 РФ перекинула на територію окупованого Донбасу додаткові снайперські підрозділи, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур. Йдеться, зокрема, про збільшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів, озброєних у т.ч. снайперськими гвинтівками іноземного виробництва", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що одночасно вживаються заходи з недопущення викриття вищого офіцерського складу ЗС РФ, що проходить службу в органах військового управління 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок посилення їх охорони підрозділами спеціального призначення.
У меня был одноклассник. Ему пообещали, что его после уроков побьют. Олег сказал хорошо и когда прозвенел звонок, он с треском опустил стул на голову обещавшего. Обещавший попал в реанимацию, дело замяли. И на Олега больше никто не наезжал. Никто ведь не хочет получить стулом по голове...
- а из нашего окна
площадь красная видна
- тю! а я в прицел
даже рожи разглядел
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-07072019.html
Доводим до вашего сведения, что 06.07.2019 в н\п Луганск идентифицированы в\с подразделений в\ч 35690 ( Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник». Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Судя по характеру оборудования - снайперская группа. Зафиксированное количество - 6 человек.