 Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Про це заявив глава наглядової ради УОП Айварас Абромавичус в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Корпоратизацію звичайно потрібно робити, але ми не говоримо про приватизацію. Я вважаю, що це настільки передчасно, що навіть не варто про це зараз дискутувати. Якщо простою мовою, то це дозволить компаніям позбутися зайвого втручання політиків в їхню господарську діяльність, зробити реальну оцінку майна, стати більш зрозумілим суб'єктом для залучення зовнішнього фінансування. Це також допоможе прозоро реалізувати невикористовуване майно, яке зараз іржавіє і гниє. А продавши його, можна реінвестувати гроші в розвиток. Це відкриває безліч можливостей вести нормальну бізнес-діяльність, зокрема створювати наглядові ради", - заявив він.
"Зараз ніхто не знає, скільки і чого у нас є. До того ж все потроху розтягується. Потрібно проводити інвентаризацію. З'ясовувати, що не потрібно, потім від цього прозоро позбавлятися і реінвестувати назад в компанію", - додав він.
"Наприклад, до мене звернулася компанія із Західної Європи. Кажуть:"У вас є підприємство, яке 30 років нічого оборонного не виробляє. Є тільки частина продукції подвійного призначення. Чи готові на цьому підприємстві виробляти вишки для вітряних електростанцій на $60 млн на рік". Але через те, що в Україні некорпоратизовані компанії, вони юридично не мають право створити спільне підприємство. А просто віддати замовлення і не брати участі в капіталі проекту вони не хочуть. Тому будуть шукати майданчик у приватних власників. Ми повинні розуміти, що втратили російський ринок, а у деяких підприємств залежність від нього була феноменальна. І цього ринку більше не буде. Такі заводи, можливо, повинні переходити на інші високотехнологічні напрямки", - зазначив Абромавичус.
Ваши места займут новейшие из новых лиц.
Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной Рады ВЛАДИМИР ЛИТВИН.
Тётя Роза @Anakoyher 5 ч.5 часов назад
- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
Язичок ще стервся?
😁
Давно падазреваю, шо ентим ником 🐷ботики
користуються по черзі!
Бакса не знать , минимум, 13 років...!
К стати, семейка твоя сподобадася!
А че жена с балалалайкою?
🐱
🐱
🤣🤣
"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил генпрокурор, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.
Он напомнил, что в производстве Генпрокуратуры есть дело о мошенничестве, которое совершил Андрей Рогоза со знакомыми ему сотрудниками СБУ.
"В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех трёх и сейчас они находятся на скамье подсудимых. Во время задержания у Рогозы были найдены телефоны и переписка с Жуковым и только с Жуковым, в связи с чем мы изъяли телефоны и Жукова (фигурант расследования Виталий Жуков - ИФ). Из переписки этих двух лиц видно, что господин Рогоза был фактическим собственником предприятия "Оптимумспецдеталь" и вместе с Жуковым они проводили операции поставки оборудования и деталей "Укроборонпрому" и дальнейшего перевода в наличные полученных от данной продукции средств", - рассказал Ю.Луценко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/291747-lutsenko_priznal_svinarchuka-mladshego_uchastnikom_shem_v_oboronprome_ostalosj_dokazateljstva_najti
😁
это называется ПОНЕСЛАСЬ П**ДА по кочкам
Хорошо, если это улучшит работу заводов, пусть корпоратизируют.
😁