорогой Айварас.))
Ваши места займут новейшие из новых лиц.

Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной Рады ВЛАДИМИР ЛИТВИН.
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Это преждевременно пока тебя не зе-люстрировали, дорогой Айварас.))
Ваши места займут новейшие из новых лиц.

Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной Рады ВЛАДИМИР ЛИТВИН.
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Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4011
Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад

- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
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ШаКАЛадносладеньких?
Язичок ще стервся?
😁
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Гыг, енто ТЫ??!
Давно падазреваю, шо ентим ником 🐷ботики
користуються по черзі!
Бакса не знать , минимум, 13 років...!
К стати, семейка твоя сподобадася!
А че жена с балалалайкою?
🐱
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Алла Новосад 5b57f84f Ні звісно.Але згадав агітацію.Може відновиться з часом.Я вже нічому не дивуюся.
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расстреливать будешь ? - судя по всему - ты готов
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Мокасинам нечаво терять окромя скальпа!!
🐱
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Нюю, толька с ваЗЕлином..шоб небольна была свинарчукам...
🤣🤣
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Айварас, а що там Свинарчуки з Пашинським? Крали, чи ні? І тут зебенята починають сумніватися, чи Порошенко мародер, чи то так треба було до виборів говорити? Ти цифирки, цифирки озвучуй, а не лозунги. Хто, коли, скільки.
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"Что касается вероятного участия господина Гладковского или Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил генпрокурор, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.

Он напомнил, что в производстве Генпрокуратуры есть дело о мошенничестве, которое совершил Андрей Рогоза со знакомыми ему сотрудниками СБУ.

"В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех трёх и сейчас они находятся на скамье подсудимых. Во время задержания у Рогозы были найдены телефоны и переписка с Жуковым и только с Жуковым, в связи с чем мы изъяли телефоны и Жукова (фигурант расследования Виталий Жуков - ИФ). Из переписки этих двух лиц видно, что господин Рогоза был фактическим собственником предприятия "Оптимумспецдеталь" и вместе с Жуковым они проводили операции поставки оборудования и деталей "Укроборонпрому" и дальнейшего перевода в наличные полученных от данной продукции средств", - рассказал Ю.Луценко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/291747-lutsenko_priznal_svinarchuka-mladshego_uchastnikom_shem_v_oboronprome_ostalosj_dokazateljstva_najti
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Мене цікавлять цифри, факти, дати, суми а не лозунги і заяви. Я ж написав начебто зрозуміло?
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З яких пір ви цитуєте Луценка - кума бариги? Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8637
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Приватизация оборонных заводов .....

это называется ПОНЕСЛАСЬ П**ДА по кочкам
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Заводы государственного концерна Укроборонпром (УОП) нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.

Хорошо, если это улучшит работу заводов, пусть корпоратизируют.
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Не улучшит. Корпоратизация по-определению никак не связана с работой завода, но является необходимым условием для законной продажи пакета акций. И это хорошо!
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У Бени нет золотого запасу.Потерпите маленько.Было ваше - станет нашем Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 9702
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это не только правильно со стороны логики нынешнего дня,но и согласно закону о приватизации.ЗАПРЕЩЕНО приватизировать стратегически важные для обороны и жизнеобеспечения объекты.А на самое последнее "клали" все президенты и премьер-министры со времён негодяя-Кучмы,первым отдавшему своему зятю целые отрасли промышленности и других структур оборонного,экономического и социального стратегического значения..Необходимо сначало привести к порядку выполнение закона о приватизации (проверить выполнение приватизационных обязательств),возврат стратегических объектов (особенно энергетики и жизнеобеспечения,типа "водоканалов" ),а потом пересмотреть закон по условиям сегодняшнего дня...Но "оборонка" всегда должна быть государственной,иначе бесполезно стране содержать армию.
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Коломойський хоче купити оборонні заводи?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПриватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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