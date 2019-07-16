 Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Про це заявив глава наглядової ради УОП Айварас Абромавичус в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Корпоратизацію звичайно потрібно робити, але ми не говоримо про приватизацію. Я вважаю, що це настільки передчасно, що навіть не варто про це зараз дискутувати. Якщо простою мовою, то це дозволить компаніям позбутися зайвого втручання політиків в їхню господарську діяльність, зробити реальну оцінку майна, стати більш зрозумілим суб'єктом для залучення зовнішнього фінансування. Це також допоможе прозоро реалізувати невикористовуване майно, яке зараз іржавіє і гниє. А продавши його, можна реінвестувати гроші в розвиток. Це відкриває безліч можливостей вести нормальну бізнес-діяльність, зокрема створювати наглядові ради", - заявив він.

"Зараз ніхто не знає, скільки і чого у нас є. До того ж все потроху розтягується. Потрібно проводити інвентаризацію. З'ясовувати, що не потрібно, потім від цього прозоро позбавлятися і реінвестувати назад в компанію", - додав він.

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"Наприклад, до мене звернулася компанія із Західної Європи. Кажуть:"У вас є підприємство, яке 30 років нічого оборонного не виробляє. Є тільки частина продукції подвійного призначення. Чи готові на цьому підприємстві виробляти вишки для вітряних електростанцій на $60 млн на рік". Але через те, що в Україні некорпоратизовані компанії, вони юридично не мають право створити спільне підприємство. А просто віддати замовлення і не брати участі в капіталі проекту вони не хочуть. Тому будуть шукати майданчик у приватних власників. Ми повинні розуміти, що втратили російський ринок, а у деяких підприємств залежність від нього була феноменальна. І цього ринку більше не буде. Такі заводи, можливо, повинні переходити на інші високотехнологічні напрямки", - зазначив Абромавичус.