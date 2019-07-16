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Все про:адвокат (627) Беркут (315) суд (5300) Найєм Масі (57)

 Суд над ексберкутівцями з "Чорної роти": захист просить відпустити їх з-під варти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Захист обвинувачених у розстрілах на Євромайдані п'яти ексберкутівців просить суд скасувати тримання під вартою їхніх підзахисних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Громадське".

Зокрема, адвокат обвинуваченого в розстрілах на Євромайдані ексберкутівця Олега Янішевського просив суд скасувати тримання під вартою його підзахисного і змінити йому запобіжний захід.

"Не можу не згадати рішення, серед іншого, Конституційного суду України, який визнав неконституційним положення ч. 5 ст.176 щодо безальтернативності тримання під вартою, осіб обвинувачених, зокрема, за статтею 258 ККУ, яка також інкримінується Янішевському", - заявив на суді адвокат обвинувачених ексберкутівців Стефан Решко.

"Янішевський перебуває під вартою понад чотири роки, запобіжний захід продовжується понад два десятки разів", - додав адвокат.

Він вважає, що обвинувачення щодо Янішевського залишається абстрактним, а левова частка його продовжує ґрунтуватися на припущеннях.

"З огляду на зазначені обставини, заперечуючи проти продовження запобіжного заходу Янішевському, водночас прошу суд присяжних скасувати запобіжний захід щодо мого підзахисного Янішевського як безпідставний", - наголосив Решко.

Водночас активіст Масі Найєм повідомив у Facebook, що колишніх беркутівців, які причетні до розстрілів на Майдані, може випустити Святошинський райсуд Києва.

"Просто зараз можуть випустити беркутівців, які причетні до розстрілів Героїв Небесної Сотні. Вони сиділи під вартою 5 років. Тепер їх можуть відпустити. І вони 100% втечуть", - написав він.

Суд над ексберкутівцями з Чорної роти: захист просить відпустити їх з-під варти 01

Активіст закликав людей приїжджати до суду, поки суддя пішов у нарадчу кімнату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві судитимуть екскомандира "Беркута" через побоїще під Гостиним двором

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137772
 
 
 Топ коментарі
 
Серьезно? Вот так просто в лоб взять и освободить? А сотням которые сейчас по их вине в земле лежат что сказать?
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Почему за 4-е года нет приговора суда?
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можна впевнено сказати - суд задовільнить прохання адвоката.
виправдає беркута.
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дякую вам - конституційний суд: 6 квот президента, 6 квот ради і 6 - з'їзду риго-барижних суддів.
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Серьезно? Вот так просто в лоб взять и освободить? А сотням которые сейчас по их вине в земле лежат что сказать?
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Петя все сделал со свинарчуками. Или 5 лет у него не хватило чтобы всех преступников осудить? Или сколько он выпустил преступников под закон *савченко* который Петя же и придумал, все спихнув на Сравченку которая была вообще на Рашке в тюрьме.
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Суров,закрий брехливу пельку. Не чипай своім чорним ротом одного із рятівників Украіни,мерзота гнилопакісна.Не стравиш народ на своіх героів, падло неукраінське!
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При Пепе разгоняли инфу что все беркутовцы уже давно сделали ноги в Рашку и судить не кого.
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Курс нової влади...
Защита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи - Цензор.НЕТ 7936
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Кого це за 5 років було люстровано? Жодного рига, жодного злочинця, жодного зрадника не було арештовано (можен якась дрібна мерзота), а мертвечук зі іншими друзями петра жирували усі 5 років.. До чого це привело, - до зеленоботів та невіри.
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Боти довбані,алекси- хералекси! Порох не творив беззаконня, бо він із народу Украіни, із його корнів, із його душі. Він ніколи не втручався в суди і плювати хотів на тих, хто зараз ними почав "керувати" і за них виносить рішення. Порох- це украінська державність,яка давала шанс колоборантам і сепарам одуматись. Але час вони використали не для розуміння, а готували антидержавні діі. Ми не винуваті. Це іх вибір. Ми лише захищаємо державу і іі державність.
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та освободите уже страдальца... ну стрелял, ну убивал... так он же ж в хорошем смысле... да и сам переживает, ногти грызет, козявки ест... ну? Скажем слово в защиту мордастого?
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ТОЛЬКО СКАЖИТЕ КОГДА ЧТОБЫ ЕГО ВСТРЕТИЛИ !)
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Ты что ли встретишь? Хоть одного встретили перед тем как они на Рашку убежали? Убийцу майдановцев Садовника выпустили и все знали и ето не помешало ему беспрепятственно выехать из Украины и никто даже в морду ему не плюнул. Все молча опустили головы и разошлись.
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Освободить мальчика. Он же выполнял приказ. Защита обвиняемого в расстрелах на Евромайдане экс-беркутовца Янишевского просит суд освободить его из-под стражи - Цензор.НЕТ 9002
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признай он свою вину и дай показания, сколько бы ему дали за выполнение преступного приказа, я не юрист неохота искать, уже б вышел, значит это комуто надо, ну нормальный адвокат ему бы сказал чувак признайся ты пересидел уже вали в рашку на говношоу у малахова выступай, он что имбицил или вы из меня пытаетесь сделать дебила, кто портнова посадит рядом с этим беркутовцем, нашли козла отпущения, что петя, ну ладно там острая фаза войны, теперь зеля, из достижений нагавкал на гопника из борисполя
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а зелений гідрант дасть йому героя України така зараз влада зелених колорадів
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Портнов-Каломоев освободит всех убийц, а их жертв посадит = фашизм на марше
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Почему за 4-е года нет приговора суда?
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Потому что, все суди енти создавались еще при Януке- зрадливим. И г. Портнов тогда принимал активное участие в етом. Сейчас енти судьи "благодарят" г. Портнова. Все просто....
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То есть, вы говорите что никаких реформ не было и нет.
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вообще то демократия это компромисс вооруженных людей)))))
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в принципе, логично. если эти калеки за 4 года не смогли приговор вынести, значит доказательств с гулькин нос. а человек все это время в сизо сидит.
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По розстрілу на майданах, війнах та збройних конфліктах повинен розбиратмсь Державний чи Воєнний Трибунали. Іх у нас не має. Бо наша Рада просрала час його створення, боячись "гневу" староі Європи по "демократическим ценностям". От тепер ми на все лайно, що залишилось і знову повертається в Украіну не можемо накласти суворий справедливий суд- трибунальний!
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Доказів вище даху і понять. Суди януковича,які створював Портнов з Лукашем, зараз і всі пять років стоять на захисті "своіх". Диву даешся. Суди державні, а працюють проти Украіни. І ніхто, по закону,іх не може розігнати. А був би ДержТрибунал- іх би розігнали протягом першого дня роботи!
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во-первых, суды не януковича. порох три года назад провел реформу судов, и даже конституцию под себя в этом плане поменял, а два года назад провели конкурс и набрали 1500 новых людей. разогнать судей при желании - не проблема. для судей есть вид взыскания - увольнение за проступки. высший совет правосудия имеет такие полномочия. а доказательств видимо таки нету, так как уже давно приговорили бы. кто такой для судей этот беркутовец, что б ради него карьерой рисковать? были б доказательства, уже давно приговорили бы
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Надо и адвоката этого с ним же посадить, падлюка такая, убийц оправдывает и защищает. Интересно, чтоб запел этот адвокат, если б от пули этого проклятого беркутовца погиб бы его самый близкий человек???
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Якщо не буде Державного Трибуналу. Будемо створювати Державний Народний Трибунал!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд над ексберкутівцями з "Чорної роти": захист просить відпустити їх з-під варти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
 
 
 
 
 
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