 РФ перекинула на територію окупованого Донбасу додаткові снайперські підрозділи, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур. Йдеться, зокрема, про збільшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів, озброєних у т.ч. снайперськими гвинтівками іноземного виробництва", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що одночасно вживаються заходи з недопущення викриття вищого офіцерського складу ЗС РФ, що проходить службу в органах військового управління 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок посилення їх охорони підрозділами спеціального призначення.

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