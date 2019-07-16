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Все про:Міноборони (2671) обстріл (5337) Праута (19) операція Об'єднаних сил (1382)

 Ворог протягом півгодини випустив по позиціях ОС поблизу Опитного два десятки мін заборонених калібрів, - Міноборони

Станом на 12 годину сьогодні, 16 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Максим Праута.

"На Луганському напрямку з о пів на першу ночі ворог протягом 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Кримського. З боку Слов’яносербська окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку після 4-ї ранку упродовж півгодини на позиціях наших військ поблизу Опитного розірвалися 11 мін 120-го та 10 мін 82-го калібрів", - повідомив він.

За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил з початку доби немає.

Втрати ворога в результаті вогню з боку наших військ уточнюються.

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"Підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додав Праута.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137771
 
 
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Вони нахабніють, бо зають, що в Києві засів мирний голуб.
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То миролюбные мины. Приведите туда Кучму и Мертвечука пускай ловят
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А Володимир Олександрович надійно контролює стадіон. Во!
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Сподіваюсь, що ответка була смачна, щоб рогатих пазлами у пакетах до дому на мокшанські болота відправили!!!!
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зебали зі своїми мінськими домовленястями
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог протягом півгодини випустив по позиціях ОС поблизу Опитного два десятки мін заборонених калібрів, - Міноборони
 
 
 
 
 
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